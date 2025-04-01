復星一次性非現金賬面損失不影響業務穩健發展

香港, 2025年3月31日 - (亞太商訊) - 3月30日，復星國際（00656）公佈2024年度業績，總收入達到人民幣1921.4億元，其中，四大核心子公司豫園股份、復星醫藥、復星葡萄牙保險和復星旅文，總收入達到人民幣1346.5億元，佔集團總收入的比重達到70.1%。歸屬於母公司股東之虧損為人民幣43.5億元，主要是受累阿里巴巴集團低價回購菜鳥致股份賬面值大減。剔除該因素影響，2024年復星國際歸屬於母公司股東之利潤仍有約人民幣7.5億元，而反映復星基本面及未來增長潛力的產業運營利潤更達到了人民幣49億元。

根據公告，復星國際對菜鳥單體投資項目在報告期內的一次性計提賬面損失作出詳細解釋，並提供了充足的數據支持。復星國際指出，於投資期間，復星是基於市場化交易作為菜鳥項目賬面估值的衡量基礎，2023年底復星持有的5.6418億股菜鳥股權賬面價值約為美元10.5億元。2024年度內，阿里巴巴集團出於對菜鳥業務的進一步調整需要，以每股美元0.62元的價格回購菜鳥少數股東持有的菜鳥股份，較2023年底復星持有菜鳥項目的賬面價值存在大幅下降。由此，菜鳥項目的賬面價值按照每股美元0.62元的回購價格進行調整，從而對公司2024年財務報表產生一次性非現金賬面損失約人民幣51億元。就菜鳥項目的後續安排，復星仍和阿里巴巴集團在持續協商中。

投資者均了解，港股上市公司按香港會計準則對投資股權公允價值進行審慎調整屬非現金性賬面變動，和公司經營面沒有直接關係，也不會影響公司現金流。復星國際在公告中也強調，本次賬面調整是一次性、非現金的，「公司整體運營基本面仍然穩健，核心產業依然健康發展，產業運營利潤和經營性現金流保持健康穩定。」

同時，公告也披露了復星在菜鳥項目的出資和退出情況：「本集團於菜鳥的累計出資約為人民幣15億元，截至2024年底歷史累計退出已回籠約人民幣44億元，實現內部收益率（IRR）約為34%。」

從投資角度而言，復星在菜鳥項目上已獲得了可觀的投資收益，現在因菜鳥估值下降造成的非現金賬面損失屬於正常的財務反映，並不代表實際經營，但仍然可能會造成外界對復星經營狀況的誤讀。

事實上，清晰的戰略聚焦和扎實的產業運營能力，正成為市場觀察復星長期穩健發展的關鍵切口。復星旗下子公司近期陸續公佈2024年業績報告，整體保持了良好的增長勢頭和經營韌性。

其中，復星醫藥實現營業收入人民幣410.67億元，歸母淨利潤人民幣27.70億元，同比增加16.08%；復宏漢霖實現營業收入約人民幣57.244億元，同比增長約6.1%，淨利潤達人民幣8.205億元，同比增長50.3%；復星旅文連續保持盈利，Club Med營業額達到人民幣161.5億元，再創歷史新高，三亞亞特蘭蒂斯全年營業額保持高位；豫園股份資產負債率進一步下降至67.82%，處於安全合理水平，在手貨幣現金充沛，達人民幣106.9億元；復星葡萄牙保險境內和國際業務錄得雙增長，毛保費收入達約歐元61.72億元，海外收入達到歐元18.4億元，通過海外拓展把國際業務佔比由2014年的不足5%提升至29.8%；海南礦業實現歸母淨利潤人民幣7.06億元，同比增長12.97%，扣非淨利潤人民幣6.80億元，同比大增23.72%。

在經營性現金流方面，復星國際表現穩健。截至2024年底，集團總債務佔總資本比率為52.0%，期末現金、銀行結餘及定期存款為人民幣1063.4億元。

2024年，復星持續推動「瘦身健體，有進有退」的戰略，通過退出一些非主業資產及重資產，持續聚焦主業、降低負債並優化資產結構。集團層面資產退出簽約約人民幣175億元等值，合併報表層面資產退出簽約約人民幣300億元等值。

2024年11月，復星時隔三年重返境外美元債市場，成功發行長久期美元債券，實質性拓寬境外的融資選項。銀行融資方面，復星3年期純信用銀團超額完成再融資，連續8年境外銀團籌組成功。復星高科發行多筆超短期融資券，總計融資人民幣51億元。2024年6月，國際評級機構標普充分認可復星國際信用狀況的穩步改善，確認BB-評級和穩定的信用展望。

近日，復星國際成功完成2025年3月28日到期的8.7億美元等值貸款的再融資，其中6.75億美元等值是通過成功籌組一筆新銀團貸款。本次銀團貸款是今年以來中國民營企業同類貸款中規模最大的一筆，充分體現境內外銀行對復星這幾年戰略發展的認可。

預期未來，復星將繼續聚焦主業，依託全球化能力和創新驅動力，在「有進有退」戰略高效執行下，資金流保持充裕，並支撐公司繼續穩健發展。

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