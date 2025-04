Wednesday, 2 April 2025, 16:26 HKT/SGT Share:

來源 Expert Systems Holdings Limited 思博系統擴展托管服務範疇 增設人工智能驅動網絡運維中心和安全運維中心 - 為亞太地區提供全天候托管服務和網絡安全解決方案

香港, 2025年4月2日 - (亞太商訊) - 亞太區領先的資訊科技(「IT」)及創新公司思博系統控股有限公司(「思博系統控股」或「集團」;股份代號:8319)宣佈擴展其托管服務業務,將增設網絡運維中心 (Network Operations Center;「NOC」)及安全運維中心(Security Operations Center;「SOC」)。 為應對日益複雜的網絡環境和頻繁的網絡安全事件,思博系統控股之附屬公司ServiceOne International Holdings Limited(「ServiceOne」)將擴展其托管服務範疇,增設人工智能驅動的NOC及SOC。全新的NOC及SOC計劃於2025年4月正式投入運營,選址廣州,與集團現有的服務台中心協同運作。中心將提供全天候無縫服務,全面覆蓋亞太地區,進一步提升客戶網絡及安全基礎設施的管理效能。 思博系統行政總裁兼執行董事劉偉國先生表示:「此次推出人工智能驅動NOC與SOC,標誌著我們為客戶提供創新、可靠且安全IT解決方案的重要里程碑。憑藉由認證專業人才組成的頂尖團隊,我們能確保提供最高水準的運營專業知識與卓越服務。透過整合人工智能、銷售與行銷領域的協同效應,我們開創了統一且創新的服務模式,使我們能有效應對日益複雜的網絡環境與網絡安全威脅所帶來的挑戰。」 專業實力與全面的託管服務

ServiceOne憑藉其卓越的服務品質與跨產業豐富經驗,在托管服務領域具有獨特優勢,能為客戶提供符合多元且不斷變化需求的定制化解決方案。集團在公、私營界別皆擁有管理複雜IT環境的實績,為托管服務注入深厚的領域專業知識與以客戶為核心的服務理念。除NOC與SOC外,ServiceOne 更提供完整的專業托管服務組合,包含地端及雲端主機運行平台的綜合托管服務與企業應用程式管理服務(Application Management Services;「AMS」)。這些服務旨在滿足現代企業日益增長的需求,確保無縫整合、可擴展性與營運效率。無論是管理雲端基礎架構、優化應用程式效能,還是確保堅實的網絡安全防護,ServiceOne 都能提供端到端的解決方案,讓企業專注於核心業務發展。 創新高科技結合提升效益

新設的NOC及SOC配備先進的安全監控工具組合,實現人工智能IT運維(AIOps)。這項尖端技術整合機器學習演算法,能實時識別並降低威脅,同時智能雜訊過濾功能可排除無關警報,讓 IT 團隊專注處理關鍵問題,有效減輕警報疲勞。提升後的威脅檢測準確度能大幅降低誤報率,而自動化復原流程可確保快速應對事故,減少停機時間並增強運營韌性。這些由人工智能驅動的功能升級與工具強化,不僅提升 NOC 和 SOC 的運作效率,更顯著加強客戶的整體安全防護,主動抵禦新興網絡威脅。 與此同時,ServiceOne 推出雲端財務管理(FinOps)解決方案,以應對雲端環境日益複雜的需求及財務管理責任。這創新方案為客戶提供清晰的雲端開支與資源使用可視性,協助作出明智決策。透過智能建議,FinOps 能優化雲端資源使用,減少浪費並提升成本效益。ServiceOne通過以業務成果爲導向規劃IT運行投資,確保客戶取得卓越財務表現的同時實現IT投資回報的最大化。 劉先生總結:「作為區域服務供應商,我們的托管服務業務以清晰的服務目錄著稱,始終致力提供以價值為本的解決方案。通過實踐環境、社會和管治原則,我們正運用創新技術推動可持續發展及負責任的企業營運,以滿足客戶和持份者不斷變化的期望。隨著亞太區企業持續應對數碼轉型的挑戰,我們專注提供具前瞻的解決方案,推動業務增長、提升營運韌性及促進創新。是次NOC及SOC的啟用,加上我們強大的托管服務組合,進一步鞏固集團作為客戶首選合作夥伴的地位,助力企業在越趨互聯的數碼世界中蓬勃發展。」 關於思博系統控股有限公司(股份代號:8319)

思博系統控股有限公司成立於1985年,是一家亞太區領先的資訊科技及創新公司,以「Expert Systems」、 「ServiceOne」和「Expert AI Enabling」品牌運營,擁有約1,000 名資訊科技專業人員。我們主要從事為亞太地區的企業和機構客戶提供資訊科技基礎設施解決方案、資訊科技基礎設施管理服務以及開發和提供人工智能產品和人工智能解決方案。如欲了解更多資訊,請瀏覽:https://www.expertsystems.com.hk/ 新聞垂詢: 縱橫財經公關顧問有限公司 蘇嘉麗 電話: (852)2864 4826 電郵:heidi.so@sprg.com.hk 高文萱 電話: (852)2114 2370 電郵:rachel.ko@sprg.com.hk 顧蔚菱 電話: (852)2864 4890 電郵:maggie.ko@sprg.com.hk 網站:www.sprg.com.hk



