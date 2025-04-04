洲際船務盈利大升 積極拓展船隊規模

香港, 2025年4月3日 - (亞太商訊) - 洲際船務(2409) 為一家少數結合船舶投資、運營及管理的綜合航運服務供應商，其一站式解決方案包括(i)航運服務及(ii)船舶管理服務，全面覆蓋海運價值鏈上的各個環節。集團秉持輕重資產並重的船舶配置策略，一方面透過控制船隊提升運營及盈利能力，同時奠下中、長期資產升值基礎；另一方面透過租入船舶，以低資本投入變現當下市場機遇。按2024年在管船舶數量計算，集團蟬聯勞氏日報全球十大船舶管理企業及管理者榜單，亦是唯一一家上市公司。

集團日前公布2024年業績，總收入由2023年的259.0百萬美元同比增加8.9%至282.1百萬美元。主要受惠於期內全年運費表現強勁，波羅的海乾散貨指數（BDI）全年均值同比上升27.3%；波羅的海成品油運輸指數（BCTI）全年均值亦同比增長2.1%。集團透過優化船隊組合，更新船隊運力，更積極佈局油輪及化學品船市場，以多元化船隊成功鎖定更高租金。

毛利率由2023年的15.5%增加至22.8%，帶動毛利同比增加60.5%至64.4百萬美元（2023年：40.1百萬美元）。此外，集團於年內完成出售10艘船舶，產生資產出售收益（扣除稅項及開支後）約46.0百萬美元，及應佔聯營公司溢利約5.6百萬美元。綜合上述因素，年內溢利由2023年的22.0百萬美元同比增加239.7%至74.8百萬美元。股東應佔溢利亦從2023年的21.2百萬美元，同比增加231.6%至約70.3百萬美元。

航運服務分部為集團主要收入，佔總收入的72.8%。 期內，集團及合營公司之控制船隊由26艘船舶組成，綜合運力達1.23百萬dwt。隨著船隊持續置換，平均船齡亦由2023年的7.0年進一步下降至6.0年。基於靈活性考量，集團年內另訂立約120項租入協議，綜合運力為約0.58百萬dwt。

船舶管理服務為集團另一收入來源，佔總收入27.2%。集團年內順利接管3艘LNG雙燃料汽車船，更在卡達多哈順利接管一艘達79,000方超大型液化氣船。此外，由集團負責監造的77,000 dwt多用途紙漿船亦於年內如期交付並投入運營。

受惠於在管船舶數量增加，特別是按包乾制收取管理費的在管船舶數量增加，分部收入同比增長50.4%至76.8百萬美元（2023年：51.1百萬美元）。疊加包乾管理船舶增加導致的利潤提升，除所得稅前溢利同比增加89.0%至9.4百萬美元（2023年：5.0百萬美元），分部利潤率達12.3%（2023年：9.8%）

截至2024年12月31日，集團自有及光租的在建船舶達20艘，通過合資公司下單的在建船舶達18艘，兩者合計共38艘，預計將於2025至2027陸續交付。疊加2025年初本集團所收購的7艘3,800 dwt多用途乾貨船，以及透過光租取得的1艘散貨船及2艘化學品船，預期在接收所有船舶後，綜合運力將額外增加1,215,251 dwt，為現有運力的98.5%。

報告期後，集團也持續推行船舶置換計劃，以優化船隊規模及改善資金流動性。集團已於2025年1月及2月分別出售1艘13,500 dwt的雜貨船及1艘24,576 dwt的油化船預期，為穩定的業務基礎帶來進一步增長動力。

近日集團股價在約4.55元水平爭持，直至業績公布後，股價向上突破，並升穿保歷加通道頂部。目前，集團的市盈率約為4.37倍，在同行業中處於中上水準。隨著集團在2024財年的利潤大幅增長，相信這將有助於使其估值更具吸引力。

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