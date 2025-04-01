鍋圈用戶高速增長 消費股的增長新動能從何而來



香港, 2025年3月31日 - (亞太商訊) - 近日，在家吃飯餐食品牌鍋圈食品（股票代碼2517.HK）發佈了年度業績，紮實的供應鏈能力、創新的渠道策略、高效的會員運營，鍋圈食品實現營收毛利雙增長。2024年，鍋圈收入達人民幣64.7億元，同比增長6.2%；毛利為14.2億元，同比增長4.9%。 值得特別注意的是，截至去年年底，鍋圈的註冊會員達到了4133萬名，同比增長了48.2%。而僅在2024年下半年，鍋圈的會員數量增長就超過1000萬名。而這家港股上市公司，是如何在其它企業在用戶增長越來越困難的環境下，通過在家吃飯這個賽道上跑出這樣的加速度的？ 站在行業風口，在家吃飯的「宅經濟」紅利 火鍋，不僅僅是味蕾的狂歡，更是中國人餐飲與生活方式的縮影。據行業數據，2023年中國火鍋市場規模已突破6000億元，保持穩定增長，高於餐飲行業整體的增速，預計2025年火鍋市場規模達到6500億元。而除了火鍋市場蛋糕不斷變大，在家吃飯市場更是高速增長，隨著「宅經濟」的興起，在家吃飯成為新藍海。現在越來越多消費者不再困於餐廳的高昂賬單和排隊等待，轉而追求在家也能吃出「餐廳級」的體驗。數據顯示，中國在家吃飯餐食產品市場規模預計將在2027年達到9400億元，年增長率超20%。 處在這兩塊不斷擴大的市場中，鍋圈正是趨勢的精準捕手，它的定位簡單卻直擊痛點：讓在家吃飯更簡單。從火鍋底料到牛羊肉卷，從海鮮拼盤到菌菇蔬菜，再到蘸料和鍋具，乃至燒烤小龍蝦都一應俱全，鍋圈提供了一站式的火鍋燒烤解決方案。這種「拎包入鍋」的便捷性，不僅迎合了年輕一代的懶人經濟，也讓火鍋從外出大餐變成了日常餐桌的主角。 然而市場雖熱，競爭肯定不會小。傳統商超、地方生鮮品牌乃至電商巨頭都在覬覦這塊蛋糕。鍋圈憑什麽脫穎而出？答案藏在它的戰略佈局中。 鍋圈的產品力密碼：創新驅動，核心經營利潤穩步攀升 鍋圈深諳「得產品者得天下」的道理，產品線滿足了從獨居青年到多口之家的多元需求。更重要的是，鍋圈緊跟消費趨勢，創新能力也不可小覷，2024年鍋圈就成功推出了412個火鍋及燒烤類新SKU，同時還推出深受廣大消費者喜愛的多款套餐組合產品，為消費者帶去更多元的選擇和更愉快的在家用餐體驗。這也使得鍋圈2024年核心經營利潤達人民幣3.1億元，同比增長3.1%。 樹立供應鏈護城河，從源頭到餐桌的極致掌控 食品行業，供應鏈是命脈。鍋圈通過與上遊優質供應商深度綁定，確保了食材的新鮮與品質。公司擁有六個食材生產廠，包括生產牛肉產品的和一工廠、生產肉丸產品的丸來丸去工廠、生產火鍋底料產品的澄明工廠、生產水產類產品的歡歡工廠、生產滑類產品的逮蝦記、和生產酸湯底料產品的台江工廠，實現了產業鏈的深度佈局。通過在產業端的深耕與佈局，鍋圈不僅持續提升在上遊采購端的議價能力，同時釋放生產端的規模效應，助力生產成本持續優化，進一步確保了鍋圈可以向消費者兌現「好吃方便還不貴」的承諾。而相較之下，潛在競爭者就會受製於供應鏈短板，難以復製鍋圈的規模效應。這種供應鏈的高效閉環，既是鍋圈獨特的護城河，也是其競爭優勢的重要來源。 品牌營銷，從線下到線上的流量密碼 截至去年年底，鍋圈零售門店網絡已覆蓋全國31個省、自治區及直轄市，門店數量已達到10150家門店，在龐大線下網絡的基礎之上，鍋圈借力線上社交電商和短視頻平台，所帶來的規模效應就十分巨大。2024年，鍋圈繼續通過多層級的抖音賬號擴大消費者觸達，全年鍋圈品牌及產品在抖音渠道的總曝光量突破62.1億次。其中，從五月底開始陸續推出的「99元毛肚自由火鍋套餐」、「99元酸菜魚自由火鍋套餐」等超高性價比火鍋套餐，深受廣大消費者歡迎。僅毛肚火鍋套餐這一款，全年就累計售出超過人民幣5億元。 憑借抖音端的優異表現，鍋圈於2024年抖音年度大獎中，斬獲最佳品牌先鋒大獎。以社交電商為入口，鍋圈構建了品牌與消費者的深度交互，這種「線上引流、線下體驗」的模式，不僅大大增加了用戶量，而且通過線上流量向社區門店的自然導流，增強用戶實體店體驗感，會讓鍋圈的品牌形象深入人心，從而可以形成長期消費習慣。而從預付卡數據上觀察，鍋圈在會員大幅增長的同時，繼續加強及深化預付卡計劃，預付卡預存金額快速增加，達到約人民幣9.9億元，同比大幅上升36.6%。 財務指標健康，現金流充沛，擴張有底氣 鍋圈的野心肯定不止於眼前的蛋糕。在繼續拓展多層級的銷售網絡，提升已覆蓋地區的市場滲透率的同時，鍋圈計劃通過諸如鄉鎮店等新店型，覆蓋更多的縣鄉市場。與此同時，公司也開始試水海外市場，計劃初步探索海外區域市場，向外輸出供應鏈能力，探索海外銷售增長點。這種「下沈市場+全球視野」的擴張策略，為鍋圈的未來的長期增長埋下了伏筆。 而從財務上看，24年度，經營性現金流入為人民幣5.31億元，保持了健康、穩健的現金流。截至2024年12月31日，包括現金、銀行存款及理財產品的可動用資金余額為人民幣21.25億元，外部融資依賴低。現金流的健康狀態，為鍋圈的擴張提供了充足彈藥。 展望未來，鍋圈不僅提到將擴大及深化全渠道銷售網絡，同時也將繼續探索智慧化的無人零售改造，以進一步延長門店營業時間，切入夜宵場景，打造全時段的即時零售門店網絡。而針對現有門店，通過加盟商組織及店長組織，繼續加強培訓賦能，全面提升單店效能。對於新崛起的中國AI能力，鍋圈將擁抱AI，賦能上下遊，不斷提升數字化能力，增強存貨流轉的高效管理，並通過精準營銷，擴大會員群體，提高會員活躍度及復購率。 當前，鍋圈市盈率約20倍，在鍋圈註冊會員的高速提升的背景下，未來鍋圈業績兌現實現高比例增長可期，同時結合其高增長、低負債和強現金流的特性，這樣低的估值在目前來看也非常具有吸引力。鍋圈從一包火鍋食材做起，在品類、地域、線上線下不斷擴展。未來，它能否成為新的國民乃至國際品牌？相信時間會給出答案。



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