雅仕維傳媒2024扭虧為盈 純利達人民幣1,040萬元

香港, 2025年3月31日 - (亞太商訊) - 策略重心定於交通樞紐廣告媒體經營,包括機場、地鐵站及高鐵站的知名戶外媒體公司雅仕維傳媒集團有限公司(「雅仕維傳媒」或「集團」;股份代號:1993.HK)公佈截至2024年12月31日止年度(「本年度」或「年內」)的全年業績。儘管宏觀經濟環境充滿挑戰,集團仍錄得淨利潤人民幣10.4百萬元,相對2023年則錄得人民幣9.9百萬元虧損。 雅仕維傳媒主席兼執行董事林德興先生(太平紳士)表示:「本人欣然呈報,雅仕維傳媒成功實現扭虧為盈,此舉不僅標誌著我們財務的里程碑,更彰顯本集團適應市場變化的能力。我們透過退出表現未如理想的資源及優化現有媒體資源的表現,顯著提升營運效率;同時以具競爭力的成本重掌高潛力媒體資源的營運權,並精簡架構以強化內部控制。憑藉深厚的行業經驗,我們持續為長期合作夥伴,尤其是活躍於大眾消費領域的客戶,提供創新方案,助其實現可量化的品牌突破,從而進一步鞏固我們客戶網絡及捕捉嶄新機遇。」 截至2024年12月31日止年度,儘管媒體資源庫存因優化措施減少,令收入下滑至人民幣1,069.2百萬,毛利為人民幣306.7百萬,而毛利率由2023年的21.9%提升6.8個百分點至28.7%。除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)為人民幣593.2百萬。於2024年12月31日,集團現金及現金等價物(包括受限制現金)達人民幣232.5百萬,財務根基穩健,為業務復甦提供堅實後盾。 業務回顧 地鐵綫及戶外廣告牌業務分部錄得收入人民幣399.6百萬,毛利為人民幣103.8百萬,毛利率為26.0%。地鐵業務方面,集團憑藉專業市場洞察,成功爭取以更有利的條款續約深圳地鐵等核心資源,並取得顯著成效。同時,杭州地鐵等成熟媒體資源的表現亦穩如預期。此外,高鐵出行熱潮所帶來穩定增長的客流,疊加集團大中華區資源網絡形成的業務協同效應,香港西九龍站、昆明火車站等樞紐的廣告價值得以持續提升。而廣告牌業務則透過持續優化多元化媒體形式,包括因應需求調整設計,逐步提升效益。 機場業務分部錄得收入人民幣358.3百萬,毛利為人民幣124.5百萬,而毛利率則按年上升8.2個百分點至34.8%。受惠於集團透過持續優化資源配置實現機場媒體組合升級,包括以更優越的成本條件重獲海口美蘭國際機場廣告媒體合約,這一舉措大幅降低了成本,進而提升此分部的盈利能力。儘管全面營運重整仍在進行,但本年度的進展已令人鼓舞,印證了現有策略於提升回報方面的成效。 巴士及其他業務分部錄得收入人民幣311.4百萬,毛利為人民幣78.4百萬,毛利率則按年增長14.3個百分點至25.2%。集團於下半年正式終止表現不佳的合約,同時精簡運作,提升整體效率,令此分部表現回穩。 本年度,集團繼續憑藉自身領先業界的戶外線上(「O&O」)新媒體策略及DOOH+平台,在具影響力的行業平台上贏得45項創新廣告的殊榮。集團充分利用其市場深度洞察、數十年經驗與規模優勢,以創意連結品牌與受眾,同時重視快速執行及成本效益。亮點項目包括與全球知名的飲料品牌的合作,該項目奪得了金場景營銷大獎[1]。集團對地鐵站進行創意改造,成功打造充滿品牌基因的活力展示空間,同時配合巴黎奧運熱潮,融入田徑賽道及奧運五環裝置,凸顯「為健兒喝彩」的主題。在香港,集團亦為國際啤酒品牌重新設計巴士站,融入氛圍燈光,營造出沉浸式的夜間體驗,為行人帶來全新視角,因而榮獲IAI傳鑒國際廣告獎[2]。 供應端方面,集團深化了與The Trade Desk、Hivestack by Perion及Vistar Media等程序化廣告領導平台的合作關係,讓優質數碼戶外媒體資源與尋求精確及數據導向廣告解決方案的全球客戶無縫對接。例如,一個針對精通科技、重視數據的移動用戶為對象的電訊品牌透過程序化平台,接入集團於新加坡湯申東海岸綫的媒體資源。結合集團的天氣觸發技術,廣告創意根據實時天氣在「晴天」及「雨天」版本之間動態切換,串聯線下到線上 - 每逢新加坡下雨,品牌即向客戶提供免費數據以驅散雨天鬱悶。該實時定制化的方式將獎勵與即時情景結合,增加了互動性及趣味性,從而提高參與度。此類創新不僅豐富城市視覺景觀,亦展現了創新影響力及營運靈活性之間的策略平衡。 前景 展望2025年,在中國政府提振內需政策的支持下,集團將深化與當前消費趨勢契合的行業合作。憑藉機場、地鐵及高鐵等戰略性媒體資源網絡,集團將持續推出連結品牌目標與消費潮流的廣告活動,創造具備針對性及創新性的廣告方案,從而拓闊收入來源並鞏固市場地位。 長遠而言,集團將繼續完善其內部控制,並恪守審慎的理財策略以減低風險及應對不斷變化的營商環境。同時,集團將繼續憑藉與主要媒體資源擁有人的長期合作關係,優化媒體組合,從而提升營運效率及盈利能力。該等舉措將輔以組織架構調整,令集團得捕捉瞬息萬變的市場需求與機遇。 林先生總結:「2024年揭示一項質樸至理:若以明澈之思、堅毅之志直面挑戰,挑戰自能化身為新展程的契機。創新始終是驅動我們戰略的核心引擎。我們持續突破廣告技術邊界,優化廣告活動,並將市場洞察轉化為商業實效。依託集團大中華交通廣告領域的領軍優勢,我們將深化跨媒體解決方案佈局,精准銜接品牌與消費者不斷變化的需求。憑藉靈活的調節機制、深厚的市場積澱及前瞻戰略視野,雅仕維傳媒將持續將行業變化轉化為發展契機,在鞏固創新基因與韌性傳承的同時,為股東及持份者創造長遠價值。」 關於雅仕維傳媒集團有限公司(股份代號:1993.HK) 雅仕維傳媒於1993年成立,是一家大中華地區的戶外媒體公司,策略重心定於大交通廣告媒體經營,包括機場、地鐵及高鐵。集團現時的業務網絡覆蓋大中華地區接近40個城市,包括於24個機場提供廣告媒體資源服務(22個獨家經營機場);於國內及新加坡湯申-東海岸地鐵綫(TEL)共15條地鐵綫路,及高速鐵路香港西九龍站、中老鐵路(玉磨段)等16個高鐵及鐵路站提供獨家廣告媒體資源服務。此外,集團亦擁有港珠澳大橋(珠海口岸)、香港九巴巴士候車亭的廣告媒體獨家經營權。近年,集團亦積極與Google、 Hivestack by Perion及The Trade Desk 等多個廣告技術合作夥伴進行程序化廣告交易。 雅仕維傳媒一直不遺餘力履行企業社會責任,其在環保方面的努力獲得官方肯定,榮獲「香港環境卓越大獎」及「香港綠色機構」的榮譽,並被評爲「商界展關懷」機構。 有關雅仕維傳媒的詳情,請流覽網站:www.asiaray.com 或通過以下二維碼關注集團的微信帳號(帳號名稱:雅仕維傳媒集團或asiaray_airport)。 [1] 金場景營銷大獎為行業基準,至今已連續舉辦九屆。其目的乃從眾多參賽者中發掘最具代表性的戶外場景營銷的創新精神及傳播價值的優秀案例,從而推動行業發展。作為中國廣告界最具權威的獎項之一,該獎項擁有嚴格的評審標準及具系統性的甄選機制。 [2] IAI傳鑒國際廣告獎於2000年設立,由中國商務廣告協會及中國傳媒大學廣告學院共同籌辦,享譽業界。其大約200名評審來自學術界、廣告界、企業界及媒體界別中具影響力的人物,於行內具有高度認受性。



