《周遊記3》開播 背後「隱藏玩家」巨星傳奇再造頂流綜藝IP

香港, 2025年4月2日 - (亞太商訊) - 3月29日,《周遊記3》正式在浙江衛視、Z視介、優酷同步上線。首期節目鎖定在浪漫愛琴海之濱的雅典。本季「全民健身教練」劉畊宏也正式加入「周遊團」,異國街頭帶練「本草綱目」。開播當日,《周遊記3》即以破竹之勢斬獲優酷熱度榜第一,並拿下CSM71城省級衛視同時段收視冠軍,全網相關話題曝光量近2億,熱搜狂攬22個,微博、抖音、小紅書熱度飆升,強勢開啟「周遊」新篇章。 節目開播恰逢周杰倫「嘉年華」演唱會三亞站,周杰倫本人在演唱會現場喊話粉絲要去看《周遊記3》,並在自己的社交平台上喊話粉絲分享最有趣的片段。節目第一期完播後,周杰倫曬出節目取得的成績,用滿屏「開心」向粉絲分享自己的喜悅。 《周遊記3》首期節目通過街頭鬥舞、即興音樂創作等環節,巧妙融合希臘文化探索與明星互動趣味,再度印證節目背後打造者巨星傳奇的頂流IP運營實力。本季節目由魔胴西西里咖啡(MODONG MAGIC)獨家冠名,支付寶擔任戰略合作,ADATA、恩雅賽博吉他、愛吃鮮摩人、VIVICYCLE特約贊助,多元品牌強勢入駐,彰顯頂流內容IP的商業價值。 值得注意的是,魔胴、愛吃鮮摩人、VIVICYCLE是巨星傳奇新零售業務的明星品牌。魔胴咖啡是巨星傳奇的王牌產品,2025年魔胴咖啡進行品牌升級,推出全新MODONG MAGIC系列新品 - 魔胴西西里咖啡·檸檬風味咖啡&魔胴仙人掌風味黑咖啡,強調「隨身一杯·打造健康生活魔法家」的品牌概念。據灼識諮詢報告,按總商品交易額(GMV)計,魔胴咖啡於2020-2024年連續五年蟬聯中國防彈飲料市佔率第一。愛吃鮮摩人是劉畊宏Vivi夫婦聯手打造的健康生活方式品牌,強調乾淨配料表理念,推出了一系列健康至上、配料表乾淨、無防腐劑的健康創新食品。根據灼識諮詢統計,按總商品交易額(GMV)計,愛吃鮮摩人抹茶粉在2022年推出後,於2023年成為抖音天然粉賽道市場份額第一的產品。VIVICYCLE是以Vivi為主理人的輕運動生活方式品牌,專注於輕運動生活場景需求,打造當下最流行的輕運動生活方式。 區別於藝人經紀公司,巨星傳奇致力於圍繞不同藝人的特性塑造自有品牌,對於明星IP的商業價值開發也堅持長線開發思路。在本季節目背後,巨星傳奇憑藉精品內容IP實現商業閉環再升級。業內人士指出:《周遊記》背後的商業邏輯是巨星傳奇通過《周遊記》吸引到品牌贊助及實現節目版權收入的同時,節目亦可以賦能自有IP及品牌以帶動新零售產品的銷售,依靠藝人的影響力及直播電商、私域等全域渠道推廣產品,將IP的流量轉化為產品的銷量,形成了完整的「IP賦能新零售」的商業化閉環,充分體現了其運營模式的優越性。此次《周遊記3》開播即爆,不僅為巨星傳奇IP版圖再添里程碑,更彰顯其運營模式的可複製性與長效生命力。 此前,這一模式就已經得到了市場的充分認證。從2020年的「魔幻之旅」,到2023年的「樂遊世界」,走過兩季的《周遊記》憑藉無腳本、無人設、無規則的真實質感不僅收穫眾多好評,也從內容IP為新零售產品帶來了諸多賦能。如在《周遊記1》中頻繁露出魔胴咖啡,就在節目播出的2020年實現了上市一年內銷售額同比增長超360%的商業奇蹟,帶動巨星傳奇當年的淨利潤同比增長了233.04%。相比第一季,《周遊記2》收視率更邁上了更高的台階,節目播出首集即創下同時段收視率第一位,相關話題在微博閱讀量已突破6億,全網收穫超過390個熱搜,快手全站播放量超25.2億,市場反響熱烈,對巨星傳奇旗下新零售產品銷售帶來了更為顯著的驅動力。 除《周遊記》外,巨星傳奇為庾澄慶打造的音樂訪談秀節目《樂來樂快樂》也在播出後收穫了極高人氣,創下同時段同類綜藝節目的最高收視率。節目全網收穫超過200個熱搜,熱搜話題在榜時長超過900小時,相關話題全網閱讀量超20億,引爆話題討論。 根據巨星傳奇2024年財報,公司全年實現總收入5.84億元,同比增長35.8%;毛利3.27億元,同比增加約18.4%;淨利潤5024萬元,同比增加約21.3%。在IP創造及營運與新零售兩大業務協同發力下,公司連續實現收入與利潤雙增長。2024財年公司電視節目播出產生收入達人民幣1.68億元,使得IP創造及營運業務以3.14億元收入創歷史新高,同比大幅增長65.1%,收入佔比從2023年的44.2%躍升至53.8%。新零售業務收入2.70億元,同比增長約12.5%。如此亮眼的業績反映了IP生態持續帶來的收入增長,也彰顯出巨星傳奇在IP打造與IP賦能新零售領域強大的複製能力。



