國美零售持續聚焦主業 積極化解債務

香港, 2025年4月1日 - (亞太商訊) - 國美零售控股有限公司(香港聯合交易所代號:493.HK,「國美零售」或「公司」,及其子公司,統稱「集團」),今天公佈其截至2024年12月31日止十二個月(「報告期」)經審計之全年業績。 聚焦主业鞏固邊界 多舉措積極化解債務問題 2024年,國内經濟復蘇乏力,外部國際環境嚴峻叠加國内經濟及政策周期因素,内需依舊疲軟,本集團所屬行業也受到直接影響,延續低迷。2024年,集團錄得銷售收入約為人民幣474百萬元;歸屬母公司擁有者應佔虧損約為人民幣11,629百萬元。 2024年,國美零售繼續推进戰略轉型升级并积极探索新业务。2024年年末,國家密集出台新政刺激消費,公司抓住機遇乘勢而上,在加盟類加盟、国美汽车等模式轉型與業務創新方面加大發力。此外,公司通過出售處置非核心資產,積極推進落實與各債權人的債務化解方案,逐步恢復供應鏈。近期,已與京東就CB債務處置方案協商達成一致,通過資産轉讓與發股,在兩年內償清全部CB債務。 重塑零售業務 加速拓展加盟類加盟 國美零售加速輕資產模式,構建「品牌授權+供應鏈賦能+數字化平台」閉環。加盟方面,全面開放品牌授權,聚焦供應鏈模式創新,從電器加盟轉向全業態招商,迅速搭建缐上缐下各層級加盟網絡。類加盟方面,以股權合作為基礎,重點鼓勵以「輕資產、重運營、強管理」運營模式的單店加盟,以城市體驗館為核心,構建全業態「缐上缐下」泛家電及周邊加盟網絡。未來,公司力爭簽約量破千,爭取儘快成為「缐上缐下加盟網絡+供應鏈+資金鏈+產業鏈+服務鏈」於一體行業領先的綜合領先商。 積極探索新業務增長曲線 創新汽車流通新業態 報告期內,公司在圍繞主業的同時,把握汽車產業發展機遇,積極戰略佈局汽車流通領域,針對汽車領域的發展痛點,依托自身全國渠道網絡和商業經驗等優勢,致力於打造合作共贏的汽車流通產業全新產業鏈生態標竿。報告期内,位於北京市内黃金地段西壩河的首家國美智能汽車體驗館已整裝待發,未來將集合30個左右新能源汽車品牌,打造集展示、體驗、銷售、交付四位一體的規模化、綜合性汽車消費場景。 展望未來,2024年底的中央經濟工作會議已經明確2025年將採預財政貨幣雙寬鬆的政策,以及首次提出「超常規逆週期調節」,政策的積極程度屬於近些年的最高水平,加上2025年是國家「十四五」規劃的收官之年,各級政府都需要確保完成基本的經濟任務。國美零售管理層表示:「在報告期內,我們朝着輕資產裂變和科技賦能升級的既定戰略方向,邁出了堅實步伐,新業務的佈局也已取得令人欣慰的成效,接下來,我們將繼續咬緊牙關,艱苦奮鬥,力爭早日扭轉局面,走出困境。在外部政策積極影響下,2025年宏觀經濟層面將有較大概率迎來近幾年最大規模的政策利好,而隨着內需刺激政策的加碼落地,本集團也有望逐步重返穩健經營的軌道。」 關於國美零售控股有限公司 國美零售控股有限公司於2004年7月在香港聯交所上市(股份代號:493)。國美集團1987年於中國成立,致力於打造中國領先的科技型、體驗型、娛樂態、社交化的家生活科技零售服務商,秉持「家·生活」戰略,以電器及消費電子產品零售為主營業務,構建全品類閉環生態。 更多詳情請流覽公司網站:www.gome.com.hk 此新聞稿由九富(香港)財訊公關集團有限公司代表國美零售控股有限公司發佈。如有垂詢, 九富(香港)財訊公關集團有限公司

