優化資產結構、加快轉型升級 海通恒信2024年經營業績保持穩健

香港, 2025年3月31日 - (亞太商訊) - 日前,海通恒信披露的2024年年度業績公告顯示,公司經營業績整體保持穩健,2024年實現收入總額及其他收入、收益88.55億元,凈利潤15.13億元;在積極提升戰略新興領域投放占比、資產結構持續優化的同時,公司資產質量總體穩定,保持了較強的風險抵禦能力,截至2024年末,不良資產率為1.17%,不良資產撥備覆蓋率達316.17%;持續創新優化融資模式,提升融資管理水平,融資成本得到有效降低,2024年計息負債平均付息率為3.37%,同比下降0.26個百分點。 持續優化資產結構

2024年,海通恒信積極拓展戰略新興領域業務,圍繞"五篇大文章"加速布局,助力新質生產力發展與現代化產業體系建設;積極推動與長三角G60科創走廊金融服務中心、太保產險上海分公司以及多家共享出行公司達成戰略合作。 其中,海通恒信順應"科技金融"新趨勢,加快研究並積極布局戰略性新興產業和未來產業,重點加強科技金融領域新技術、新產業、新業態的業務布局,積極探索智能製造產融合作新模式,作為唯一一家融資租賃公司入選上海市智能製造產融生態聯合體,並在年內實現商業航天和低空經濟領域首單業務突破。 在推動科技創新與產業創新融合發展,培育壯大新興產業、未來產業的背景下,海通恒信表示,公司將堅持創新驅動發展,積極開展新質生產力、低空經濟、農機租賃等細分領域研究,合規創新業務模式,推動創新租賃產品批量化、復製化落地推廣,與企業創新同頻共振,優化服務新興產業發展的業務模式。 同時,海通恒信構築"綠色金融"新優勢,積極培育綠色金融資產,保持綠色環保及共享出行市場優勢地位,作為首批融資租賃機構入駐上海綠色金融服務平臺,成功落地首單工商業儲能直租業務。 另外,海通恒信激發"數字金融"新動能,深度布局算力及人工智能產業,保持市場優勢地位,持續加強算力領域領軍企業戰略合作,助力傳統IDC向智算中心轉型。2024年,公司積極配合上海市融資租賃協會編製《中國綠色租賃年度發展報告》,推動出臺了上海市綠色租賃業務認定的地方標準。 隨著海通恒信持續拓展先進製造、綠色租賃、數字經濟、科創租賃等戰略新興領域業務,公司的資產結構不斷優化。 年報顯示,2024年,海通恒信先進製造業務全年投放約126億元,投放占比超26%,截至2024年末先進製造生息資產余額約199億元;持續探索融資租賃支持綠色"雙碳"發展,助力綠色環保產業轉型升級,綠色租賃業務全年投放超92億元,占比約19%;優化數字經濟領域業務布局,數字經濟業務全年投放約21億元,其中算力租賃業務投放超5億元;不斷提升服務科創企業力度,助力新質生產力加快形成,科創租賃業務全年投放超48億元,投放較2023年增長71%,其中專精特新企業投放約22億元,較2023年增長91%。 加快轉型升級步伐

在資產結構持續優化的同時,2024年,海通恒信不斷創新融資方式,加大金融科技投入,持續釋放新動能,加快公司轉型升級步伐。 一方面,海通恒信持續創新融資方式,豐富綠色融資品種,有效降低融資成本,助力公司產業化轉型。2024年,公司發行了融資租賃行業首單中小微企業支持公司債券,獲批新開發銀行環保項目貸款,榮獲"最佳綠色ABS產品獎項""最具行業影響產品獎"等獎項,獲得業內高度認可。 另一方面,海通恒信不斷加大金融科技投入,提升業務全流程的科技化和智能化水平,推進金融科技與融資租賃深度融合。2024年,公司搭建數據治理框架,完善數據治理體系,推進中臺系統數智化建設,上線財務中臺系統實現業財一體化管理,開展全視角、多維度的數據分析,為公司管理決策提供有力保障。 2024年,海通恒信持續優化互聯網獲客小程序、業務智能助手,實現客戶線索全流程在線管理,進一步提升移動端獲客與展業效率;豐富視頻盡調小程序功能,更好地匹配盡調、簽約和資產巡視等業務場景;提高風控智能化水平,設計研發反欺詐AI模型,實現圖片欺詐智能識別功能,並完成普惠租賃業務的初篩風控模型驗證上線;落地電子簽約音視頻雙錄功能,支持租前、租中、租後多種場景在線簽約,提高電子簽約覆蓋率;上線GPS證照管理等物聯網新應用,提升物聯網預警模型的及時性和精準度,為資產安全保駕護航。 此外,海通恒信構建風險管理門戶,實現海量數據和報表的一站式呈現,提升風險數據的可視化展現和量化分析效率;優化資產管理系統,提供涵蓋資產監控、巡視、催收、訴訟、租賃物回收、庫存管理和處置七大核心領域的在線服務,實現資產全生命周期的在線化和自動化管理,大幅提升了資產管理效率。 海通恒信還持續推動網絡安全、終端安全、數據安全和開發安全等多維度網絡安全常態化建設,著重加強數據中心的網絡劃分和流量優化,顯著提升了網絡的安全穩定和運行效率;成功自建AI中臺人工智能專區,構建私有化且安全可控的大數據模型,為業務模式變革與轉型升級提供了強有力的支撐;持續推動更為高效、穩定的算力二期平臺項目建設,並開展對基礎設施、大數據模型、算力等資源的精細化管理,深度挖掘數據價值的同時大幅提升資源利用效率,為公司的轉型發展奠定堅實基礎。 未來,海通恒信將繼續立足租賃本源,做好"五篇大文章",進一步優化業務投向和資產結構;聚焦產業與金融融合共生,築牢產業化轉型基礎;堅持創新驅動發展,加快創新產品落地,深入研究新興產業和未來產業,切實加大戰略新興領域業務的支持力度,推動公司高質量發展再上新臺階。



