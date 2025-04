Tuesday, 1 April 2025, 18:02 HKT/SGT Share: 綠色低碳戰略新興產業勢加快發展 光大環境持續助力國家雙碳戰略

香港, 2025年4月1日 - (亞太商訊) 中國經濟社會發展已進入加快綠色化、低碳化的高質量發展階段,今後五年作為建設美麗中國的重要時期,加上國家對「雙碳」(碳達峰及碳中和)目標堅定不移,在科技創新被視為綠色發展道路上的重要引擎下,全方位的環境綜合治理服務商光大環境(00257)可望在助力「雙碳」的大環境下持續發展。 3月5日,國務院總理李強介紹2025年政府工作報告任務時提出,要協同推進降碳減污擴綠增長,加快經濟社會發展全面綠色轉型。報告提到要,持續深入推進藍天、碧水、淨土保衛戰,制定固體廢物綜合治理行動計劃,加強新污染物協同治理和環境風險管控;加強重點用能用水單位節能節水管理,有力有效管控高耗能項目;加強廢棄物循環利用,大力推廣再生材料使用,健全綠色消費激勵機制,推動形成綠色低碳的生產方式和生活方式。 國務院早在《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》中提及,大力發展綠色低碳產業,加快發展戰略性新興產業,不斷提升綠色低碳產業在經濟總量中的比重;到2030年,節能環保產業規模達到15萬億元人民幣左右;以及大力發展資源循環利用產業,推動再製造產業高質量發展,推進生活垃圾分類,提升資源化利用率;健全廢棄物循環利用體系,強化廢棄處置和回收能力,到2030年,大宗固體廢棄物年利用量達到45億元噸左右,主要資源產出率比2020年提高45%左右。 事實上,「十四五」城鎮生活垃圾分類和處理實施發展規劃中提出,到2025年,全國城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到每日80萬噸左右,高於「十三五」末期間的焚燒設施處理能力每日58萬噸。 可預期2026年展開的「十五五」規劃發展將會邁向新台階,包括固廢、可再生能源發電等綠色低碳企業的發展自可刮目相看。光大環境(00257)作為中國首個一站式、全方位的環境綜合治理服務商,聚焦固廢、泛水、清潔能源三大領域的綠色企業而言,會有着優勢,旗下環保能源及綠色環保板塊設計日處理生活垃圾15.99萬噸,屬行業領先。 2024提供等同2,306.5萬個家庭1年用電量 而光大環境2024年對環境的主要貢獻,包括:生活垃圾處理量5,616萬噸,危險與固體廢物處理量約49.9萬噸,農林廢棄物處理量768.6萬噸,從而提供綠色電力276.78億千瓦時,即相當於2,306.5萬個家庭1年總用電量,相當於節約標煤 1,107.1萬噸,替代二氧化碳排放1,304.1萬噸。2024年污水處理量及垃圾發電廠滲濾液處理量分別達17.63億立方米及1,403.9萬立方米,減少化學需氧量(COD)排放85.2萬噸。 無怪公司連續第9年獲道瓊斯納入道瓊斯可持續發展指數系列,連續14年獲恒生指數納入恒生可持續發展企業基准指數。 光大環境繼續發揮其業界領先的研發優勢。圍繞國家雙碳目標,光大環境之環境研究院於過去一年內積極推進資產開發與管理工作。其中,去年與環保能源合作推動完成武威項目的VCS備案,令其成為光大環境首個垃圾發電VCS項目。 作為集團科技研發創新的引擎,環境研究院聚焦固廢處理及資源化利用、農林生物質利用、水環境治理、大數據及智能控制等重點領域,專注於以科技賦能集團各板塊業務發展,是集團核心技術創新及成果轉化平台。 圍繞集團「二次創業」、探索「第二曲線」的發展目標與需求,環境研究院於2024年內針對國內環保產業發展面臨的挑戰與機遇,從科技創新引領角度,打造集團的政策與行業信息收集共享平台,重點圍繞固廢資源化、綠色燃料、生物基材料、光伏儲能等領域,系統開展政策研究、行業調研和模式探索。 科技賦能方面,環境研究院於2024年度內加強與光大環境業務板塊進行技術對接與交流,深挖需求、收集痛點,有效解決項目運營中的實際問題,推動成果落地轉化。與此同時,環境研究院依託集團旗下項目推進美麗鄉村、煙氣淨化、小微型垃圾焚燒爐等「大課題」實施,助力集團新業務拓展、處理工藝提標、裝備技術創新等。去年,累計實現成果轉化30項。 其中,脫硫脫硝一體化技術為多個項目的煙氣提標提供了低成本解決方案;厭氧氨氧化技術首次以合同能源管理模式進行項目應用轉化;自動燃燒控制(ACC)技術推廣至更多項目,進一步提升垃圾焚燒自動化 水平;數據綜合應用服務技術大部分核心功能模塊已上線運行,增強光大環境系統內的數據共享能力。 碳資產管理系統已覆蓋逾370個項目 值得留意的是,集團推動自主研發的碳資產管理系統在其系內系統推廣應用,已覆蓋370多個項目,進一步提升項目碳排放數據的智能化管理,也為碳排放數據披露奠定堅實基礎。 集團年內加速推進VCS備案申請工作的順化項目獲越南承天順化省政府頒「環境保護貢獻獎」,其運營管理上的卓著亦令其順化項目獲越南經濟文化研究所入選「二零二四年越南發展綠色經濟優秀企業20強」。 難怪光大環境2024年在國際市場有着不少發展機會,集團於埃及、馬來西亞等國家和地區積極跟進業務機會,並先後於埃及、印度尼西亞、馬來西亞、印度等地簽署或中標輕資產業務,進一步推動自主研發的環保裝備、工藝包出海,深度服務「一帶一路」綠色發展,繼續朝成為具有中國特色的世界一流環境綜合服務商的目標前進。



