AEON信貸財務（亞洲）有限公司二零二四/二五財年收入升至17.593億港元 淨利潤達4億港元

香港, 2025年4月3日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務（亞洲）有限公司（「AEON信貸財務」或「集團」；股份代號：00900）今天公布截至二零二五年二月二十八日止年度之全年業績（「二零二四/二五財年」或「報告年度」）。

於報告年度，集團收入較上一年度增長8.4%至1,759,300,000港元，主要得益於集團實施多項營銷計劃，有效刺激信用卡消費，促使信用卡及私人貸款應收款項穩定增長。收入增長亦歸因於費用及佣金收入增長10.4%，這得益於信用卡收單業務交易量的提升，以及保險中介業務新保險產品的推出。隨著營運效率提升，成本對收入比率從截至二零二四年二月二十九日止年度（「二零二三/二四財年」或「上一年度」）的46.9%微降至46.6%，在營運層面上及未計入虧損及減值準備前，營運溢利上升9.1%至881,200,000港元。二零二四/二五財年稅後溢利增長2.1%至400,500,000港元。

董事會建議派末期股息每股25.0港仙（二零二三/二四財年：每股24.0港仙），二零二四/二五財年全年股息為每股49.0港仙，派付股息比率為51.2%。

因應市場復甦步伐較預期緩慢，集團於二零二四/二五財年優先考慮穩定銷售和應收款項增長，專注於打造著重創造收入、增長和韌性的高質量客戶貸款組合。相比上一年度，集團整體銷售額再創新高，持續增長10.5%。截至二零二五年二月二十八日，客戶貸款及應收款項餘額與二零二四年二月二十九日的餘額相比增加了5.3%。此外，集團於報告年度内獲得由九家地區及本地銀行組成的銀團所提供三億港元可持續發展表現掛鈎借款，進一步彰顯集團將可持續發展理念融入其業務營運的堅定承諾。

在市場推廣方面，集團與多個業務夥伴合作開展具針對性的營銷及推廣活動，向目標客群更有效地宣傳精心開發的產品及服務之競爭優勢。此外，為實現分行網絡多元化並滿足客戶對面對面諮詢服務日益增長的需求，集團繼續整合及擴充其分行網絡，包括於二零二四年六月開設沙田新分行。客戶體驗方面，升級後的信貸申請處理平台促進了「AEON 香港」手機應用程式（「手機應用程式」）內虛擬信用卡功能的推出，客戶可在信用卡獲批及啟動後立即進行購物。集團亦持續將營運數碼轉型列為重點工作，其中包括強化客服平台以提升客戶互動回應效率。

在信貸管理方面，加強後的信貸監控模型納入了更新的客戶信貸使用指標，改善了信貸風險分配，促進和更精準地利用、監控和控制客戶組合的信貸風險。與此同時，為進一步鞏固集團的科技基礎，集團已成功將核心資料中心遷至將軍澳，優先考慮運作時間、容錯能力及成本效益，該中心亦符合國際認可的綠色建築認證標準。此外，集團已完成改造綜合核心營運系統平台。此等改進措施為未來產品推出及系統升級奠定了更堅實的資訊科技基礎架構。

展望二零二五年，預計本地消費市場將繼續逐步復甦，集團將優先透過海外和線上消費來實現銷售額和應收款項的增長。與此同時，集團將改進信貸評估和監測方法，以保持可持續的資產質素組合並加快審批速度。

集團一直致力於創新與科技，並始終為客戶提供無與倫比的使用體驗。未來一年，集團計劃開發及實施全新一體化的積分回贈平台，以簡化積分管理流程。新的積分平台允許客戶在單一平台上無縫管理和累積從 AEON 信用卡和其他參與商戶獲得的積分，以確保易於使用。

作為香港負責任的消費金融服務供應商，集團始終致力於將可持續發展理念融入其營運，並將繼續推廣可持續和數碼化的產品和服務，包括即將推出、支持顧客轉向低碳生活方式的貸款產品。此外，隨著非接觸式流動支付在香港的普及，集團將進一步投資開發虛擬卡功能。

AEON信貸財務董事總經理魏愛國先生表示：「儘管經營環境充滿挑戰，我們欣然於二零二四/二五財政實現穩健增長，為長期可持續發展奠定堅實基礎。適逢AEON信貸財務成立三十五週年，我們始終致力提供以客為本的卓越信用卡服務。集團目標透過推出創新及客製化產品擴大客戶群，並於快速發展的消費金融市場中把握新的增長機遇。憑藉集團強大的流動性和穩健的資產負債表，我們具備充分優勢維持增長動能，推動未來業務持續成功。」

關於AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號： 00900）

AEON信貸財務（亞洲）有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司（東京證券交易所代號：8570）及AEON集團旗下公司，成立於1987年，並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事金融業務，包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款、信用卡付款處理服務、保險中介業務，以及於中國內地從事小額金融業務。

詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk。

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