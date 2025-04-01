哈爾濱銀行發佈2024年度業績



香港, 2025年3月31日 - (亞太商訊) - 2024年，哈爾濱銀行（06138.HK）深度服務實體經濟，在特色業務轉型發展、風控合規管理加強、經營管理水準提升、體制機制改革創新等方面取得明顯進步，保持了"規模、結構、品質、效益"動態均衡發展，展現出穩中有進、進中提質的發展態勢，為地方全面振興發展，助力推進中國式現代化貢獻金融力量。 多管齊下增厚盈利，持續加強資產品質管控 通過持續深化改革轉型，加強資金運用，積極防範化解風險，多措並舉提高盈利能力，哈爾濱銀行逐步優化負債結構，推動業務平穩發展，資產品質保持穩定。 業績公告顯示，2024年，哈爾濱銀行實現營業收入人民幣142.432億元，同比增長7.56%；淨利潤人民幣10.824億元，同比增長21.88%；歸母淨利潤人民幣9.197億元，同比增長24.28%。平均權益回報率為0.69%，同比增加0.34個百分點。 截至2024年12月31日，資產總額為人民幣9,162.319億元，同比增長12.65%；客戶貸款及墊款總額為人民幣3,790.939億元，同比增長17.30%；客戶存款總額為人民幣6,936.794億元，同比增長7.96%。不良貸款餘額為人民幣107.570億元，不良貸款率為2.84%，同比下降0.03個百分點；撥備覆蓋率202.59%，同比增加5.21個百分點；貸款減值損失準備率為5.75%，同比增加0.09個百分點。 加大實體經濟支持力度，推動普惠金融落地 從國家產業政策支持方向以及地區經濟發展特點出發，哈爾濱銀行回歸本土本源，以金融"活水"潤澤實體經濟。深入做好金融"五篇大文章"，落實房地產融資協調機制、小微企業融資協調工作機制，高效服務"兩重""兩新"，助力構築向北開放新高地，構建信貸投向重大戰略、重點領域和薄弱環節的長效機制。 截至2024年末，哈爾濱銀行黑龍江省內區域貸款餘額人民幣2,330.513億元，較上年末增長28.49%。製造業貸款餘額人民幣119.73億元，較上年末增長28.27%；戰略性新興產業貸款餘額56.28億元，較上年末增長398.05%；科技金融貸款餘額人民幣117.67億元，較上年末增長41%；綠色金融貸款餘額人民幣108.32億元，較上年末增長249.46%；普惠型小微企業貸款投放人民幣295億元，較上年增長4.8%。 "三駕馬車"並駕齊驅，競爭優勢不斷夯實 過去一年，哈爾濱銀行保持戰略定力，以差異化特色化構建"三駕馬車"。圍繞差異化經營、批量化獲客、綜合化發展，推動公司同業、零售小微、跨境金融"三駕馬車"並駕齊驅，形成符合實際、獨具特色的競爭優勢。 公司機構業務向綜合化、差異化、產融結合轉型，投放首筆"平急兩用"貸款、首筆綠色環保銀團貸款、首筆ESG+數字資產質押貸款、首筆碳減排支持工具光伏發電專案、首單"龍江綠碳"交易。 零售財富轉型效果顯現，零售存款餘額人民幣4,999.77億元，較上年末增長12.33%。普惠小微業務圍繞"場景化、線上化、數位化"，加快數智化轉型，搭建"標準+特色""線上+線下"的產品體系，加快融合提升、品牌再造步伐。 跨境金融堅持合規底線，強化產品創新和服務效率提升，建設能源礦產、高端成套裝備、央企跨境EPC服務三個核心客戶生態圈；獲批優質企業貨物貿易、服務貿易外匯收支便利化試點資格，上線CIPS港幣直參功能，搭建跨境數字金融平臺。 2025年，中國宏觀經濟預期將繼續恢復回升，促進市場有效需求充分釋放。哈爾濱銀行將完整、準確、全面貫徹新發展理念，以價值創造、輕資本發展為導向，更加注重提質向新的內涵式發展，加快建設成為風險可控、發展優良、特色鮮明、具有較強競爭力的城市商業銀行，全面開啟高質量發展新境界。



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