Wednesday, 2 April 2025, 08:30 HKT/SGT Share: 洲際航天科技業績期聚焦:百星展覽展示AI賦能衛星製造的未來

香港, 2025年4月2日 - (亞太商訊) - 洲際航天科技集團有限公司(USPACE,HKEX: 01725)在最新發佈的2024年度業績公告中顯示,截至2024年12月31日止,洲際航天科技集團持續經營業務收益約為人民幣3.16億元,同比下降32.7%。這一數據反映出在全球經濟壓力及市場需求轉變的背景下,公司業績面臨一定挑戰。然而,公司在控制成本和推動技術創新方面取得了積極進展。在毛利方面,集團錄得約48.1百萬元,同比下降11.4%,這主要是由於原材料價格波動及生產成本壓力所致。 更值得關注的是,儘管市場環境艱難,但公司股東應占虧損錄得約1.98億元,同比較去年有所收窄(收窄約6.2%),這顯示管理層在費用控制、流程優化和資本管理上已採取有效措施,逐步改善財務狀況與資金壓力。 雖然面臨全球市場環境複雜及外部經濟挑戰,但公司仍在技術創新與市場佈局上持續發力,力圖鞏固在衛星製造及電子製造服務(EMS)領域的領先地位。與國際宇航聯合會(IAF)攜手舉辦的「百顆衛星巡展」不僅展示了公司在先進技術研發與大規模生產方面的突破,還為全球客戶及合作夥伴提供了一個深入瞭解USPACE創新能力和未來規劃的絕佳平臺。 百星展覽:技術與創新的盛宴

USPACE與國際宇航聯合會(IAF)攜手舉辦的「百顆衛星巡展」在香港正式拉開帷幕,展覽展示了USPACE製造的100顆5米解析度光學衛星及其相關組件,並以「AI+精密製造」為核心理念,全面呈現了人工智慧技術與衛星製造、運營及應用的深度融合。USPACE通過整合Google DeepMind、Siemens Insights Hub、GPT、Deepseek、IoT + IBM Cloud以及PyTorch等多項尖端人工智慧技術,實現了衛星製造效率和精度的革命性提升。數據顯示,衛星製造成本降低了80%,生產效率提高了80%,這一突破性成果為航天工業樹立了新的標杆。 全球化佈局與市場拓展

USPACE的全球化佈局正在穩步推進。繼香港首站展覽後,百星巡展將在加拿大、美國、土耳其、阿聯酋、埃及、馬來西亞、泰國、法國、西班牙及巴西等多個國家展出。這一全球化的展示計畫不僅提升了USPACE的國際影響力,也為公司進一步拓展國際市場奠定了基礎。 USPACE與阿拉伯資訊通訊組織(AICO)簽署了戰略合作協議,共同建設覆蓋非洲及中東地區的6000顆低軌衛星星座計畫。這一專案以"通信+遙感+導航增強"三位一體為核心架構,將首次實現手機直連衛星的大規模商用服務,旨在填補"一帶一路"國家的數字鴻溝,構建空天地一體化資訊網絡。這不僅是USPACE深度參與國際航天產業鏈的重要里程碑,也為其未來市場拓展提供了強勁動力。 未來展望:AI重塑航天產業的無限可能

展望未來,USPACE計畫在未來五年內憑藉其全球製造佈局與AI技術,成為全球最大規模、最低成本的近地軌道衛星製造商。公司目標是將年產能提升至700顆衛星,其中包括500顆5米解析度衛星、150顆1米解析度衛星及50顆0.5米解析度衛星。USPACE致力於將下一代「AI+精密製造」技術應用至更多領域,推動製造業創新與可持續發展。通過AI技術優化衛星能源系統和自主開發星載電腦系統,USPACE進一步提升了空間算力,同時降低了能源消耗。 USPACE正在推動衛星具備自我學習與進化能力。通過構建天地一體化算力網路,USPACE將構建覆蓋太空與地面的分佈式AI算力池,為全球客戶提供更高效、更靈活的解決方案。這種人機協同的創新模式將進一步推動衛星製造行業的進步,提高生產效率和靈活性。 在工業5.0的浪潮下,USPACE以"智能化、全球化、可持續化"為戰略支點,正引領全球航天產業邁向一個更高效、更互聯、更智能的新紀元。隨著全球對衛星通信、遙感、導航及深空探測需求的持續增長,USPACE有望在這一歷史性機遇中實現更大的突破。



話題 Press release summary



部門 广播,电视及卫星

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network