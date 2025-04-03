《周遊記3》開播 背後「隱藏玩家」巨星傳奇再造頂流綜藝IP



香港, 2025年4月2日 - (亞太商訊) - 3月29日，《周遊記3》正式在浙江衛視、Z視介、優酷同步上線。首期節目鎖定在浪漫愛琴海之濱的雅典。本季「全民健身教練」劉畊宏也正式加入「周遊團」，異國街頭帶練「本草綱目」。開播當日，《周遊記3》即以破竹之勢斬獲優酷熱度榜第一，並拿下CSM71城省級衛視同時段收視冠軍，全網相關話題曝光量近2億，熱搜狂攬22個，微博、抖音、小紅書熱度飆升，強勢開啟「周遊」新篇章。 節目開播恰逢周杰倫「嘉年華」演唱會三亞站，周杰倫本人在演唱會現場喊話粉絲要去看《周遊記3》，並在自己的社交平台上喊話粉絲分享最有趣的片段。節目第一期完播後，周杰倫曬出節目取得的成績，用滿屏「開心」向粉絲分享自己的喜悅。 《周遊記3》首期節目通過街頭鬥舞、即興音樂創作等環節，巧妙融合希臘文化探索與明星互動趣味，再度印證節目背後打造者巨星傳奇的頂流IP運營實力。本季節目由魔胴西西里咖啡（MODONG MAGIC）獨家冠名，支付寶擔任戰略合作，ADATA、恩雅賽博吉他、愛吃鮮摩人、VIVICYCLE特約贊助，多元品牌強勢入駐，彰顯頂流內容IP的商業價值。 值得注意的是，魔胴、愛吃鮮摩人、VIVICYCLE是巨星傳奇新零售業務的明星品牌。魔胴咖啡是巨星傳奇的王牌產品，2025年魔胴咖啡進行品牌升級，推出全新MODONG MAGIC系列新品 - 魔胴西西里咖啡·檸檬風味咖啡&魔胴仙人掌風味黑咖啡，強調「隨身一杯·打造健康生活魔法家」的品牌概念。據灼識諮詢報告，按總商品交易額（GMV）計，魔胴咖啡於2020-2024年連續五年蟬聯中國防彈飲料市佔率第一。愛吃鮮摩人是劉畊宏Vivi夫婦聯手打造的健康生活方式品牌，強調乾淨配料表理念，推出了一系列健康至上、配料表乾淨、無防腐劑的健康創新食品。根據灼識諮詢統計，按總商品交易額（GMV）計，愛吃鮮摩人抹茶粉在2022年推出後，於2023年成為抖音天然粉賽道市場份額第一的產品。VIVICYCLE是以Vivi為主理人的輕運動生活方式品牌，專注於輕運動生活場景需求，打造當下最流行的輕運動生活方式。 區別於藝人經紀公司，巨星傳奇致力於圍繞不同藝人的特性塑造自有品牌，對於明星IP的商業價值開發也堅持長線開發思路。在本季節目背後，巨星傳奇憑藉精品內容IP實現商業閉環再升級。業內人士指出：《周遊記》背後的商業邏輯是巨星傳奇通過《周遊記》吸引到品牌贊助及實現節目版權收入的同時，節目亦可以賦能自有IP及品牌以帶動新零售產品的銷售，依靠藝人的影響力及直播電商、私域等全域渠道推廣產品，將IP的流量轉化為產品的銷量，形成了完整的「IP賦能新零售」的商業化閉環，充分體現了其運營模式的優越性。此次《周遊記3》開播即爆，不僅為巨星傳奇IP版圖再添里程碑，更彰顯其運營模式的可複製性與長效生命力。 此前，這一模式就已經得到了市場的充分認證。從2020年的「魔幻之旅」，到2023年的「樂遊世界」，走過兩季的《周遊記》憑藉無腳本、無人設、無規則的真實質感不僅收穫眾多好評，也從內容IP為新零售產品帶來了諸多賦能。如在《周遊記1》中頻繁露出魔胴咖啡，就在節目播出的2020年實現了上市一年內銷售額同比增長超360%的商業奇蹟，帶動巨星傳奇當年的淨利潤同比增長了233.04%。相比第一季，《周遊記2》收視率更邁上了更高的台階，節目播出首集即創下同時段收視率第一位，相關話題在微博閱讀量已突破6億，全網收穫超過390個熱搜，快手全站播放量超25.2億，市場反響熱烈，對巨星傳奇旗下新零售產品銷售帶來了更為顯著的驅動力。 除《周遊記》外，巨星傳奇為庾澄慶打造的音樂訪談秀節目《樂來樂快樂》也在播出後收穫了極高人氣，創下同時段同類綜藝節目的最高收視率。節目全網收穫超過200個熱搜，熱搜話題在榜時長超過900小時，相關話題全網閱讀量超20億，引爆話題討論。 根據巨星傳奇2024年財報，公司全年實現總收入5.84億元，同比增長35.8%；毛利3.27億元，同比增加約18.4%；淨利潤5024萬元，同比增加約21.3%。在IP創造及營運與新零售兩大業務協同發力下，公司連續實現收入與利潤雙增長。2024財年公司電視節目播出產生收入達人民幣1.68億元，使得IP創造及營運業務以3.14億元收入創歷史新高，同比大幅增長65.1%，收入佔比從2023年的44.2%躍升至53.8%。新零售業務收入2.70億元，同比增長約12.5%。如此亮眼的業績反映了IP生態持續帶來的收入增長，也彰顯出巨星傳奇在IP打造與IP賦能新零售領域強大的複製能力。



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