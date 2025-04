Tuesday, 1 April 2025, 11:02 HKT/SGT Share: 復星年度業績基本面穩健,未來增長路徑清晰

香港, 2025年4月1日 - (亞太商訊) - 持續推進「瘦身健體,聚焦主業」的復星國際,3月30日公佈2024年全年業績。 公告數據顯示,2024年復星國際(HKEX:0656)總收入達到人民幣1921.4億元,較2023年微降3.1%。其中,四大核心子公司豫園股份、復星醫藥、復星葡萄牙保險和復星旅文,總收入達到人民幣1346.5億元,佔集團總收入的比重達到70.1%。而因單體投資項目在報告期內一次性計提賬面損失,導致年度歸屬於母公司股東之虧損達到人民幣43.5億元。 「過去一年,面對全球經濟波動和市場挑戰,我們保持穩健發展態勢,展現出了強勁的韌性。我們持續推動『聚焦主業,瘦身健體』的戰略調整,通過退出一些非主業資產及重資產,持續聚焦主業、降低負債並優化資產結構。過程中,由於單個項目帶來的賬面價值調整,影響了2024年的財務表現,但復星的整體運營基本面仍然穩健,核心產業依然健康發展,產業運營利潤和經營性現金流保持健康穩定。」復星國際董事長郭廣昌在致股東信中表示。 中信證券根據復星國際業績情況,發表了研報,報告指出復星國際產業運營相對穩定,賬面價值調整導致虧損。事實上,剔除一次性非現金賬面減值因素影響,2024年復星國際歸母利潤約為人民幣7.5億元,而反映復星基本面成色及未來增長潛力的產業運營利潤更達到了人民幣49億元。 與此同時,復星財務狀況保持穩健,截至2024年底,總債務佔總資本比率為52%,現金、銀行結餘及定期存款約為人民幣1063.4億元,較上一年度增加約人民幣138.8億元。健康的負債比率及厚實的現金流安全墊,不僅增強了抗風險能力,也提高了把握發展機會的能力。 「我們始終相信,清晰的戰略聚焦和扎實的產業運營能力,是推動復星長期穩健發展的關鍵。」郭廣昌說。 「有進有退」,深耕主業賽道 去年以來,郭廣昌在多個公開場合用「有進有退」來概括復星正在執行的策略。他表示,過去幾年復星在「瘦身健體」過程中以「退」為主,但從2024年開始,更加強調「有進有退」,通過主業的「進」,用發展來解決問題。 本次業績公告披露,2022年至2024年,復星三年累計完成非戰略、非核心資產退出約人民幣750億元等值。2024年,集團層面資產退出簽約約人民幣175億元等值,合併報表層面資產退出簽約約人民幣300億元等值。 對非戰略、非核心資產持續而堅定的退出,不僅夯實了流動性安全墊,更有力支撐復星加速向大健康、旅遊文化、消費及保險等核心主業聚焦。 2024年,復星圍繞核心主業持續進擊,動作頻頻。大健康方面,復星醫藥增持復星凱瑞權益至100%,持續聚焦腫瘤免疫細胞治療產品的研發、生產和商業化。 旅遊文化方面,三亞超級地中海項目正式啟航,復星旅文深圳金沙灣輕資產運營簽約、大灣區首家Club Med落地;同時,復星旅文的太倉阿爾卑斯二期也即將動工,該度假區二期由太倉市政府平台打造,復星旅文運營管理。2025年3月,復星旅文順利完成私有化,未來將更靈活高效地加速輕資產轉型。 從2024年財報數據看,貢獻復星超七成收入的四大核心子公司表現不俗。其中,復星醫藥實現營業收入人民幣410.67億元,歸母淨利潤人民幣27.70億元,同比增加16.08%。復星葡萄牙保險全年毛保費總額為61.72億歐元,淨利潤達1.735億歐元。復星旅文連續保持盈利,Club Med錄得營業額約人民幣161.5億元,再創歷史新高,三亞亞特蘭蒂斯全年營業額保持高位。在國內消費結構調整大環境下業務承壓的豫園股份,通過主動調整,資產負債率下降至67.82%,在手貨幣現金充沛,達人民幣106.9億元,為未來發展蓄力。 值得一提的是,經過多年積累和深耕,復星旗下兩家境內保險公司也迎來了高速發展機遇期。復星保德信人壽的總保費收入從2023年的人民幣43.46億元大幅增長至2024年的人民幣92.51億元,復星聯合健康保險的保費收入也穩步提升,並且兩家公司都實現了盈利。2024年,整個保險板塊歸屬於母公司股東之利潤為人民幣17.16億元,同比大幅提升117%。 「我們將復星對產業的深度理解、投資的豐富經驗以及的優質的商業資源與保險公司的運營和投資相結合,形成了一個多維度賦能的『保險+產業+投資』立體飛輪驅動戰略。」郭廣昌認為,旗下境內外保險公司和各產業的共同成長,無疑為復星的「飛輪戰略」奠定了強有力的支撐。 「全球化+創新」,核心能力加速價值釋放 復星能夠在進退之間,錨定主業行穩致遠,得益於兩大核心能力:全球化和創新。 2024年,復星繼續深化在全球超過35個國家和地區的產業佈局,夯實全球深度運營能力,全年海外收入在高基數基礎上,實現同比增長6.2%,達人民幣947.8億元,佔總收入的比重進一步上升至49.3%。 在逆全球化風潮下,復星的全球化能力愈發凸顯出稀缺性,而高質量的全球化業務,也正成為復星新一輪增長的強勁引擎。 2024年,復星創新生物藥平台 - 復宏漢霖成為中國創新藥出海的明星企業。報告期內,復宏漢霖海外產品銷售收入較上一年度大幅增長30.76%。自主研發的全球首個用於一線治療小細胞肺癌的抗PD-1單抗漢斯狀,獲得歐盟批准上市,觸達國家和地區增至30多個;漢曲優在美國和加拿大獲批准上市,開啟北美商業化新征程;中國首款生物類似藥漢利康在秘魯等多個拉丁美洲國家獲批上市;漢貝泰也首次於玻利維亞獲批上市。目前,復宏漢霖已有四款自主研發的產品在海外獲批上市。得益於核心產品市場持續擴大,復宏漢霖2024年實現營業收入約人民幣57.244億元,淨利潤達8.205億元,同比大增50.3%。 依託復星全球生態,海南礦業也加速全球資源佈局,連續三年實現每年落地1個海外項目併購。報告期內,海南礦業獲得阿曼蘇丹國4個區塊的油田權益,並啟動了對非洲莫桑比克兩個在產鋯鈦礦的併購,擬進一步加大在非洲的投資佈局,切入前景廣闊的小金屬及稀土行業。此外,截至2025年3月,非洲馬里布穀尼鋰礦一期已具備連續穩定生產條件。2024年,海南礦業境外子公司營收人民幣19.68億元,佔比提升至48%。在全球化戰略驅動下,實現歸母淨利潤7.06億元,同比增長12.97%,扣非淨利潤6.80億元,同比大增23.72%。 海外成員企業中,復星葡萄牙保險在持續鞏固本土市場領先地位的同時,充分發揮復星「全球組織+本地運營」能力,國際業務實現雙位數增長。2024年實現海外收入達18.4億歐元,國際業務佔比提升至29.8%。 復星標誌性文化IP豫園燈會,繼2023年底至2024年初首次走出國門在巴黎綻放後,2025年再度揚帆海外,1月豫園燈會主題燈組驚豔亮相越南河內,年內還將亮相泰國,持續向世界展示東方文化魅力。 在郭廣昌看來,創新與全球化相輔相成,是復星最重要的基因。2024年,復星科創投入達約人民幣69億元,目前已建立超過20家全球科創中心,覆蓋多個行業領域,持續賦能新技術、新產品落地。 創新藥研發方面,2024年復星醫藥自主研發及許可引進的7個創新藥/生物類似藥共16項適應症獲批上市。醫療器械與醫學診斷方面,直觀復星的Ion系統、復星醫藥自主研發的F-i6000全自動化學發光免疫分析儀、F-C2000全自動高速化學發光分析儀、細胞因子檢測試劑(化學發光法)分別在國內獲批上市分別在國內獲批上市。報告期內,復星醫藥製藥板塊專利申請達220項,其中包括美國專利申請3項、PCT申請18項;獲得發明專利授權66項。 面對方興未艾的AI浪潮,復星圍繞核心業務加速佈局,將AI技術深度融入到豐富的業務場景中,以推動創新及效率提升。例如,復星醫藥推出PharmAID決策智能體平台,可支持精準高效決策,助力藥物研發提速增效;復銳醫療探索利用AI精準分析用戶皮膚,提供個性化護理方案;超級地中海項目打造全球首個AI主題度假區,通過AIGC技術實現客房個性化定制,並將引入數字人G.O(快樂管家)服務,提升遊客體驗。 「未來,我們將繼續深耕核心產業,依託全球化能力和創新驅動力,我們有信心保持穩健發展,為股東創造長期、穩定的價值。」郭廣昌說。



