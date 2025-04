Tuesday, 1 April 2025, 18:46 HKT/SGT Share: 陽光保險:業績穩增彰顯發展韌性 香港資管開業再啟新程

香港, 2025年4月1日 - (亞太商訊) - 近年來,中國持續推動金融業高水平對外開放。2024年,中國保險業第三個「國十條」正式落地,延續進一步推動對外開放的政策導向,鼓勵中資保險機構穩步拓展海外業務。陽光保險(6963.HK)積極響應國家號召,加快國際業務佈局。 3月28日,陽光保險旗下陽光資產管理(香港)有限公司(以下簡稱「陽光香港資管公司」)在港正式開業,新陽光戰略進一步邁出堅實步伐。這一里程碑事件,與陽光保險剛公佈的2024年業績表現交相輝映 - 全年總保費收入人民幣(下同)1,283.8億元,同比增長8.0%;歸母淨利潤同比增長45.8%;內含價值突破1,157.6億元,較上年末增長11.2%。多項關鍵指標顯著增長,彰顯出其強大的市場競爭力。 立足香港輻射全球 陽光香港資管正式開業 作為本世紀成立的205家內地保險企業中唯一上市的傳統險企,陽光保險深耕中國內地市場20年,分支機搆覆蓋內地所有省(市),服務客戶超3,000萬人,管理資產規模7,446.1億元。在資產管理方面,旗下陽光資產堅持長期主義、價值投資理念,久經市場考驗,管理能力備受市場認可。2024年連續第二年上榜IPE全球資管機構500強,位列全球第206位,中國第37位。 陽光香港資管公司的開業,是陽光保險從「本土深耕」邁向「全球賦能」的關鍵一步。歷時兩年籌備,陽光香港資管完成團隊組建、系統搭建及業務試運營,並完成首筆受託管理境外資金的實質性落地,標誌著其正式進入運營階段。背靠陽光保險這棵大樹,陽光香港資管公司將依託香港國際金融中心的區位優勢,積極參與國際金融市場競爭,不斷拓展業務領域,為客戶提供更加多元化、國際化的資產管理服務,助力自身價值增長。同時以更國際化的視野服務國家戰略,寫好金融「五篇大文章」,為建設金融強國貢獻力量。 業績穩健增長 高質量發展築牢價值根基 国际化的穩步推進,與陽光保險內生增長的強勁勢頭形成共振。2024年,陽光保險堅持「好中求進」的價值發展理念,有序推進「新陽光戰略」,核心業務穩健發展,核心能力持續增強。 圍繞「價值陽光」,陽光保險壽險业务坚持渠道變平台,多平台協同並進,推進 「一身兩翼」發展戰略,價值創造持續突破。個險新業務價值增速33.1%、人均產能提升21.9%。財險以三張生命表為抓手,全面打造風險定價、資源配置、成本管理、客戶經營核心競爭力,財險業務規模較快增長,結構持續優化,承保綜合成本率99.7%,實現承保利潤1.2億元。 在客戶經營層面,陽光保險圍繞「知心陽光」,全面深化客戶行動,以「縱橫夥伴」戰略計劃為突破口,做實客戶經營。陽光人壽有效保單累計首年標準保費15萬元及以上的客戶數增長22.7%,有效保單累計首年標準保費5萬元及以上的客戶數增長18.2%。陽光財險酒店、倉儲等行業的風險管理服務能力不斷提升。 在科技創新層面,陽光保險圍繞「科技陽光」,深度佈局「人工智能+」,推動銷售、服務與管理全方位智能化升級,AI 客服全年服務客戶1,457萬人次,智能化服務率同比提升25.8個百分點。 總體而言,陽光保險憑藉穩健的業績,展現出了強大的綜合實力。陽光香港資管公司的開業,更為其未來發展注入了新的活力。站在新的起點,陽光保險將繼續秉持「讓人們擁有更多的陽光」的使命,蓄力打造「負債+投資」的雙輪驅動的發展模式,實現更高質量發展。



