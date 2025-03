Monday, 31 March 2025, 16:22 HKT/SGT Share: 哈爾濱銀行發佈2024年度業績 - 盈利能力顯著提升,深度服務實體經濟

香港, 2025年3月31日 - (亞太商訊) - 2024年,哈爾濱銀行(06138.HK)深度服務實體經濟,在特色業務轉型發展、風控合規管理加強、經營管理水準提升、體制機制改革創新等方面取得明顯進步,保持了"規模、結構、品質、效益"動態均衡發展,展現出穩中有進、進中提質的發展態勢,為地方全面振興發展,助力推進中國式現代化貢獻金融力量。 多管齊下增厚盈利,持續加強資產品質管控 通過持續深化改革轉型,加強資金運用,積極防範化解風險,多措並舉提高盈利能力,哈爾濱銀行逐步優化負債結構,推動業務平穩發展,資產品質保持穩定。 業績公告顯示,2024年,哈爾濱銀行實現營業收入人民幣142.432億元,同比增長7.56%;淨利潤人民幣10.824億元,同比增長21.88%;歸母淨利潤人民幣9.197億元,同比增長24.28%。平均權益回報率為0.69%,同比增加0.34個百分點。 截至2024年12月31日,資產總額為人民幣9,162.319億元,同比增長12.65%;客戶貸款及墊款總額為人民幣3,790.939億元,同比增長17.30%;客戶存款總額為人民幣6,936.794億元,同比增長7.96%。不良貸款餘額為人民幣107.570億元,不良貸款率為2.84%,同比下降0.03個百分點;撥備覆蓋率202.59%,同比增加5.21個百分點;貸款減值損失準備率為5.75%,同比增加0.09個百分點。 加大實體經濟支持力度,推動普惠金融落地 從國家產業政策支持方向以及地區經濟發展特點出發,哈爾濱銀行回歸本土本源,以金融"活水"潤澤實體經濟。深入做好金融"五篇大文章",落實房地產融資協調機制、小微企業融資協調工作機制,高效服務"兩重""兩新",助力構築向北開放新高地,構建信貸投向重大戰略、重點領域和薄弱環節的長效機制。 截至2024年末,哈爾濱銀行黑龍江省內區域貸款餘額人民幣2,330.513億元,較上年末增長28.49%。製造業貸款餘額人民幣119.73億元,較上年末增長28.27%;戰略性新興產業貸款餘額56.28億元,較上年末增長398.05%;科技金融貸款餘額人民幣117.67億元,較上年末增長41%;綠色金融貸款餘額人民幣108.32億元,較上年末增長249.46%;普惠型小微企業貸款投放人民幣295億元,較上年增長4.8%。 "三駕馬車"並駕齊驅,競爭優勢不斷夯實 過去一年,哈爾濱銀行保持戰略定力,以差異化特色化構建"三駕馬車"。圍繞差異化經營、批量化獲客、綜合化發展,推動公司同業、零售小微、跨境金融"三駕馬車"並駕齊驅,形成符合實際、獨具特色的競爭優勢。 公司機構業務向綜合化、差異化、產融結合轉型,投放首筆"平急兩用"貸款、首筆綠色環保銀團貸款、首筆ESG+數字資產質押貸款、首筆碳減排支持工具光伏發電專案、首單"龍江綠碳"交易。 零售財富轉型效果顯現,零售存款餘額人民幣4,999.77億元,較上年末增長12.33%。普惠小微業務圍繞"場景化、線上化、數位化",加快數智化轉型,搭建"標準+特色""線上+線下"的產品體系,加快融合提升、品牌再造步伐。 跨境金融堅持合規底線,強化產品創新和服務效率提升,建設能源礦產、高端成套裝備、央企跨境EPC服務三個核心客戶生態圈;獲批優質企業貨物貿易、服務貿易外匯收支便利化試點資格,上線CIPS港幣直參功能,搭建跨境數字金融平臺。 2025年,中國宏觀經濟預期將繼續恢復回升,促進市場有效需求充分釋放。哈爾濱銀行將完整、準確、全面貫徹新發展理念,以價值創造、輕資本發展為導向,更加注重提質向新的內涵式發展,加快建設成為風險可控、發展優良、特色鮮明、具有較強競爭力的城市商業銀行,全面開啟高質量發展新境界。



話題 Press release summary



部門 Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network