多元業務可圈可點，陽光保險價值發展結碩果

香港, 2025年4月1日 - (亞太商訊) - 今年1月中旬以來，港股內險板塊跟隨大盤持續反彈，逐步進入上升軌。目前板塊估值和持倉仍處底部，從政策面、資金面和基本面等各因素來看，均為中長線配置的舒適區，β屬性將助力板塊估值底部修復，提升投資吸引力。

於3月26日發佈2024年度業績的陽光保險（6963.HK），自1月14日至今股價累計最高升幅近40%，在港股內險板塊表現搶眼。2025年是陽光保險成立二十周年的重要節點，作為"00后"中唯一上市的傳統保險公司，公司在保險業新「國十條」的指引下，堅持「好中求進」的價值發展理念，全面推進「新陽光戰略」，資產與負債兩端強化聯動，價值創造持續向上向好，結出豐碩的果實。

負債端：核心業務結構優化，延續穩健增勢

2024年，陽光保險核心業務穩健發展，核心能力持續增強，繼續保持良好的發展態勢。全年總保費收入1,283.8億元（單位：人民幣，下同），同比增長8.0%。保險服務收入640.0億元，同比增長6.9%。歸屬於母公司股東的淨利潤54.5億元，同比增長45.8%。公司內含價值為1,157.6億元，較上年末增長11.2%。

從壽險業務來看，陽光人壽堅持渠道變平台，多平台協同並進的特色優勢顯現，業務結構有所優化，發展活力進一步增強。個險「一身兩翼」發展戰略取得顯著成效，差異化經營管理模式繼續深化升級；銀保堅持價值為核心，保持市場競爭優勢；團險、經代等其他業務把握市場機會，發展能力持續增強。2024年壽險總保費收入804.5億元，同比增長7.8%；新業務價值51.5億元，同比增長43.3%；新單期繳保費收入203.7億元，同比增長12.6%。此外，公司還加大產品結構優化，尤其是提升分紅險推動力度，新單期繳保費收入中，分紅險佔比明顯提高。

從財險業務看，陽光財險全面打造風險定價、資源配置、成本管理、客戶經營四位一體的核心競爭力，業務規模保持較快增長，結構持續優化。2024年，財險原保險保費收入478.2億元，同比增長8.1%。非車險保費佔比44.2%，同比提升3.3個百分點；家用車保費在車險中佔比達到64.6%，同比提升2.0個百分點；承保綜合成本率99.7%，實現承保利潤1.2億元。

資產端：堅持長期投資戰略，國際化佈局落子香港

面對利率低位震蕩的環境，陽光保險不斷深化資產負債的聯動管理，夯實底倉，追求穿越周期的長期穩健投資收益。2024年，總投資收益198.5億元，同比增長35.8%，總投資收益率4.3%；綜合投資收益297.8億元，同比增長111.6%，綜合投資收益率6.5%。截至2024年末，總投資資產規模5,485.8億元，同比增長14.3%。

同時，陽光保險聚焦主業，以客戶為中心，堅持專業化、市場化、多元化發展道路，兼顧規模和品質，通過產品創新、策略創新和服務創新有效滿足客戶需求，推動第三方業務穩健運行。截至2024年12月31日，陽光資資受託管理資產規模7,446.1億元，其中受託管理第三方資產規模2,679.6億元。2024年，陽光資產連續第二年上榜IPE全球資管機構500強，位列全球第206位，中國第37位。

還值得一提的是，陽光香港資管公司在經過兩年時間的籌備後，於2025年3月28日在香港正式開業，標誌著陽光保險的「新陽光戰略」進一步邁出堅實步伐。隨著陽光香港資管公司開業，首筆受託管理境外資金也實質落地，公司進入正式運營階段。背靠陽光保險集團，陽光香港資管公司將立足香港這一國際金融中心，全方位服務國家戰略，輻射海外市場，為建設金融強國努力做出積極貢獻。

走過前二十年的輝煌之路，面向2025，陽光保險正開啟下一個二十年的嶄新征程，價值創造與效益提升依舊是其業務發展重中之重。公司將積極做好金融「五篇大文章」，扎實落地「新陽光戰略」，促進多元業務價值發展，實現「高質量發展、高價值成長」，為投資者創造持續穩健的超額回報。

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