科技創新價值凸顯 優然牧業2024年盈利提升 現金EBITDA同比增38.3%至53.25億元

香港, 2025年3月31日 - (亞太商訊) - 2024年,乳業上游龍頭憑藉戰略定力與高效運營,交出一份逆勢增長的成績單。 3月28日,優然牧業(09858.HK)公佈2024年業績報告,顯示其收入達200.96億元,同比增長7.5%,行業龍頭領先優勢再度擴大;歸母淨利潤同比大幅減虧34.2%,盈利水準進一步向好;現金EBITDA同比增長38.3%至53.25億元,經營現金流顯著提升。 同期,在成本管控和運營效率方面,優然牧業財務指標持續向好。實現毛利率達28.8%,提升4.9個百分點。有息負債率同比下降1.2個百分點,財務費用率同比下降1.3個百分點。 優然牧業運營效率得以提升、成本控制卓有成效及持續領跑牧業企業的優秀基本面,離不開科技賦能、精益管理等持續發力,以及其乳業上游全產業鏈業務模式優勢的全面釋放。 隨著奶業政策紅利持續落地,行業發展環境持續優化,優然牧業有望在行業向好趨勢下持續受益,並進一步釋放增長潛力。值得注意的是,基於政策驅動、行業信心回升以及公司基本面改善等多重利好背景下,優然牧業股價今年以來持續走強,截至3月28日收盤後,累計漲幅高達50.3%,市場信心持續增強。 特色奶擴容、畜群結構優化,原料奶業務持續穩增 得益於科技賦能業務、精益管理有效推進、數位化及乳業上游全產業鏈高效協同,優然牧業的原料奶業務通過品類增加、單產提升、畜群結構優化等,實現了全方位的提質增效。 根據財報,2024年,優然牧業原料奶業務實現營收151億元,同比增長17%,毛利率32.7%,同比提升4.1個百分點。報告期,優然牧業共運營97座現代化牧場,成母牛(不含娟姍牛)年化單產12.6噸,同比增長5%。其中,優然旗下的賽科星成母牛年化單產達12.4噸,同比增長8.8%,單產水準已進入行業"第一梯隊"。優然整體單公斤原料奶飼料成本同比下降14.3%,各項品質指標均優於歐盟標準。 值得一提的是,2024年,優然牧業新投產運營了1座有機奶牧場和1座奶山羊牧場,為特色生鮮乳品類矩陣增添了新活力。目前,優然牧業已開發並推出8種特色生鮮乳,特色生鮮乳品類日益豐富。優然牧業特色生鮮乳品類的擴充,將進一步滿足市場多元化需求,高效提升其盈利能力與抗風險能力。 牧場運營方面,優然牧業持續降本增效,實現了奶牛單產的顯著提升。數位化方面,自主研發"慧牧雲"智慧牧場管理系統,構建了奶牛全生命週期數位化管理體系,精准營養系統、AI噴淋及智能環控設備等應用,有效降低了牧場運營成本。精益管理方面,優然牧業以標準化作業流程,實現養殖成本降低的同時還提升了效能。 同時,優然牧業的畜群結構也在持續優化。財報顯示,截至2024年,優然牧業成母牛占比同比提升3.5個百分點至52.3%,持續優化的牛群結構,不僅提升了牛群生產效率,也為未來持續增長增添了後勁。 創新突破、新品拉動,解決方案業務穩步向前 反芻動物養殖系統化解決方案業務,是優然牧業提升業績穩定性、打造業務協同優勢的重要組成部分。2024年,優然牧業反芻動物養殖系統化解決方案業務在其各細分板塊共同發力下,毛利率16.8%。 報告期,優然牧業持續推進產品創新,推出了國內首款反芻動物減碳增產飼料、飼喂後口感接近草原羊的肉羊飼料新品、肉牛羊複合菌種多級發酵飼料新品。產品創新引領下,優然牧業精飼料業務重磅推出三大新品,進而將其品牌擴大至十二大全品牌系列。 為了進一步提升精飼料業務的市場競爭力,優然牧業深耕拓展肉牛羊飼料市場,並通過設立27個縣域畜牧服務中心、拓展區域性集團化養殖單位等舉措,推動肉牛羊等精飼料銷量同比增幅達44.5%。 在新產品拉動、肉牛羊飼料市場拓展等帶動下,優然牧業2024年飼料業務毛利率同比提升3.9個百分點。 優然牧業的奶牛超市業務,提供超10000種養殖耗用品。報告期,拓展了種子、化肥、疫苗等業務,同時升級了線上平臺聚牧城科技的用戶體驗,結合其線下遍佈全國的27家縣域畜牧服務中心,2024年優然牧業奶牛超市業務收入同比增4.5%。 育種業務,優然牧業以自主開發的性別控制技術、性控胚胎生產與移植技術、基因組選擇奶牛育種技術、基因編輯奶牛育種技術、克隆技術、幹細胞生物育種技術,六大奶牛繁育核心技術為支撐,快速擴繁高產核心母牛群,推動牧場牛群結構加速優化。同時,優然牧業將相關技術優勢拓展至肉牛、奶山羊等領域,開發新產品,以進一步增強種業產品多元化與市場競爭力。 尤為矚目的是,優然牧業在高產奶牛性控胚胎領域表現出色,作為國內最早規模化生產及商業化應用該技術的企業,2024年生產奶牛性控胚胎超2.5萬枚,同比提升75.7%。 著眼長期、重視研發,全鏈創新成果顯著 行業週期演繹的特殊階段,往往是企業向內而生,積蓄能量的重要時期。作為行業龍頭,優然牧業錨定長期主義,修煉"內功",重視科技創新、持續加大研發投入。 2024年,優然牧業擁有近400人研發團隊,研發投入同比大幅增長76%。在研發成果方面,優然牧業報告期新增專利12項,累計取得了91項核心專利技術,專利覆蓋其各個業務板塊。不僅如此,優然牧業還參與制定併發布了多項國家及行業標準。 作為一家覆蓋乳業上游全產業鏈的企業,優然牧業取得了多項突破性成果。 養殖方面,優然牧業依託自有奶牛營養資料庫與精准營養技術,以及胚胎工程技術、選擇性幹奶技術等,提質增效。飼料方面,結合自主研發的高精度原料近紅外營養資料庫,定制差異化營養方案,保障奶牛營養需要。育種方面,自主研發"育種1號晶片",突破國外對"高產、長壽、抗病"奶牛基因組檢測技術壁壘。牧草方面,優然牧業掌握苜蓿草及青貯品種篩選、高效節水灌溉等領先技術,2024年,優然牧業自產苜蓿草特優級占比超60%,武威草業基地青貯玉米平均畝產突破5.01噸。 優然牧業以不斷加大的研發力度,鍛造科技硬實力,不僅助力其開闢新增長空間,提升整體競爭力,還將引領行業邁向新高度。 政策紅利、行業向好 優然牧業增長前景長期看好 當前,乳製品全產業鏈正經曆著深刻的變革與調整,行業面臨諸多挑戰,但隨著消費市場穩步回暖,原料奶產能調整加速顯效,行業週期拐點臨近,疊加政策的持續扶持與引導,行業仍具有巨大的潛力。 未來,隨著行業恢復上行,優然牧業將更快實現自身價值的提升,進一步鞏固其行業領先地位。



