來源 Yunkang Group Limited 雲康集團2024年醫聯體共建業務及特檢項目收益佔比持續增長 -「AI+醫療」數智化成果突出「政產學研醫用」一體化助力產業升級

香港, 2025年3月31日 - (亞太商訊) - 領先的中國醫學運營服務供應商雲康集團有限公司(「雲康」或「集團」;股份代號:2325)公佈截至2024年12月31日止年度(「報告期」)之全年業績。本年度,集團堅定執行「深度服務、精益運營」的總體經營方針,以創新促進發展,深化「政產學研醫用」一體化協同,加快「AI+醫療」數智化應用,持續加強精細化管理,降本增效,展現出強大的經營韌性。 2024年,由於宏觀環境變化、行業競爭加劇以及集團戰略性優化客戶結構和產品結構等因素,短暫影響了集團的業績表現,但集團依託以客戶為中心的創新協同發展體系,在產品及模式創新、「AI+醫療」數智化等方面取得了突破。醫聯體共建業務持續成為集團第一大業務板塊,佔總收益的53.0%,較上年同期提升4.7個百分點;另外,感染性疾病檢測板塊的特色創新產品取得高速增長,為長期發展奠定基礎。報告期內,集團總收益達人民幣711.9百萬元。 醫聯體診斷檢測健康發展,深度服務賦能客戶

雲康一直致力於發展「以專業化為基礎、標準化為核心、數智化為手段、協同化為目標」的醫聯體共建創新服務模式。目前集團已為逾430家醫聯體現場診斷中心的超過1,500家醫聯體合作醫療機構,提供滿足核心需求的醫學技術服務解決方案,通過與各地龍頭醫療機構緊密協同合作,在區域檢驗結果互認、助力醫院專科能力建設、提高分級診療效率、促進科研協作等方面綜合提升區域醫療診療水平,為廣大群眾提供更加優質、高效的診療服務。在中國積極推動醫療改革的方向下,報告期內,雲康通過與省級頭部醫院、各地區縣級總醫院建立醫聯體共建合作,積極推動醫聯體建設,作為鏈接區域檢驗中心與合作醫院的紐帶,不僅為客戶提供「3+N」腫瘤、感染、生殖遺傳及+N的技術體系支撐,還提供深度服務體系的支持,包括區域醫聯體診斷中心運營、新技術╱ 新產品導入、數字化專科建設服務、醫學冷鏈物流服務、質量控制服務以及供應鏈服務等,以深度服務更好地賦能醫院的需求和長期發展。 聚焦「臨床需求」,醫檢聯合創新成效明顯

集團始終秉持以「臨床需求」為導向的服務理念,構建了包括高通量測序、基因芯片、高敏PCR、蛋白質譜、細胞遺傳、數字遠程病理以及超微病理在內的一系列高新技術平台。報告期內,集團新增檢測項目近800項,可向臨床提供約3,800種檢測項目,年檢測標本量超千萬例。在精準診療方面,集團以高通量測序和蛋白質譜等前沿技術開展超過500項精準診斷服務,覆蓋感染性疾病、生殖遺傳、實體腫瘤、血液病和個性化用藥等五大學科領域。報告期內,集團重點建設開發感染、腫瘤、遺傳罕見病及個性化用藥等領域的58項新項目,為全國醫療機構提供更全面的精準診斷解決方案,推動精準醫學的普及與發展。報告期內,集團特檢項目收益同比有較大增長,佔集團整體收益比重近一步提升。 集團首創性打造「醫檢聯合創新平台」,在集團業務開拓及提升產品競爭力方面,發揮了重要作用。通過不斷探索和實踐,集團與全國數十家頂級醫療機構合作開展醫檢聯合創新合作,累計成功開發出超過10項針對呼吸道感染、中樞神經系統感染等多領域的不同感染症候群檢測產品。 「AI+醫療」數智化應用,領航行業潮頭

集團已上線並持續升級十大數字化「雲」系統,覆蓋實驗室運行、銷售管理、人力資源、員工培訓、客戶服務等核心領域。同時,集團將AI技術融入集團「雲」系統,打造從「樣本採集」到「報告交付」的一站式智慧醫療診斷解決方案,全面應用於旗下醫學實驗室的多技術平台,以「互聯網+」與「精準診斷」為核心理念,打造了一系列智能化的診斷平台。截止報告期,集團自主研發並擁有全部知識產權的數字化IT平台 - 遠程病理會診平台,已覆蓋超過800項醫學檢測項目,助力全國近300家醫療機構提升病理診斷能力,惠及超過2億偏遠地區農村患者。 在AI輔助診斷應用上,集團堅持「成熟一個引進一個」的策略,緊密跟隨行業發展趨勢,已成功引進了病理DNA多倍體AI輔助診斷、宮頸液基細胞AI輔助診斷、染色體AI分析等項目,診斷效率大幅提升,應用效果不斷顯現。報告期內,集團聚焦感染性疾病領域,開發了首款感染性數據產品-「雲康呼吸道病原體檢測陽性率分析報告」,並於2025年1月正式獲得數據產品等級證書並上架廣州數據交易所。這標誌著集團在數據合規交易領域邁出了里程碑式的一步,實現了數據價值的有效釋放。目前,集團已正式接入DeepSeek大模型,以期通過技術普惠化、服務精準化、管理智能化,實現醫療檢測與診斷的全面革新。 「政產學研醫用」一體化協同發展,助力產業升級

年內,集團以獨特的產業模式創新為基礎,與不同的機構合作,助力產業升級,其中包括: - 與溫州市甌海區人民政府、溫州醫科大學圍繞生物醫藥產業的核心領域,推進聯合創新轉化平台、公共服務平台、醫療大數據研究平台、區域診斷共享中心,以及創新人才實訓基地等多個關鍵項目的建設,促進科研成果的快速轉化與產業化應用;

- 與復旦大學張江研究院攜手共建「協同創新轉化中心」,共同推動醫學診斷技術的創新與成果轉化;

- 與中央財經大學大灣區(黃埔)研究院共同構建產教融合人才培養高地及產業聚集孵化平台。 可持續發展戰略驅動長期價值

在大力推進業務發展的同時,雲康始終將可持續發展作為企業核心戰略之一,致力於通過創新技術和深度服務推動醫療健康行業的綠色轉型。集團不僅在運營中積極踐行節能減排、資源循環利用等環保舉措,還開展慈善義診、惠民體檢及健康講座等公益活動,發揮專業優勢,回饋社會。未來,雲康還將在ESG領域繼續耕耘,再接再厲,並於環境政策及管理、範圍三排放、氣候管治、氣候績效指標、氣候情景分析、減碳目標、淨零排放承諾等方面持續施力,以實現經濟效益、環境效益及社會效益的共贏。 未來展望

國家政策持續推進優質醫療資源擴容下沉和區域均衡佈局,加快建設分級診療體系,推進緊密型醫聯體建設。而中國實驗室自建檢測方法(LDT)試點工作穩步推進並取得顯著進展,將為精準醫學發展帶來市場增量。此外,人工智能技術與衛生健康行業的深度結合,將成為細分行業數智化轉型升級的重要驅動力。展望未來,雲康將繼續以國家政策為導向,把握行業發展的最新機遇,同時持續強化臨床賦能價值,以客戶為中心不斷探索和深化「產品創新+模式創新」兩大新模式,讓醫學成果更好惠及居民。 雲康集團有限公司(股份代號:2325)

雲康集團是中國領先的醫學運營服務提供商,早於2008年雲康便開始面向各級醫療機構提供標準化的醫療診斷服務,通過利用自身專業的診斷能力以及覆蓋全國的醫聯體服務網絡,逐漸發展成為醫學運營服務的領先平台。雲康也是中國領先的醫聯體診斷服務供應商,提供涵蓋醫聯體診斷及診斷外包的全方位醫療健康服務。雲康向中國醫聯體內的合作醫院提供診斷檢測服務,通過現場診斷中心協助其提升臨床診斷能力。迄今為止,雲康已成功為來自全國430+現場診斷中心提供專業服務,截至2024年12月31日,雲康合作的醫院分佈於中國31個省市。



