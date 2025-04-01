又又又派錢了，很賺錢嗎？

香港, 2025年3月31日 - (亞太商訊) - 今年港股一改頹勢，恒指從1萬9飆到2萬5，AI概念熄火後，高息股又成為新風口（比如中海油、神華）。不過，純吃利息的畫風，估計很多投資者看不上。

那有沒有既高息又高成長的公司呢？還真有！

近日剛發佈2024年財報的朝雲集團（06601.HK），已連續3年實行80%高派息，股息率6%堪比A股銀行股。公司營收純利4連增，毛利又創了新高。題材也不錯，在家居消費剛需的基礎上，又切入了寵物經濟"新消費"潛力賽道，算是近年的一個風口。

此外，公司現金及現金等價物及各項存款總額有27億元，財務面安全邊際高。

底子好才能底氣足，80%高派息無壓力

據2024年財報顯示，朝雲集團營收純利實現4連增，營收18.2億元（人民幣，下同），同比增長12.7%；純利1.95億元，同比增長13%，毛利率增長4.6個百分點。

從業務來看，朝雲集團的業績一路穩增，是家居護理和寵物兩大業務合理佈局發揮作用。朝雲集團的家居護理業務作為消費剛需版塊，在國內多個細分品類賽道早已佔據領導地位，例如殺蟲驅蚊品類連續十年市佔率居首，是公司核心的現金奶牛業務；寵物賽道則通過食品、用品、寵物門店的多元化佈局，打造第二增長曲線，2024年同比增長64.5%。

從產品上看，區別於與其他消費品常見的低價搶量，朝雲集團通過品類結構優化，打造一系列創新功效性產品實現高複購。

從渠道來看，公司在線下渠道保持7.8%穩步增長的同時，線上新電商渠道也快速穩利發展，實現了22.1%的快速增長。

底子好才有底氣。業務增長理想、營收純利4連增，保障了朝雲集團連續3年保持80%的高派息和27億現金流。

公司真實ROE不低，真實PE卻不高

從業務經營和公司的業績來看，營收純利高於預期，分紅也高。僅從當前12倍市盈率來看，股價在消費品行業中偏低。這大概是因為資本市場上存在一些疑慮：

1、作為第二增長曲線的寵物業務雖然保持快速增長，但佔比不大，對公司的整體規模增速貢獻不高，市場給予高估值就容易有所猶豫。寵物賽道是一個快速增長的好賽道，朝雲集團如何快速跑出優勢，對提升估值是一個非常重要的因素。

截止2024年12月，朝雲集團已擁有了超過60家線下寵物門店，覆蓋了廣深滬杭等一二線城市，並持續高質量拓展中，有聲音認為，拓展速度慢，也是一種避免盲目擴張、保持穩利潤、可盈利的表現。

2、公司的ROE水平存在改善空間

當市場沉迷於ROE的即時快感時，朝雲竟然選擇做"延遲滿足"的笨小孩。

估計朝雲也總被投資人問ROE，但說點真心話：6%的ROE背後，會不會是管理層的一場豪賭 - 賭一個比短期數據更性感的未來。沒有哪個米其林三星餐廳，會爲衝翻台率把頂級和牛做成速食漢堡。朝雲就是這樣，默默甘當資本市場的"長期主義者"。

現在公司市值近30億港元，賬上沒有有息負債，主要是一些應付款，如果我們從資產的角度來看朝雲集團估值，會發現它的估值比明面上的要低得多，市值扣除22億港元淨現金，公司的業務資產僅僅定價7億港元，而這個資產每年貢獻2億元左右的利潤，預期還會穩健增長。也就是說公司業務真實的市場定價僅僅3.5倍PE，還是相當保守的。

擁有27億的現金流，倘若朝雲通過加快兼併購，相信不管在家居、個護、寵物等品類拓展版圖，抑或是在研發、供應鏈上下游上進行升級整合，都會帶給市場更大投資信心，不知道是不是還在蓄力來一個大動作，值得關注。

結語

朝雲集團整體業務規模重回高位，並帶著良好的增長預期和持續高額派息，證明了公司真實的盈利能力，股價的持續修復其實並不意外，市場對其市值的重估只需要交給時間。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network