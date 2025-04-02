陽光保險：業績穩增彰顯發展韌性 香港資管開業再啟新程

香港, 2025年4月1日 - (亞太商訊) - 近年來，中國持續推動金融業高水平對外開放。2024年，中國保險業第三個「國十條」正式落地，延續進一步推動對外開放的政策導向，鼓勵中資保險機構穩步拓展海外業務。陽光保險（6963.HK）積極響應國家號召，加快國際業務佈局。

3月28日，陽光保險旗下陽光資產管理（香港）有限公司（以下簡稱「陽光香港資管公司」）在港正式開業，新陽光戰略進一步邁出堅實步伐。這一里程碑事件，與陽光保險剛公佈的2024年業績表現交相輝映 - 全年總保費收入人民幣（下同）1,283.8億元，同比增長8.0%；歸母淨利潤同比增長45.8%；內含價值突破1,157.6億元，較上年末增長11.2%。多項關鍵指標顯著增長，彰顯出其強大的市場競爭力。

立足香港輻射全球 陽光香港資管正式開業

作為本世紀成立的205家內地保險企業中唯一上市的傳統險企，陽光保險深耕中國內地市場20年，分支機搆覆蓋內地所有省（市），服務客戶超3,000萬人，管理資產規模7,446.1億元。在資產管理方面，旗下陽光資產堅持長期主義、價值投資理念，久經市場考驗，管理能力備受市場認可。2024年連續第二年上榜IPE全球資管機構500強，位列全球第206位，中國第37位。

陽光香港資管公司的開業，是陽光保險從「本土深耕」邁向「全球賦能」的關鍵一步。歷時兩年籌備，陽光香港資管完成團隊組建、系統搭建及業務試運營，並完成首筆受託管理境外資金的實質性落地，標誌著其正式進入運營階段。背靠陽光保險這棵大樹，陽光香港資管公司將依託香港國際金融中心的區位優勢，積極參與國際金融市場競爭，不斷拓展業務領域，為客戶提供更加多元化、國際化的資產管理服務，助力自身價值增長。同時以更國際化的視野服務國家戰略，寫好金融「五篇大文章」，為建設金融強國貢獻力量。

業績穩健增長 高質量發展築牢價值根基

国际化的穩步推進，與陽光保險內生增長的強勁勢頭形成共振。2024年，陽光保險堅持「好中求進」的價值發展理念，有序推進「新陽光戰略」，核心業務穩健發展，核心能力持續增強。

圍繞「價值陽光」，陽光保險壽險业务坚持渠道變平台，多平台協同並進，推進 「一身兩翼」發展戰略，價值創造持續突破。個險新業務價值增速33.1%、人均產能提升21.9%。財險以三張生命表為抓手，全面打造風險定價、資源配置、成本管理、客戶經營核心競爭力，財險業務規模較快增長，結構持續優化，承保綜合成本率99.7%，實現承保利潤1.2億元。

在客戶經營層面，陽光保險圍繞「知心陽光」，全面深化客戶行動，以「縱橫夥伴」戰略計劃為突破口，做實客戶經營。陽光人壽有效保單累計首年標準保費15萬元及以上的客戶數增長22.7%，有效保單累計首年標準保費5萬元及以上的客戶數增長18.2%。陽光財險酒店、倉儲等行業的風險管理服務能力不斷提升。

在科技創新層面，陽光保險圍繞「科技陽光」，深度佈局「人工智能+」，推動銷售、服務與管理全方位智能化升級，AI 客服全年服務客戶1,457萬人次，智能化服務率同比提升25.8個百分點。

總體而言，陽光保險憑藉穩健的業績，展現出了強大的綜合實力。陽光香港資管公司的開業，更為其未來發展注入了新的活力。站在新的起點，陽光保險將繼續秉持「讓人們擁有更多的陽光」的使命，蓄力打造「負債+投資」的雙輪驅動的發展模式，實現更高質量發展。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network