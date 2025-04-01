為愛奔跑 點亮孤獨症群體希望之光

深圳, 2025年3月31日 - (亞太商訊) - 3月30日上午，第十八個世界孤獨症關注日來臨之際，為提升社會公眾對孤獨症的認知，彙聚更多關愛力量，營造包容友好的社會環境，龍華區在北站中心公園舉行"孤獨星球·星光跑" - 2025年世界孤獨症關注日健康公益跑活動，吸引了700餘名孤獨症兒童及家長、社會愛心人士、志願者踴躍參加。

孤獨症孩子常因行為和交流方式與其他孩子不同，就像星星在夜空中獨自閃爍‌，被人們稱為"來自星星的孩子"，他們面臨著溝通、社交、行為等多方面的挑戰，而孤獨症孩子的家庭更承受著經濟與精神的雙重壓力，亟需社會各界的理解與關愛。

本次公益跑全程共計4.2公里，孤獨症家庭、愛心家庭、社會愛心人士等可以結伴，一起"為愛奔跑"。活動旨在通過跑步活動的形式連結社會各界愛心人士關注、關愛孤獨症群體，為他們聚集更多愛心力量。此外，現場還設置了"星語星願"公益音樂會、互動遊戲體驗等活動，向社會展示孤獨症群體對生活的熱愛以及自強不息的精神，營造殘健共融的友好氛圍。

"今天鐵蛋參加了公益跑，還上臺為大家表演小風琴獨奏，就是想告訴廣大孤獨症孩子的家長，只要我們不放棄、不拋棄，孤獨症孩子也能發光發熱！"孤獨症男孩鐵蛋的爸爸說到。在父母的愛與堅持下，鐵蛋培養了演奏鋼琴、手風琴等樂器的專長，多次在國內外鋼琴大賽獲獎。他在演奏時所展現的積極向上以及獨立、自強的精神狀態，讓現場觀眾沉浸在深深的感動與溫暖之中。

"我們雖然知道有孤獨症這個群體，但不知道這個群體有這麼多人。今天通過公益跑，能為這個群體發聲，凝聚愛心力量，我覺得特別有意義"志願者劉先生說到。劉先生是一位醫護人員，看到這次活動的招募宣傳後，第一時間報名為活動提供志願醫療服務。

"目前，社會對孤獨症群體的理解和接受度還不夠，甚至存在誤解和偏見。本次活動彙聚了政府機構、社會組織、愛心企業和志願者等各方力量，形成了全社會共同關注和幫助孤獨症群體的良好氛圍。"活動主辦方負責人表示。未來，龍華區將聚焦孤獨症群體及家庭現實需求，精心打造一系列特色服務專案，積極推動涵蓋孤獨症康復、教育、就業、家庭賦能、社會融入等領域的全生命週期服務體系建設，讓關愛和支援貫穿孤獨症群體成長與生活的每一個階段。

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