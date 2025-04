Wednesday, 2 April 2025, 22:37 HKT/SGT Share: 京能國際持續增長背後:融入“雙碳”時代 邁向高質量發展

香港, 2025年4月2日 - (亞太商訊) - 2024年,我國能源轉型"綠"潮湧動,道寬且長的"雙碳"賽道湧現出更多的新業態、新動能:人工智慧等新質生產力激發雙碳產業新活力;長期主義和耐心資本正創造新的確定性;多層次的REITs市場打開了更多元的退出管道;更多雙碳產業者積極佈局海外打造新增長點。 在雙碳戰略的助推下,京能國際(00686.HK)交出了一份高質量的答卷,成為京能集團內首個資產過千億平臺,綜合實力邁上新臺階。2024年,京能國際實現營業收入70.11億元(人民幣,下同),同比增加25.91%;淨利潤達5.57億元,同比增長18%。同時,公司總資產達到1024.69億元,較年初增長13.8%;總裝機量實現13501兆瓦,較年初增長47.5%,提前完成"雙千"目標。 2020年是"碳達峰、碳中和"戰略的宣佈之年,也是京能國際推動重組的一年。重組後的五年間,京能國際保持戰略定力,業務版圖不斷擴大,資產規模、營收利潤等核心指標持續增長,走出了一條持續向上的成長曲線,成為雙碳戰略實施的一個生動注腳。 堅持戰略引領,業績穩健增長 2020年重組後,京能國際聚焦新能源產業,制定了"雙環線、一中心、一聚焦"的發展戰略,不斷豐富清潔能源產業戰略佈局,並逐步形成了"風光、水電、綜合能源、燃機、綠氫"五大板塊協同發展新格局,走出了一條差異化的創新之路。 橫向看,在新能源市場佈局上,"雙環線"由北環線基地專案及南環線高收益專案構成,已有多個專案取得突破性進展。比如,2024年公司首個風電大基地專案"通遼2.38吉瓦基地專案"歷時一年實現全容量並網;"一中心"指以首都為中心拓展綜合能源市場,已實現公共建築、科研場所等場景全覆蓋;"一聚焦"則是聚焦海外發展戰略,出海開拓更大發展空間。數據顯示,截至2024年底,京能國際已在澳洲市場成功落地5個專案,裝機容量達到945MW,已成為澳洲本土清潔能源領域裝機最大的中資企業。 在國內,京能國際主要分佈於內蒙、華北、西北等資源豐富地區,以及華南、華東、華中等經濟發達及用電需求旺盛地區,保證了專案收益穩定性和持續性。在國外,隨著澳洲市場的順利開拓,京能國際出海的第二增長曲線初具雛形。 縱向看,在新能源業態佈局上,京能國際已形成多元化的新能源業態佈局,為穩健增長打下重要基礎。更為重要的是,京能國際的新能源業態覆蓋了從相對成熟的風光、水電,到快速發展中的燃機和綜合能源,再到新興的氫能和智算業務,構建起持續釋放增長動能的業態佈局。 報告期內,京能國際共擁有166個太陽能發電站、38個風力發電站和26個水力發電站及3個儲能電站,並經聯營公司持有3個太陽能發電站、3個風力發電站和2個水力發電站。目前,京能國際水電業務貢獻良好利潤,燃機業務也穩步形成新的穩定盈利點。而更長期看,綜合能源業務將迎來發展機遇,而處於培育期的綠氫業務有望成為未來新增長極。 實際上,京能國際業務已連續五年保持增長,裝機規模從不到200萬千瓦增加到超過1300萬千瓦。業績持續增長背後源自京能國際精准、前瞻的戰略,市場佈局以及業態佈局縱橫交織,編織成一張高質量發展的新能源業務網,支撐起未來增長的持續性和確定性。 融入雙碳戰略,實現高質量發展 從2020年提出"雙碳"戰略目標以來,"雙碳"的影響,已經從頂層政策的指導檔,傳導至能源、材料、製造等產業,滲透至人們生活、工作方方面面之中。 當前,新一輪科技革命和產業變革加速重構全球能源版圖,大力發展新能源成為我國加快能源轉型升級、培育經濟新增長點的重要戰略選擇。 綠色產業將成為我國今後的經濟發展的重要引擎之一。2024年發佈的《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》,提出了推動經濟社會的全方位、全領域、全地域的綠色轉型,預計2030年節能環保產業規模將達到15萬億元,年複合增長率有望達10%左右。 處在雙碳賽道上的京能國際憑藉領先的戰略佈局,持續收穫海內外資本市場和監管機構的肯定。2024年,京能國際取得惠譽國際評級"A"級、標普國際信用評級"BBB+"級、聯合資信境內信用評級"AAA"級;在可持續發展層面,獲得惠譽常青授予的評級為"2",主體得分為"78"的環境、社會及管治(ESG)評級。在境內外專業機構的認可下,京能國際持續優化資本結構,降低資金成本。此外,2024年,京能國際繼成功上市國內首單光伏公募 REITs之後又發佈首單REIs擴募公告,進一步打開了專案融資和退出的通路。 2025年是"十四五"的收官之年,也是"十五五"藍圖繪製之年。未來五年也是"雙碳"戰略衝刺碳達峰目標的關鍵五年,新能源產業將迎來發展歷史性機遇。值得強調的是,京能國際積極佈局,儲備了數量充足的專案。同時,公司儲備專案主要為大型清潔能源基地專案及區域集群化專案,在未來一段時間內陸續落地,將驅動未來增長 投資的本質就是尋找確定性,而最大的確定性來自時代機遇。一滴水只有融入大海才能永不乾涸,企業只有將自身發展與國家發展大局緊密相連才能基業長青。在建設中國式現代化的新征程中,京能國際堅持戰略引領,讓企業戰略與國家戰略同頻共振,在融入經濟社會高質量發展進程中創造了自身發展的最大的確定性。



話題 Press release summary



部門 能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Apr 2, 2025, 12:28 HKT/SGT 京能國際2024年度業績交流會圓滿召開 Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 中國: +86 181 2376 3721 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   