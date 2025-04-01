京能國際2024年度業績交流會圓滿召開

香港, 2025年3月31日 - (亞太商訊) - 3月28日，北京能源國際控股有限公司於香港通過現場、線上同步的方式圓滿舉辦2024年度業績交流會，吸引了眾多國內外知名投行分析師及機構投資者的積極參與。京能國際董事會主席張平、首席財務官黃慧、副總裁賈耕出席會議。

會上，董事會主席和管理層分別從公司經營亮點、財務表現、發展機遇、未來發展策略等角度向現場和線上參與的人員介紹了公司的經營情況和下一步的發展思路。公司2024年經營指標和財務指標均得到了大幅提升，截至2024年末，京能國際總裝機容量達13.501GW，較年初增長47.5%；2024年營業收入達70.11億元，同比增加25.91%；利潤總額7.14億元，同比增長9.2%；成功提前實現"雙千"目標（總資產超1000億元、裝機容量超1000萬千瓦）；發電量194.20億千瓦時，同比增長40.9%。

本次業績交流會同步在新浪財經、富途牛牛等七家網路平臺同時直播，累計觀看人數多達600餘人，現場和線上互動活躍，投資人對京能國際海外業務佈局、綜合能源業務拓展思路以及136號文對公司業務影響等問題進行提問，出席管理層對問題都進行了詳細的解答。

管理層從目前國內外相繼出臺的可再生能源的利好政策分析，認為可再生能源行業未來將會有非常廣闊的發展空間。京能國際將持續以效益為中心，堅持高質量發展，圍繞"雙環線、一中心、一聚焦"的戰略路徑，拓展多元化板塊，對沖新能源專案盈利不足的下滑風險；公司將持續推進權益融資，優化財務結構，確保可持續健康發展。管理層相信，通過全方位的戰略佈局和持續創新，京能國際將迎來更加快速的發展。

本次業績交流會的成功舉辦標誌著京能國際在業務拓展和資本運作上取得了新的突破，也展示了公司在可再生能源行業的強勁發展勢頭和資本市場的關注度。未來，京能國際將繼續致力推動清潔能源發展，實現可持續的高質量和高速發展。

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