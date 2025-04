Tuesday, 1 April 2025, 18:26 HKT/SGT Share: 通通AI社交集團公佈2024年度業績 - 業務佈局多元戰略初見成效 營收2.6億元增超200%

香港, 2025年4月1日 - (亞太商訊) - 通通AI社交集團有限公司(香港聯合交易所代號:628.HK,「通通AI社交集團」或「公司」,及其附屬公司,統稱「集團」),公佈其截至2024年12月31日止十二個月(「報告期」)經審計之全年業績。 2024年,經濟体受高利率制約增速放緩,新興市場則依託數字化與產業鏈重構實現局部突破。中國作為關鍵增長點,在「高質量發展」框架下穩步前行。年內,我國金融科技發展特別是供應鏈金融的發展呈現出蓬勃態勢,政府多項政策出台,進一步規範供應鏈金融服務發展,鼓勵供應鏈金融創新與多元化發展。 聚焦互聯網科技領域,全球數字互聯網行業在技術創新與政策驅動的雙重作用下持續變革。全球頭部綜合型平台依託用戶規模與算法優勢,加速佈局生成式AI、元宇宙等前沿領域,爭奪下一代流量入口。 報告期內,面對AI等尖端技術的全球落地應用加速,集團通過收購行動,成功實現多元化戰略升級,並正式更名為「通通AI社交集團有限公司」,將公司業務拓展至遊戲及社交網絡領域。由於24年年內CashBox收購事項、傳統商業保理業務持續成長及其他金融服務業務以及北京立衡收購事項所致,本集團收入大幅至人民幣264,100,000元,同比增長222.1%;錄得除稅前溢利人民幣67,800,000元,較去年增長47.1%。 穩中求進 商業保理持續發展 商業保理業務作為本集團的傳統業務,具有良好的風險管理系統,儘管24年外部環境存在諸多不利因素,該業務仍然於年內實現穩步增長。2024年,集團向商業保理借款人收取的利率略有下降,但平均貸款結餘淨額錄得增長,商業保理業務收入增加至人民幣80,400,000元。同時本集團專注於信用狀況良好的客戶,雖年內客戶數目較去年同期減少,但整體商業保理貸款金額增加,商業保理業務繼續為本集團帶來穩定回報。報告期內錄得分部業績實現人民幣71,800,000元。 此外,本集團持續開拓提供其他金融服務業務的各種機遇,自2020年起通過營運金融服務應用程式「網金APP」向金融機構提供客戶轉介服務。報告期內,受加強業務推廣原因,本集團來自其他金融服務業務的收入大幅增加至人民幣33,300,000元(2023年:6,200,000元)。 蓄勢待發 多元佈局初見成效 報告期內,為增強集團於互聯網金融領域的抗風險能力及競爭力,在現有業務基礎上進行多元化轉型。集團於2024年6月收購CashBox,及8月收購北京立衡集團,正式涉入遊戲及社交網絡業務。管理層相信,通過業務多元化、收入來源擴大將為本公司股東帶來最大回報。 其中,CashBox作為業界領先的遊戲開發商,截至2024年12月31日,開發及發佈超過500款遊戲,用戶群體遍布美國、巴西、印度等人口稠密國家。報告期內, CashBox錄得收入為人民幣139,900,000元,其中線上廣告服務及充值服務所產生的收入分別約佔CashBox於報告期內總收入的19.0%及81.0%。 北京立衡集團則專注於社交網絡、人工智能、電子商務、訊息技術服務及技術研發,其附屬公司分別運營「通通APP」和「樂活派APP」,為公司接入更多流量。2024年5月,「通通APP」進入公開測試階段,為用戶提供更安全、更有趣、更智能、更新穎的「社交+電商」綜合體驗。截至2024年12月31日,立衡集團運營的平台累計擁有超過110萬名註冊用戶;於報告期內,來自外部客戶收入人民幣10,500,000元,全部均來自訂閱費。 展望未來,2025年世界經濟或具備一定韌性,呈現溫和復蘇與結構性挑戰並存之態勢。本集團的長遠目標是成為市場領先的綜合金融科技服務集團,現階段,集團立足於金融科技服務、數字互聯網平台、數字內容生態等核心業務所打造的「社交+商業」閉環已初步成型。集團仍在持續尋找與核心業務板塊相關的若幹業務線的潛在收購項目,為集團業務創造協同效應。未來,集團將聚焦於打造「品牌價值厚度+技術應用效率+生態協同能力」組合拳,在合規框架下夯實現有業務基礎,持續探索Web3.0時代的綜合互聯網數字生態集群下的新發展機遇。進一步實現集團業務多元化佈局,有效尋求集團價值增長新路徑,為廣大股東帶來更穩定且豐厚的回報。 關於通通AI社交集團有限公司 通通AI社交集團有限公司為香港聯合交易所主板上市公司(股票代碼:00628.HK)。集團積極拓展「社交+商業」領域的戰略佈局,不斷豐富以大數據、人工智能、區塊鏈技術為驅動的新興互聯網產業體系,構建WEB3.0時代的全新互聯網數字生態集群。 此新聞稿由九富(香港)財訊公關集團有限公司代表通通AI社交集團有限公司發佈。如有垂詢, 九富(香港)財訊公關集團有限公司

古今小姐/黃佳鈺先生

電話:(852) 34688652

電郵:jin.gu@everbloom.com.cn/philip.huang@everbloom.com.cn



