聲通科技（02495.HK）：AI全棧技術驅動業績高增 生態佈局加速產業革新

香港, 2025年4月3日 - (亞太商訊) - 2025年3月28日，聲通科技股份有限公司（以下簡稱"聲通科技"）發佈了截至2024年12月31日止年度的全年業績公告。此次公告詳細披露了公司在過去一年中的財務表現、業務進展以及未來的發展戰略，展現出聲通科技在人工智慧領域的深厚技術積累與創新能力，以及在核心業務和新興領域取得的顯著成果。

一、核心財務表現：營收結構優化，高毛利業務占比提升

營收與利潤雙增

2024年，公司實現營收9.41億元（人民幣，下同），同比增長15.8%；經調整淨利潤1.51億元，同比增長28.6%（調整事項源於聲通科技過往同股東簽訂的股權融資協議-對賭條款，基於國際會計準則而被認定為金融負債，其影響將於2025年徹底消除。經調整淨利潤為反映公司真實盈利水準的指標），其中：

城市管理及行政收入3.88億元（同比+21.0%），占企業級解決方案收入比例為41.7%；

汽車及交通收入1.98億元（同比+4.0%），占企業級解決方案收入比例為21.3%；

通信板塊收入1.72億元（同比-1.0%），占企業級解決方案收入比例為18.5%；

金融板塊收入1.01億元（同比+19.1%），占企業級解決方案收入比例為10.8%；

其他行業收入0.72億元（同比+139.3%），占企業級解決方案收入比例為7.7%。

高價值業務爆發式增長

專案量激增：截止24年12月31日，年初進行中的專案數量達150個，年末進行中專案同比增長50.7%至226個。公司持續完善互動式人工智慧技術，形成具備高度成熟度和商業化價值的產品及解決方案，持續深耕城市管理及行政、汽車及交通、通信和金融四大核心應用場景，同時積極拓展能源管理及大健康等新的應用場景。

城市管理及行政收入顯著增長：截止24年12月31日，城市管理及行政的收入由2023年的3.21億元增長至24年的3.88億元，同比增加了21.0%。主要是不斷豐富適用於智慧城市建設、數智化政府治理、智慧社區智能化等場景的產品及解決方案，並積極拓展新的城市合作專案，以及持續開發新客戶資源。

其他行業業務快速發展：其他行業的收入同比激增139.3%。主要是由於公司積極探索多元化業務，新業務板塊開始產生收益，並呈快速發展的態勢增長。

經調整淨利潤反映公司經營性盈利水準

由於聲通科技過往同股東簽訂的股權融資協議-對賭條款，該部分股份具備特殊權利，如優先回購、優先清算等權利，與普通股存在一定區別。因此基於國際會計準則將其認定為金融負債。但由於聲通科技上市時間為2024年7月10日，因利潤表體現的為公司的2024年整年的期間數據，因此2024年的淨利潤仍暫受該部分因素影響，但實際反映公司真實盈利水準的指標應為經調整淨利潤。以上會計處理均基於國際會計準則要求，其影響將於2025年徹底消除。

二、技術驅動：全棧AI能力構築核心壁壘

技術底座Voicecomm Brain

Voicecomm Brain具有高相容性，支持TAPI、TSAPI、CSTA等國際通信協議，相容95%以上企業業務系統（如CRM、ERP）。Voicecomm Brain可以實現5萬小時的無故障運行時間，多模態資訊傳輸成功率99.999%，顯著優於行業平均水準。

標準化產品矩陣Voicecomm Suites

Voicecomm Suites基於API具有高穩定性和易用性特點的低代碼方式實現其想要的軟體應用，因此可高效、敏捷地滿足用戶具體的業務要求和跨場景的應用拓展需求。

如"12345智慧熱線"專案，在影響區域市政管理的重大事件（如疫情爆發）期間請求量及熱線流量激增時，公司核心互動式人工智慧技術幫助地級市政府解決了人力成本和問題解決效率的問題。

三、行業深耕：四大核心場景加速滲透

城市管理及行政

在政務熱線領域，公司的解決方案已成功覆蓋超過130個地級市，是2024年中國企業級全棧式交互人工智慧解決方案市場中覆蓋地級市數量領先的服務提供商之一，為智慧政務的普及與發展奠定了堅實基礎。

金訊數智作為公司的非全資附屬公司，專注於公共服務領域，並在實際應用中取得了重要突破。其已將DeepSeek全面集成到智慧政務解決方案框架中，大幅提升了智慧政務系統在智能交互和數據治理方面的核心能力，充分彰顯了領先人工智慧技術在實際行業應用中的深遠價值。

汽車及交通

聲通科技在綿陽市科技城新區啟動並實施了首個無人駕駛專案，這是公司在智能交通領域的重要實踐。通過融合互動式人工智慧與無人駕駛技術，該專案為綿陽科技城新區的智慧城市建設拓展了廣闊發展空間。

"綿陽城市出行與物流服務自動駕駛先導應用試點"是四川省唯一的自動駕駛試點專案。憑藉智慧交通領域的創新與實踐，該專案成功入選"2024人工智慧應用標杆TOP100"，以"全國智能交通試點專案 - 綿陽智能網聯車構建"的突出成果，展現了其在智能交通領域的示範引領作用。

通信

在通信領域中，聲通科技為中國主要電信公司提供了基於互聯網的雲總機系統解決方案。基於核心互動式人工智慧技術和協作解決方案增加了增值功能，從而提高了企業的工作和通信效率。

金融

在金融領域中，通過智能座席解決方案大大降低了銀行維護客戶與運營造成的巨大成本。通過AI識別客戶情緒，幫助銀行更優質地服務客戶。

四、戰略佈局：AI生態構建與全球化拓展

第二增長曲線：新興場景深度滲透

聲通科技將以城市管理、汽車交通、通信、金融四大核心場景為基礎，橫向拓展至能源管理、大健康、文旅等高潛力領域，打造多元化業務矩陣。

1.大健康

隨著人口老齡化加劇，傳統家庭養老功能減弱，現有醫療系統難以滿足醫養結合的新需求。針對這一民生痛點，我們推出了智慧養老解決方案。公司的智慧養老平台專案通過資訊化與智能化手段，全面提升養老服務水準，構建居家、社區和機構相結合的綜合服務體系。

另外，公司與重慶醫藥(集團)股份有限公司（"重慶醫藥集團"）建立了深度合作。針對其在薦藥、用藥提醒和客戶維護等銷售服務環節中專業知識培訓和服務技巧提升的需求，以及實戰培訓和操作監督方面的不足，公司推出了以智能工牌為核心的解決方案。

2.能源管理

聲通科技基於人工智慧打造的智慧充電解決方案，旨在打通充電樁、智慧停車場等生態系統，實現樁車無縫連接、自動識別和自動充電服務。目前已逐步整合中國充電樁資源，並覆蓋東南亞多個國家的主流充電樁網路，為車主提供更多高標準充電選擇。

參與投資並購，構建AI產業生態

聲通科技將充分發揮上市公司的資源優勢和品牌影響力，通過直接投資或設立產業基金的方式，積極佈局並深度參與以公司為核心的上下游產業鏈整合。同時，聚焦人工智慧及數字經濟領域的優質企業，通過戰略性並購或投資，推動核心業務的拓展與協同效應的釋放。

開拓海外市場，堅持國際品牌戰略

公司已註冊馬來西亞子公司，將以東盟為核心，拓展管道與市場佈局，推動人工智慧技術與產品的廣泛應用，提升國際影響力。同時，將結合市場特點與政策優勢，強化本地化運營，確保戰略實施高效。

此外，公司將佈局中東市場，重點關注阿聯酋、沙烏地阿拉伯等國家，通過輸出先進技術賦能當地產業升級與數位化轉型。憑藉技術優勢與全球化視野，公司將穩固東盟和中東業務基礎，助力國際化戰略落地。

五、總結

聲通科技憑藉"融合通信+AI"全棧技術，持續深化政務、汽車等高價值場景，同時佈局大健康、能源等藍海市場。隨著H股上市後研發投入加碼，公司有望進一步擴大在互動式AI解決方案市場的領先優勢，成為AI產業生態的核心構建者。

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