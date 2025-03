Monday, 31 March 2025, 23:17 HKT/SGT Share: 為愛奔跑 點亮孤獨症群體希望之光 - 龍華區舉辦2025年世界孤獨症關注日健康公益跑活動

深圳, 2025年3月31日 - (亞太商訊) - 3月30日上午,第十八個世界孤獨症關注日來臨之際,為提升社會公眾對孤獨症的認知,彙聚更多關愛力量,營造包容友好的社會環境,龍華區在北站中心公園舉行"孤獨星球·星光跑" - 2025年世界孤獨症關注日健康公益跑活動,吸引了700餘名孤獨症兒童及家長、社會愛心人士、志願者踴躍參加。 孤獨症孩子常因行為和交流方式與其他孩子不同,就像星星在夜空中獨自閃爍‌,被人們稱為"來自星星的孩子",他們面臨著溝通、社交、行為等多方面的挑戰,而孤獨症孩子的家庭更承受著經濟與精神的雙重壓力,亟需社會各界的理解與關愛。 本次公益跑全程共計4.2公里,孤獨症家庭、愛心家庭、社會愛心人士等可以結伴,一起"為愛奔跑"。活動旨在通過跑步活動的形式連結社會各界愛心人士關注、關愛孤獨症群體,為他們聚集更多愛心力量。此外,現場還設置了"星語星願"公益音樂會、互動遊戲體驗等活動,向社會展示孤獨症群體對生活的熱愛以及自強不息的精神,營造殘健共融的友好氛圍。 "今天鐵蛋參加了公益跑,還上臺為大家表演小風琴獨奏,就是想告訴廣大孤獨症孩子的家長,只要我們不放棄、不拋棄,孤獨症孩子也能發光發熱!"孤獨症男孩鐵蛋的爸爸說到。在父母的愛與堅持下,鐵蛋培養了演奏鋼琴、手風琴等樂器的專長,多次在國內外鋼琴大賽獲獎。他在演奏時所展現的積極向上以及獨立、自強的精神狀態,讓現場觀眾沉浸在深深的感動與溫暖之中。 "我們雖然知道有孤獨症這個群體,但不知道這個群體有這麼多人。今天通過公益跑,能為這個群體發聲,凝聚愛心力量,我覺得特別有意義"志願者劉先生說到。劉先生是一位醫護人員,看到這次活動的招募宣傳後,第一時間報名為活動提供志願醫療服務。 "目前,社會對孤獨症群體的理解和接受度還不夠,甚至存在誤解和偏見。本次活動彙聚了政府機構、社會組織、愛心企業和志願者等各方力量,形成了全社會共同關注和幫助孤獨症群體的良好氛圍。"活動主辦方負責人表示。未來,龍華區將聚焦孤獨症群體及家庭現實需求,精心打造一系列特色服務專案,積極推動涵蓋孤獨症康復、教育、就業、家庭賦能、社會融入等領域的全生命週期服務體系建設,讓關愛和支援貫穿孤獨症群體成長與生活的每一個階段。 媒體聯繫

協辦機構:深圳海納特教

連絡人:媒體部

郵箱:502247163@qq.com



