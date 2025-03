華泰證券發佈2024年業績 國際化實現縱深突破

香港, 2025年3月31日 - (亞太商訊) - 華泰證券3月28日公告,2024年公司實現營業收入人民幣(下同)542.85億元,歸屬於本公司股東的本年利潤153.51億元。公司宣佈每10股派息3.7元(含稅),2024年累計分紅46.94億元。2024年,華泰證券保持以客戶為中心、科技賦能財富管理和機構服務的戰略定力,積極把握資本市場深化改革和金融高水平開放的戰略機遇,依託一體化、全業務鏈協同,深化國際化戰略佈局,資產規模與盈利能力穩居行業頭部。 切實服務科技創新 科創板、創業板IPO躋身行業首位 資本市場對促進產業和科技創新具有獨特而重要的支撑作用。作為中介機構,公司始終以服務國家戰略為己任,致力於提供與科技創新、產業發展周期各階段相適應的全業務鏈服務。2012年至2024年末,本集團累計服務科技創新企業超過270家,總市值約9.47萬億元。 公司聚焦企業全生命周期需求,構建覆蓋TMT、大健康、高端製造等核心產業的金融服務體系,提供IPO、併購重組、資產證券化等一體化解决方案。2024年,公司股權主承銷規模549億元,其中A股IPO主承銷規模85.38億元,排名行業第二,科創板、創業板IPO主承銷規模均躋身行業第一;全品種債券主承銷規模12,960億元,排名行業第三;公司擔任獨立財務顧問的審核類重組項目首次披露數和獲監管受理數均位列行業第一。私募股權投資領域新增投資項目中,國家級專精特新小巨人企業與專精特新中小企業的數量超過10家。 縱深拓寬全球金融服務體系 新興市場佈局加速 近年來,華泰證券國際業務有效應對境外市場複雜多變的衝擊,保持逆市穩進,參與打造一系列港美股明星項目,綜合實力穩居香港中資券商頭部,2024年公司港股IPO保薦家數位列行業第三、保薦承銷規模位列中資券商第三。伴隨中國企業的全球化佈局展業,公司對標國際一流投行深入推進業務板塊和業務能力的全球化,在中國內地及香港、美國、英國、新加坡等多地聯動的基礎上,積極拓展國際業務佈局。2024年,華泰金控(香港)登記為東京PRO-BOND市場主承銷商;華泰證券(美國)新獲美國納斯達克證券交易所有限承銷會員資格;華泰國際旗下子公司以中資券商身份,於越南證券市場監管機構成功獲批證券交易代碼。 國際業務的高效開展需要全球視角下的技術平台支撑,公司積極推進境內外一體化的下一代交易系統建設,自主研發的全球交易平台(GTP)已正式投入運營,24小時連接中國香港、美國、英國、新加坡市場。機構業務平台行知全面升級華泰海外研究和海外站,以國際化視野、前瞻性思維提供海外研究產品。2024年研究所共出具海外研報587篇,同比增長96%,研究範圍涵蓋美國、歐洲、日本、東南亞等多個區域;截至2024年底,覆蓋的美股、日股、韓股總數同比增長65%。 主動適應變化 科技牽引業務轉型升級 2024年,證券行業發展邏輯深刻變化,華泰證券堅持以科技賦能業務轉型,用平台高效連接資產、客戶與產品,推動機構服務能力升級。FICC全球一體化交易平台(HEADS)、信用分析管理平台(CAMS)等核心交易平台持續迭代,强化定價與交易服務優勢,實現從規模增長向能力產品化的轉型。機構客戶服務競爭力顯著提升,公募保險客戶排名持續領先。截至2024年底,科創板股票做市數量達126隻,上市基金做市服務覆蓋589隻ETF基金,均居行業前列;港幣-人民幣雙櫃檯做市業務實現標的全覆蓋,成交量市佔率顯著提升,獲頒港交所「2024年最活躍莊家 - 人民幣櫃檯」獎項。 依託大語言模型與金融中台,公司持續構建智能化服務體系。「漲樂財富通」深化AI應用,優化ETF投資工具,推動客戶規模和資產規模增長。2024年下半年,公司權益基金保有規模、非貨幣市場基金保有規模、股票型指數基金保有規模分別為1,202億元、1,666億元、1,087億元,均排名證券行業第二,並躋身基金代銷總榜前十。華泰柏瑞滬深300ETF規模近3,600億元,穩居滬深兩市非貨幣ETF市場第一。此外,公司成為首批「跨境理財通2.0」試點券商,拓展全球化配置服務。 華泰證券不斷提升自身治理水平,積極踐行可持續發展理念,2024年MSCI ESG評級從AA級躍升至AAA級,連續兩年實現進階,達到全球投資銀行業最高評級。公司依託華泰公益基金會,在鄉村振興、教育醫療、生態環境保護等領域持續加大投入,通過「一個長江」生態環境保護項目支持徵集中國OECM(其他有效的區域保護措施)潛力案例,在聯合國生物多樣性公約COP16大會上發佈,展示中國社會多元力量支持可持續發展的雄心。憑藉務實專業的項目管理和規範高效的內部治理,華泰公益基金會2024年首次參與江蘇省社會組織等級評估即獲得5A的最高評級。



