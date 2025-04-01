經營業績全面提升 高質量發展成果豐碩 中國再保舉行2024年度業績發佈會

香港, 2025年4月1日 - (亞太商訊) - 3月31日，中國再保召開2024年度業績發佈會，總裁莊乾志，總裁助理、總精算師、財務負責人田美攀，總裁助理、董事會秘書劉元章，以及中再產險總經理王忠曜、中國大地保險總裁李曉民、中再資產總經理翟慶豐出席會議，並詳細介紹公司2024年經營業績、戰略落地成果和未來發展方向。本次發佈會由劉元章主持，以"香港線下會議+電話會議+視頻直播"形式召開，通過與投資者、分析師及境內外媒體充分交流互動，增進了資本市場對公司中長期投資價值的理解。

2024年，面對複雜的外部形勢，中國再保錨定"建設世界一流綜合性再保險集團"戰略目標，堅持"穩中求進、價值提升"工作總基調，加快推進改革發展，整體經營業績全面向好，市場競爭力和全球影響力持續增強，高質量發展成果豐碩。

經營業績全面提升

2024年，中國再保合併總保費收入1784.83億元，同比增長0.9%；合併保險服務收入1013.63億元，同比增長1.6%；歸屬于母公司股東淨利潤105.57億元，同比增長86.8%；ROE10.74%，同比增加4.52個百分點；每股分紅0.050元，同比增長19.0%。按中國企業會計準則口徑計算，集團合併總保費收入和歸屬于母公司股東淨利潤均創"十三五"以來新高。

中國再保不斷優化盈利結構，承保效益持續改善。集團合併承保業績再創新高，同比增長超過170%。各保險業務板塊均實現承保盈利，其中：財產再保險境內業務綜合成本率99.86%，財產再保險境外業務綜合成本率89.38%，人身再保險保障型業務綜合成本率96.80%，財產險直保業務綜合成本率99.66%。秉承長期投資、價值投資、穩健投資的理念，投資收益顯著增長。集團總投資收益173.89億元，同比增長86.9%；總投資收益率4.83%，同比增加2.06個百分點。境內股票綜合收益率超越滬深300基準600個基點以上，境外股票綜合收益率超越恒生指數基準500個基點以上，取得良好的超額收益。風險管控穩健有效，各經營主體綜合償付能力充足。中再產險為225%，中再壽險為208%，中國大地保險為285%，集團合併為194%。集團連續11年保持標普全球評級"A"以上、連續15年保持貝氏評級"A（優秀）"，評級展望穩定。

服務國家戰略質效雙升

中國再保充分發揮再保險主責主業優勢，堅守保險業經濟減震器和社會穩定器功能定位，服務好產業轉型、服務好民生保障、服務好社會治理。2024年，中國再保在金融"五篇大文章"各領域保額增速均超過15%，普惠保險覆蓋人群超過2億人次，服務中小微企業超過1000萬家。

服務國家巨災保險保障體系建設。發佈中國洪澇巨災模型2.0，研發中國巨災風險地圖；在近八成的巨災保險試點項目中擔任首席再保人，支持客戶首創政策性巨災保險一攬子解決方案，在河北和湖北兩省落地全災種、廣覆蓋、長週期的綜合巨災保險項目；舉辦巨災風險綜合治理研討會、出版中國巨災風險綜合治理專題論著，聯合政府部門、行業協會等共同推進巨災保險高質量發展。

對接國家應對氣候變化戰略。成立氣候變化應對領導工作小組，出臺專項規劃，成立中再氣候風險研究中心；圓滿完成中國人民銀行委託的颱風氣候變化物理風險壓力測試工作，開發具有自主知識產權的氣候變化物理風險（颱風）壓力測試模型，完成海南省颱風風險壓力測試；與國家氣象局聯合主辦首屆百花山氣象論壇，助力氣象風險轉移和風險減量管理。

助推再保險市場建設。中再產險、中國大地保險、華泰經紀入駐上海國際再保險中心，積極參與交易平臺建設和業務規則制定；聯合主辦上海國際再保險會議，分享國內、國際再保險市場洞察與展望；連續三年發佈中國再保險行業發展報告。

做深做實金融"五篇大文章"。落地全國首單人工智能領域科技成果轉化保險；連續26年擔任中國核保險共同體主席單位，共同體承保能力躍居全球第一；開發"惠"系列普惠型健康險產品，全年保障人數超1300萬。

服務共建"一帶一路"。"一帶一路"再保險共同體全年保障重大標誌性工程和重點項目64個，提供風險保障近800億元；承保韓國海上風電項目，支持中資海外重大海上風電項目落地；借助橋社的技術和經驗優勢，為中資企業海外項目增加政治暴力和恐怖主義風險保障。

數字化轉型提檔加速

中國再保立足數字經濟時代新要求，持續迭代"數字中再"戰略，以數字科技推動經營模式與服務模式轉型升級，持續打造發展新引擎。

完善頂層設計。完善數字化轉型拓撲圖和路線圖，優化數字化轉型戰略部署；提級管理中再巨災公司，成立中再數科公司，構建科技"兩翼"關鍵佈局；出臺數據管理能力提升三年規劃，發佈中國再保數據標準1.0版，數據治理制度體系初步構建；設計數字化轉型評價指標體系，建立數字化轉型評價機制。

深化科技賦能。集團數據中台和業務平臺上線運行，提升數據驅動經營決策能力；持續迭代巨災組合風險管理平臺（CREST），自主研發的風控模型實現再保、直保兩端應用落地；建設中國大地保險"靈山界"AI大模型平臺，賦能9個業務場景創新；完成一體化網絡安全邊界和防禦體系構建，安全能力持續增強。

豐富平臺生態。迭代升級地震、颱風、洪澇巨災模型，完善巨災模型譜系；升級"再·耘"農險科技平臺，賦能11家保險公司農業指數保險產品創新和風險評估；迭代壽險智能綜合風控平臺，助力20余家客戶公司智能核保和理賠；升級新能源車險"再·途"平臺，發佈網絡安全保險"再·安"平臺，賦能新業務發展。

展望未來，面對新形勢、新變化，中國再保將繼續堅持"穩中求進、價值提升"工作總基調，堅持"發展有規模、承保增效益、投資要穩健"經營理念，著力強化再保險功能作用、全力推進高質量發展、不斷強化核心能力建設、扎實築牢風控合規防線，全力推進中國再保邁向高質量發展新階段。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network