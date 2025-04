第四範式發佈2024年全年業績

財務摘要: - 2024年總收入為人民幣52.61億元,同比增長25.1%

- 先知AI平台業務收入為人民幣 36.76億元,同比增長46.7%,佔總收入的69.9%

- SHIFT智能解決方案業務收入為人民幣10.22億元,佔總收入的19.4%

- 式說AIGS服務業務收入為人民幣5.63億元,佔總收入的10.7%

- 毛利為人民幣22.45億元,毛利率為42.7%

- 2024年研發費用為人民幣21.70億元,研發費用率達41.2%

- 2024年歸屬母公司所有者的年度虧損較 2023年全年減虧人民幣6.40億元,同比縮窄70.4%。自2021年以來連續4個會計年度環比減虧 營運摘要: - 2024年,標杆用戶數為161 個,同比增長 16%,標杆用戶平均營收為人民幣19.1 百萬。2024 年標杆用戶的 NDER(淨收入增長率)為 110%

- 先知AI平台:報告期內,發佈了垂直世界模型開發及管理平台「先知AI平 台5.0」,並完成多次小版本迭代升級,已實現算力層、平台層、模型層、應用層等端到端的能力供給

- SHIFT智能解決方案:報告期內,推出了多款面向不同應用場景的解決方案,並持續更新、迭代原有解決方案的功能和效果,從而達到不同垂直場景下對準確率、可靠性、實時性等企業特性的要求

- 式說AIGS服務:報告期內,持續迭代和優化企業級軟件重構助手AIGS Builder、企業級編程助手AIGS CodeX等產品功能及應用效果,打造了懂客戶、懂業務、懂知識、懂研發、編碼快的企業級「開發助手」

香港, 2025年4月1日 - (亞太商訊) - 領先的企業級人工智能軟件公司 - 北京第四範式智能技術股份有限公司(「第四範式」或「公司」,股份代號:6682.HK),公佈截至2024年12月31日止年度(「報告期內」)的全年業績。 2024年,第四範式整體業務實現強勁增長,全年總收入为人民幣52.61億元,同比增長25.1%;毛利為22.45億元,毛利率為42.7%。公司高度重視技術研發,且盈利目標清晰。報告期內,研發費用為人民幣21.70億元,研發費用率達41.2%。全年歸屬母公司所有者的年度虧損較2023年全年減虧6.40億元,同比縮窄70.4%。自2021 年以來連續4個會計年度環比減虧。 2024年,第四範式公司堅持以為客戶創造價值為中心,並不斷提升現有客戶數字化轉型體驗和用戶粘性。報告期內,公司服務的標杆用戶數為161個,同比增長16%,標杆用戶平均營收為人民幣19.1百萬。2024年標杆用戶的NDER(淨收入增長率)為110%。 得益於人工智能市場需求的爆發,第四範式先知AI平台業務實現顯著增長,並帶動了公司主營業務收入的穩步提升。2024年3月,公司推出了集垂直世界模型開發與管理、企業級AI Agent應用套件、GPU資源池化等端到端能力於一身的「先知AI平台5.0」產品,全面支撐垂直世界模型及企業智能體的規模化生產及應用,持續推動千行萬業智能化升級與高品質發展。 核心業務收入增長46.7% 規模化擴張助力業務高速發展 作為第四範式所有業務的內核,「先知AI平台」報告期內表現亮眼,實現營收人民幣36.76億元,同比增長46.7%,佔集團總收入比例為69.9%,規模化效應持續加深。 2024年,公司堅持技術創新,全面提升「先知AI平台」能力。「先知AI平台」在提供算力層、平台層、模型層、應用層等端到端能力供給的基礎上,進一步提升了AI Agent、GPU資源池化等多項關鍵能力。其中,AI Agent提升了解決複雜問題的能力和執行的精准度,並打造了覆蓋AI Agent設計、開發、調試、發佈、運營分析、反覆運算優化的全流程企業級AI Agent開發平台。企業開發者可規模化按需靈活、高效構建具備認知、決策、執行能力的業務AI Agent應用,開發週期普遍縮短95%以上。此外,GPU資源池化能力可幫助企業實現對硬體集群平台化管理、算力資源的按需分配和快速調度,有效解決異構算力資源利用率低、大模型與算力適配成本高等大模型部署難題。據最新國際權威研究機構IDC國際資料公司(「IDC」)報告資料顯示,第四範式連續六年穩居中國機器學習平台市場份額第一。 公司核心業務規模化發展的同時,SHIFT智能解決方案和式說AIGS服務等其餘兩大業務也在穩步推進,為核心業務「先知AI平台」提供有效支撐,促進整體業務高效發展。 報告期內,SHIFT智能解決方案業務收入為人民幣10.22億元,收入佔集團總收入比例為19.4%。該業務是在「先知AI平台」基礎上針對不同行業業務場景打造的標準化解決方案,可讓第四範式的技術、能力進一步深入到更廣泛的行業及場景,解決傳統企業關鍵業務問題,推動行業數字化智能化轉型。受公司業務拓展戰略影響,在「先知AI平台」業務同比增長46.7%的情況下,SHIFT智能解決方案業務收入同比下降20.3%。 此外,第四範式式說AIGS服務報告期內業務收入為人民幣5.63億元,佔集團總收入比例為10.7%。該業務是「先知AI平台」業務提供基於生成式AI的高效開發工具和服務,可數倍提升企業研發產能。 「Agent+世界模型」雙核架構打造AGI基座,持續擴展業務版圖 近年來,生成式AI技術的持續發展加快了邁向通用人工智能(AGI)目標的步伐,得到了業界的普遍共識。作為深耕人工智能領域超10年的企業,第四範式正致力於以「Agent+世界模型」的核心理念去賦能更多的產業,即利用AI Agent負責溝通並理解人的需求,根據需求找到對應的垂直世界模型去解決問題,並持續不斷地提升各自的能力,最終推動AGI目標的實現。 過去一年,公司與諸多行業客戶攜手,圍繞「Agent+世界模型」核心理念,落地了如金融信貸風控、水電設備運維、水文資料監測、慢病管理、智能課程學習、製造MES系統管理,流體動力學設計、智能售後客服、教務助手等數百個可靠、可控的企業級AI Agent應用,全面推動企業智能化率的提升。 與此同時,公司也聯合各領域合作夥伴共同發佈了多款開箱即用的用戶級Agent解決方案,如智能會議解決方案、智能滑鼠解決方案、桌面端AI搜索工具等,覆蓋同聲傳譯、一鍵翻譯、機器人助理、AI寫作、智能跨端搜索等AI Agent能力,幫助企業業務人員實現日常工作效率的躍升。 此外,自DeepSeek出現以來,大模型推理及部署成本大幅降低,從而帶動了大模型落地、一體機部署、端側AI應用等廣闊的市場需求。第四範式也快速完成了相關的技術能力反覆運算以及產品化適配,為市場提供高價值的能力供給。 在一體機部署方面,公司推出了「開箱即用」的大模型推理一體機解決方案SageOne IA,在支援主流大模型的基礎上,還可靈活在滿血版大模型和多個蒸餾模型之間切換,GPU 利用率提升30%以上,推理性能平均提升5-10倍,並搭載了豐富的AI應用套件,幫助開發者高效開發企業級的生成式AI應用。 在端側AI方面,第四範式推出大模型推理端側解決方案ModelHub AioT。端側設備可離線運行如DeepSeek R1、Qwen 2.5、Llama 2/3系列等小尺寸蒸餾模型,兼顧了模型壓縮、推理性能,解決了部署與優化的複雜性。此外,公司也將相關能力延伸到了消費電子領域,向市場提供基於AI Agent的軟硬體一體解決方案,讓所有的消費電子公司都能夠生產出使用者喜愛的AI智能終端機產品。 在戰略展望方面,第四範式董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理戴文淵博士表示:「近年來,生成式AI在世界範圍內開始受到廣泛認知,公司作為深耕企業服務領域超過10年的人工智能技術服務商,能夠更深刻且準確的理解如何將這些日新月異的AI技術進行有機的結合,賦能我們的企業客戶,創造真實的業務價值,為企業及個人帶來實際的效率提升,進而實現貫穿第四範式公司業務始終的終極願景-AI for everyone。展望未來,我們將立足於我們深耕超過10年的企業服務領域,眺望更廣闊的AI市場,嘗試用我們所擁有的AI能力改造所有可能的業務。我們相信這些多樣化的能力彙聚起來,就是實現通用人工智能(AGI)的基石。」



話題 Press release summary



部門 Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network