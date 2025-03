Monday, 31 March 2025, 15:42 HKT/SGT Share: 又又又派錢了,很賺錢嗎?

香港, 2025年3月31日 - (亞太商訊) - 今年港股一改頹勢,恒指從1萬9飆到2萬5,AI概念熄火後,高息股又成為新風口(比如中海油、神華)。不過,純吃利息的畫風,估計很多投資者看不上。 那有沒有既高息又高成長的公司呢?還真有! 近日剛發佈2024年財報的朝雲集團(06601.HK),已連續3年實行80%高派息,股息率6%堪比A股銀行股。公司營收純利4連增,毛利又創了新高。題材也不錯,在家居消費剛需的基礎上,又切入了寵物經濟"新消費"潛力賽道,算是近年的一個風口。 此外,公司現金及現金等價物及各項存款總額有27億元,財務面安全邊際高。 底子好才能底氣足,80%高派息無壓力 據2024年財報顯示,朝雲集團營收純利實現4連增,營收18.2億元(人民幣,下同),同比增長12.7%;純利1.95億元,同比增長13%,毛利率增長4.6個百分點。 從業務來看,朝雲集團的業績一路穩增,是家居護理和寵物兩大業務合理佈局發揮作用。朝雲集團的家居護理業務作為消費剛需版塊,在國內多個細分品類賽道早已佔據領導地位,例如殺蟲驅蚊品類連續十年市佔率居首,是公司核心的現金奶牛業務;寵物賽道則通過食品、用品、寵物門店的多元化佈局,打造第二增長曲線,2024年同比增長64.5%。 從產品上看,區別於與其他消費品常見的低價搶量,朝雲集團通過品類結構優化,打造一系列創新功效性產品實現高複購。 從渠道來看,公司在線下渠道保持7.8%穩步增長的同時,線上新電商渠道也快速穩利發展,實現了22.1%的快速增長。 底子好才有底氣。業務增長理想、營收純利4連增,保障了朝雲集團連續3年保持80%的高派息和27億現金流。 公司真實ROE不低,真實PE卻不高 從業務經營和公司的業績來看,營收純利高於預期,分紅也高。僅從當前12倍市盈率來看,股價在消費品行業中偏低。這大概是因為資本市場上存在一些疑慮: 1、作為第二增長曲線的寵物業務雖然保持快速增長,但佔比不大,對公司的整體規模增速貢獻不高,市場給予高估值就容易有所猶豫。寵物賽道是一個快速增長的好賽道,朝雲集團如何快速跑出優勢,對提升估值是一個非常重要的因素。 截止2024年12月,朝雲集團已擁有了超過60家線下寵物門店,覆蓋了廣深滬杭等一二線城市,並持續高質量拓展中,有聲音認為,拓展速度慢,也是一種避免盲目擴張、保持穩利潤、可盈利的表現。 2、公司的ROE水平存在改善空間 當市場沉迷於ROE的即時快感時,朝雲竟然選擇做"延遲滿足"的笨小孩。 估計朝雲也總被投資人問ROE,但說點真心話:6%的ROE背後,會不會是管理層的一場豪賭 - 賭一個比短期數據更性感的未來。沒有哪個米其林三星餐廳,會爲衝翻台率把頂級和牛做成速食漢堡。朝雲就是這樣,默默甘當資本市場的"長期主義者"。 現在公司市值近30億港元,賬上沒有有息負債,主要是一些應付款,如果我們從資產的角度來看朝雲集團估值,會發現它的估值比明面上的要低得多,市值扣除22億港元淨現金,公司的業務資產僅僅定價7億港元,而這個資產每年貢獻2億元左右的利潤,預期還會穩健增長。也就是說公司業務真實的市場定價僅僅3.5倍PE,還是相當保守的。 擁有27億的現金流,倘若朝雲通過加快兼併購,相信不管在家居、個護、寵物等品類拓展版圖,抑或是在研發、供應鏈上下游上進行升級整合,都會帶給市場更大投資信心,不知道是不是還在蓄力來一個大動作,值得關注。 結語 朝雲集團整體業務規模重回高位,並帶著良好的增長預期和持續高額派息,證明了公司真實的盈利能力,股價的持續修復其實並不意外,市場對其市值的重估只需要交給時間。



