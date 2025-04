Tuesday, 1 April 2025, 00:17 HKT/SGT Share: 康灃生物2024年收入及毛利穩步增加 持續堅定研發投入 - 未來三年多達10項在研產品預期實現商業化

香港, 2025年4月1日 - (亞太商訊) - 專注於微創介入冷凍治療領域的中國創新醫療器械公司康灃生物科技(上海)股份有限公司(「康灃生物」或「公司」,股份代號;6922.HK),公佈其截至2024年12月31日止年度(「報告期」)業績。2024年,康灃生物實現總營收5,350萬元(人民幣,下同),同比增長30.7%,主要受心臟冷凍消融系統、冷凍黏連治療系統及其他呼吸介入產品的銷量增加所帶動。報告期內,毛利同比增加23.7%至達3,840萬元,毛利率約71.8%。 2024年及2025年第一季度,公司業務取得多項顯著進展,包括但不限於︰ - 心臟冷凍消融系統已於2024年1月通過生產質量管理規範審查

- 繼於2023年12月就配套冷凍治療設備取得國家藥監局(NMPA)的批准及於2024年1月就一次性使用冷凍探頭取得NMPA的批准後,公司於2024年1月就冷凍黏連治療系統獲得上市批准

- 良性狹窄冷凍消融系統已於2024年1月進入確證性臨床試驗階段

- 2024年5月就抗胃食管反流系統提交註冊申請

- 2024年7月就中國大陸呼吸介入產品與波科國際醫療貿易(上海)有限公司訂立經銷協議

- 2024年10月公佈,與廣州國家實驗室及廣州醫科大學附屬第一醫院訂立科研合作協議。康灃生物將共同參與並完成基於液氮超低溫冷凍系統研發及在肺癌消融的球囊冷凍研究

- 惡性狹窄冷凍消融系統於2025年3月取得NMPA的批准。 全面產品管線價值持續提升 2024年,康灃生物的營收繼續保持良好增長態勢,在微創介入冷凍治療行業進一步鞏固其領先地位。截至2024年12月31日,康灃生物實現全年總營收達5,350萬元,同比增長30.7%。 作為一家中國創新醫療器械公司,康灃生物主要專注於微創介入冷凍治療領域。憑藉液氮冷凍消融技術及先進柔性導管技術,康灃生物以液氮為冷凍治療系統的主要冷媒能量源。自2013年成立以來,康灃生物便打造了一個全面產品組合,主要專注於兩大治療領域:1) 血管介入療法,以治療房顫、高血壓及其他心血管疾病;及2) 經自然腔道內鏡手術,以治療泌尿、呼吸及消化系統疾病。康灃生物的競爭優勢、技術以及產品管線幫助其建立了競爭對手難以逾越的高准入壁壘。 公司已建立全面的產品組合,包括14款冷凍治療產品及在研產品,主要針對血管介入及經自然腔道內鏡手術,以及另外九款非冷凍治療產品及在研產品。截至2025年3月31日,公司已有十款產品實現商業化。 持續研發創新推動業務取得顯著進展 康灃生物於2024年多個產品的在研進展取得顯著佳績。繼2023年12月就心臟冷凍消融系統取得NMPA的批准後,於2024年1月亦就冷凍黏連治療系統取得NMPA的批准。同月,良性狹窄冷凍消融系統已進入確證性臨床試驗階段。與此同時,心臟冷凍消融系統亦於2024年1月通過上海市藥品監督管理局的生產質量管理規範(GMP)審查。隨後於2024年9月,公司在中國將其心臟冷凍消融系統商業化。此外,於2024年5月,公司就抗胃食管反流系統提交註冊申請,並預期於2025年上半年獲得NMPA的批准。 2024年,公司的研發開支總額約7,346萬元,與2023年同期基本持平,繼續推動公司旗下在研產品實現商業化。 根據公司規劃及在研管線產品的臨床試驗進展預期,於2025年至2027年間,公司將分別就其正處於不同臨床試驗階段的10項在研產品,包括Cryofocus冷凍消融系統、咳嗽冷凍噴霧治療系統、哮喘冷凍消融系統、慢阻肺冷凍噴霧治療系統、良性狹窄冷凍消融系統、肺周結節冷凍消融系統、結核冷凍噴霧治療系統、胃部冷凍消融系統、食道冷凍噴霧治療系統,以及房顫脈衝電場消融(PFA)系統向NMPA提交產品的註冊文件,並預期分別於2026年至2027年間獲得NMPA批准商業化。可以預見,公司多個重點在研產品將有望於未來兩至三年內實現商業化,不斷擴大康灃生物的收入基礎,為其早日實現盈利提供強有力的支持。 康灃生物已建立一支由具備豐富醫療器械行業或工程研發領域經驗的行業專家所領導的專業產品開發團隊。截至2024年12月31日,公司的產品開發團隊由擁有70名員工的內部研發團隊及擁有24名員工的臨床操作團隊組成。同時康灃生物也與行業領袖,包括科學家、醫生及行業專家發展關係,令其能夠全面瞭解患者及醫生的臨床需要及需求。公司已在中國及海外建立全面的知識產權組合,以保護其技術,包括其核心液氮冷凍消融技術、柔性導管技術及其他主要技術。截至2024年12月31日,康灃生物在中國及海外擁有159項專利及70項專利申請,同比增長39項專利及22項專利申請。 於2024年,公司在位於浙江省寧波市及上海兩個地區的生產基地生產、組裝及測試其產品,總建築面積超過17,400平方米。公司生產商業化的產品,主要包括其核心產品以及其他商業化的產品,包括肺結節定位針及單孔多通道腹腔鏡手術入路系統,亦在位於寧波市的生產基地生產、組裝及測試與NOTES相關的測試樣品產品。而在位於上海市的生產基地則生產、組裝及測試有關用於產品開發的血管介入的測試樣品產品。 最後值得注意的是,2024年7月,公司就中國大陸呼吸介入產品與波科國際醫療貿易(上海)有限公司(「波科國際」)訂立經銷協議。波科國際為Boston Scientific Corporation(紐約交易所上市股份代號︰BSX)於中國的附屬公司。Boston Scientific是全球醫療技術領導者,通過提供廣泛的高性能解決方案來滿足患者需求並降低醫療保健成本,從而推動生命科學的發展。其設備和療法組合幫助醫生診斷和治療複雜的心血管、呼吸、消化、腫瘤、神經和泌尿系統疾病和病症。根據協議,康灃生物將作為波科國際的呼吸介入領域產品於中國大陸的市場推廣合作夥伴 以及獨家銷售代理,結合波科國際與集團的資源及支持推進有關產品在中國大陸的商業化。 未來及展望 康灃生物致力於成為全球微創介入冷凍治療醫療器械平台,以冷凍技術為基礎,為全球醫患帶來福音。2025年,為實現這一目標,康灃生物計劃迅速推動在研產品的臨床開發和商業化,專注於微創介入冷凍治療,基於技術平台進一步擴大產品組合,持續研發各種底層技術及配套技術,並選擇性地拓展全球業務。 關於康灃生物科技(上海)股份有限公司 康灃生物是一家中國創新醫療器械公司,主要專注於微創介入冷凍治療領域。自2013年成立以來,公司打造了一個全面的產品組合,主要專注於血管介入療法及經自然腔道內鏡手術兩大治療領域。康灃生物的產品管線包括各種冷凍治療系統和手術耗材,根據弗若斯特沙利文,其中四款獲國家藥監局或其省級對應機構認可為「創新醫療器械」。



