來源 PuraPharm Corporation Limited 培力農本方公佈2024年年度全年業績公告

香港, 2025年4月1日 - (亞太商訊) - 培力農本方有限公司(「培力農本方」或「公司」,連同附屬公司統稱為「集團」,股份代號:1498.HK)董事會欣然宣佈本集團截至2024年12月31日止年度(「報告期間」)的綜合年度業績。 2024年,集團實現營業收入382,090千港元,毛利為205,142千港元,毛利率達53.7%,較去年的53.2%小幅上漲0.5%,體現集團業務的持續優化與高效運營。儘管集團中國濃縮中藥配方顆粒業務因2021年11月實施的新國家標準面臨短期挑戰,導致銷售額有所下降,但集團其他業務板塊仍展現強大韌性。 報告期間,濃縮中藥配方顆粒產品於香港的直銷額為207.6百萬港元,通過高質量客戶服務及穩定的產品供應,集團收入較去年並無重大變動,且香港市場並未受新國家標準影響,香港市場的濃縮中藥配方顆粒需求或將持續擴大,未來有望為集團帶來持續收益。值得一提的是,報告期間,集團仍為香港大型非營利機構的領先濃縮中藥配方顆粒供應商,並繼續擴大其私人中醫師界別的客戶基礎。 對於中藥保健品業務,集團已推出多款以天然中藥成分為特色的創新保健產品,以滿足不同消費群體的需求,並通過加大對保健品的營銷及廣告的資源投入,為未來各類產品的銷售增長奠定基礎。集團表示,鑒於後疫情時代消費者的健康意識提升,保健品的需求將會增加,這將為集團的中藥保健品業務分部帶來更多機遇。未來,集團將繼續積極開發具有開創性的新保健品以豐富產品組合,同時集團也將更專注於透過線上平台行銷本集團的保健品,藉此觸及增長前景廣闊的中國及海外市場。 此外,截至2024年12月31日止年度,集團已基本完成診所的優化工作。農本方中醫診所通過銷售濃縮中藥配方顆粒產品及提供中醫門診服務,產生的收入為56.3百萬港元,較去年的53.7百萬港元同比增加4.8%。目前,集團憑藉強大的品牌知名度,在香港已開設22間診所。與此同時,集團亦不斷尋求開拓大灣區的市場機會,目前已成功在深圳開設3間診所。未來集團將持續在大灣區擴張連鎖診所,為提供高質量中醫診療服務。 展望未來,集團預計2025年會進一步頒佈國家標準品種,並對中國市場的濃縮中藥配方顆粒前景持樂觀態度。當前,集團正積極籌備以擴大市場份額,隨著中國濃縮中藥配方顆粒板塊業務的改善,集團整體業績有望進一步提升,為股東帶來更多價值。 關於培力農本方有限公司

培力®是一間領導濃縮中藥配方顆粒市場的香港中藥製造商,以旗下「農本方®」品牌,從事對濃縮中藥配方顆粒的研發、生產、市場推廣及銷售。集團是國家食品藥品監督管理總局所獲准生產濃縮中藥配方顆粒產品的生產商中,第一間設有中國合格評定國家認可委員會CNAS按ISO 17025認證的國家標準實驗室、標誌培力®的檢測報告,獲得全球70多個國家認可。培力®自2004年起,一直為香港主要醫院提供濃縮中藥配方顆粒產品。現時,培力®已穩具香港濃縮中藥配方顆粒產品市場的領導地位,為最大供貨商,占市場份額達70%。 如欲瞭解更多關於培力農本方,請流覽https://www.purapharm.com/zh-hans/。 如有垂詢,請聯絡慧悅公共關係顧問集團有限公司:

