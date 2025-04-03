海通恒信：深耕金融“五篇大文章” 2024年業務布局持續優化

香港, 2025年4月2日 - (亞太商訊) - 自2023年10月底中央金融工作會議提出做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融"五篇大文章"以來，金融"五篇大文章"不僅成為金融服務實體經濟高質量發展的重要著力點，也是深化金融供給側結構性改革的核心內容。2024年，作為融資租賃行業的龍頭企業，海通恒信（1905.HK）緊抓現代化產業體系深化建設的機遇期，深入挖掘金融"五篇大文章"發展機遇，在五大領域資產布局前瞻性顯著提升。

根據3月28日發布的業績公告，於2024年，海通恒信緊跟國家產業政策導向，深入落實金融"五篇大文章"，服務實體經濟，業務投向和資產結構進一步優化，經營業績保持穩健。全年實現收入總額及其他收入、收益人民幣88.55億元，實現凈利潤人民幣15.13億元。截至2024年12月31日，公司的資產總額為人民幣1,112.97億元，權益總額為人民幣199.83億元。

科技金融方面，海通恒信以租賃力量支持科創企業發展，助力新質生產力加快形成，2024年，科技金融業務成功實現了在商業航天、低空經濟兩大新興領域的業務落地，全年投放人民幣48.57億元，同比上升70.67%，其中專精特新業務投放人民幣21.72億元，同比上升91.18%。截至2024年末，科技金融業務資產余額人民幣59.24億元，同比增長55.16%，其中專精特新資產余額同比增長129.30%。

綠色金融方面，海通恒信積極支持新型能源、節能環保、綠色交通等雙碳重點領域，綠色租賃業務全年投放超人民幣92億元。截至2024年末，綠色金融資產余額約人民幣207億元，生息資產余額占比22%，不論是資產規模還是生息資產余額占比均有所提升，作為重要業務板塊和優勢產業的地位進一步夯實。

普惠金融方面，海通恒信持續為經營較為穩健、抗壓能力較強、發展潛力較為厚實的優秀中小企業提供優質金融服務，全年普惠金融業務投放超人民幣74億元，為超2,600家中小微企業提供了設備和資金支持，截至2024年末，普惠金融資產余額人民幣128.98億元。

養老金融方面，海通恒信重點關註優質醫養結合、康養機構的金融服務需求，加強與康養設備廠商的合作，精準切入養老細分賽道，開創性打造居家養老設備租賃產品，用直租模式緊密服務於實體經濟，推動實現養老產業經濟效益與社會效益雙贏成果，助力銀發經濟發展。

數字金融方面，海通恒信把握AI發展帶來的產業鏈升級和算力需求增長的機遇，加強發展算力租賃業務和數字經濟相關製造業業務，數字產業發展穩步推進。全年數字金融業務投放超人民幣20億元，其中算力租賃業務投放超人民幣5億元，截至2024年末，數字金融資產余額約人民幣50億元，余額和占比同比均實現了一定增長。

2024年，海通恒信配合上海市融資租賃協會編製《中國綠色租賃年度發展報告》，推動出臺了上海市綠色租賃業務認定的地方標準，相關項目因其創新性及服務實體經濟的屬性亦斬獲多項榮譽。公司的"油翠新生"方案榮膺上海市融資租賃行業協會首屆全國綠色融資租賃年度創新案例，低空經濟項目入選江西省租賃保理行業協會2024年度科技金融優秀案例，居家養老設備租賃項目入選2024年度上海融資租賃行業創新案例之"最佳案例"。

同時，海通恒信力促傳統業務加速轉型，對城市公用、交通物流、醫療健康等領域的業務方向進行了調整，新增投放主要投向以新型基礎設施、智慧城配、醫養結合等為主的新型業務方向。雙向發力之下，公司的產業布局持續完善、產業結構持續優化、產業優勢持續穩固，向著實現高質量發展目標堅實邁進。

縱觀2024年，海通恒信通過聚焦產業與金融融合共生，築牢了產業化轉型基礎。海通恒信亦通過堅持創新驅動發展，加快創新產品落地，切實加大了對戰略新興領域業務的支持力度。由此，公司有力保障了業績的穩健性，並提升了經營發展效能。

未來，在以"科技創新引領新質生產力發展"的目標導向下，海通恒信將堅定立足租賃本源，在金融"五篇大文章"戰略方向上步穩蹄健，持續提升產融對接能力，強化業務戰略協同發展，穩步增強金融科技實力，實現業務創新與發展突破。

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