Tuesday, 1 April 2025, 18:19 HKT/SGT
多元業務可圈可點,陽光保險價值發展結碩果

香港, 2025年4月1日 - (亞太商訊) - 今年1月中旬以來,港股內險板塊跟隨大盤持續反彈,逐步進入上升軌。目前板塊估值和持倉仍處底部,從政策面、資金面和基本面等各因素來看,均為中長線配置的舒適區,β屬性將助力板塊估值底部修復,提升投資吸引力。 於3月26日發佈2024年度業績的陽光保險(6963.HK),自1月14日至今股價累計最高升幅近40%,在港股內險板塊表現搶眼。2025年是陽光保險成立二十周年的重要節點,作為"00后"中唯一上市的傳統保險公司,公司在保險業新「國十條」的指引下,堅持「好中求進」的價值發展理念,全面推進「新陽光戰略」,資產與負債兩端強化聯動,價值創造持續向上向好,結出豐碩的果實。 負債端:核心業務結構優化,延續穩健增勢 2024年,陽光保險核心業務穩健發展,核心能力持續增強,繼續保持良好的發展態勢。全年總保費收入1,283.8億元(單位:人民幣,下同),同比增長8.0%。保險服務收入640.0億元,同比增長6.9%。歸屬於母公司股東的淨利潤54.5億元,同比增長45.8%。公司內含價值為1,157.6億元,較上年末增長11.2%。 從壽險業務來看,陽光人壽堅持渠道變平台,多平台協同並進的特色優勢顯現,業務結構有所優化,發展活力進一步增強。個險「一身兩翼」發展戰略取得顯著成效,差異化經營管理模式繼續深化升級;銀保堅持價值為核心,保持市場競爭優勢;團險、經代等其他業務把握市場機會,發展能力持續增強。2024年壽險總保費收入804.5億元,同比增長7.8%;新業務價值51.5億元,同比增長43.3%;新單期繳保費收入203.7億元,同比增長12.6%。此外,公司還加大產品結構優化,尤其是提升分紅險推動力度,新單期繳保費收入中,分紅險佔比明顯提高。 從財險業務看,陽光財險全面打造風險定價、資源配置、成本管理、客戶經營四位一體的核心競爭力,業務規模保持較快增長,結構持續優化。2024年,財險原保險保費收入478.2億元,同比增長8.1%。非車險保費佔比44.2%,同比提升3.3個百分點;家用車保費在車險中佔比達到64.6%,同比提升2.0個百分點;承保綜合成本率99.7%,實現承保利潤1.2億元。 資產端:堅持長期投資戰略,國際化佈局落子香港 面對利率低位震蕩的環境,陽光保險不斷深化資產負債的聯動管理,夯實底倉,追求穿越周期的長期穩健投資收益。2024年,總投資收益198.5億元,同比增長35.8%,總投資收益率4.3%;綜合投資收益297.8億元,同比增長111.6%,綜合投資收益率6.5%。截至2024年末,總投資資產規模5,485.8億元,同比增長14.3%。 同時,陽光保險聚焦主業,以客戶為中心,堅持專業化、市場化、多元化發展道路,兼顧規模和品質,通過產品創新、策略創新和服務創新有效滿足客戶需求,推動第三方業務穩健運行。截至2024年12月31日,陽光資資受託管理資產規模7,446.1億元,其中受託管理第三方資產規模2,679.6億元。2024年,陽光資產連續第二年上榜IPE全球資管機構500強,位列全球第206位,中國第37位。 還值得一提的是,陽光香港資管公司在經過兩年時間的籌備後,於2025年3月28日在香港正式開業,標誌著陽光保險的「新陽光戰略」進一步邁出堅實步伐。隨著陽光香港資管公司開業,首筆受託管理境外資金也實質落地,公司進入正式運營階段。背靠陽光保險集團,陽光香港資管公司將立足香港這一國際金融中心,全方位服務國家戰略,輻射海外市場,為建設金融強國努力做出積極貢獻。 走過前二十年的輝煌之路,面向2025,陽光保險正開啟下一個二十年的嶄新征程,價值創造與效益提升依舊是其業務發展重中之重。公司將積極做好金融「五篇大文章」,扎實落地「新陽光戰略」,促進多元業務價值發展,實現「高質量發展、高價值成長」,為投資者創造持續穩健的超額回報。



