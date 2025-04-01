供應鏈+渠道創新雙輪驅動 鍋圈2024營收毛利雙升



香港, 2025年3月31日 - (亞太商訊) - 中國領先且快速增長的在家吃飯餐食產品品牌鍋圈食品（上海）股份有限公司（簡稱「鍋圈」或「公司」，股票代號：2517.HK）公佈截至2024年12月31日止十二個月經審核之全年業績。 2024年，面對極具挑戰的市場環境，公司憑借扎實的供應鏈能力、創新的渠道策略、高效的會員運營，實現營收毛利雙增長。截至2024年12月31日，鍋圈年度收入為人民幣6,469.8百萬元，同比增長6.2%；毛利為人民幣1,416.8百萬元，同比增長4.9%；核心經營利潤為人民幣310.8百萬元，同比增長3.1%。與此同時，鍋圈尤為注重股東回報，董事會已決議派發2024年度末期股息每股人民幣0.0746元，股東回報金額超人民幣2億元。 夯實萬家門店基礎，精准佈局下沉市場 2024年，鍋圈主動把握消費趨勢的變化，通過優化產品組合，提升門店運營管理和經營能力，擁抱線上渠道等多方位舉措，形成了全方位的即時零售門店網絡，門店數量從2024年6月30日的9,660家門店增長至2024年12月31日的10,150家門店，零售門店網絡覆蓋全國31個省、自治區及直轄市。與此同時，基於對下沉市場的深入理解，公司在鄉鎮市場的門店開拓也取得了不俗表現，二零二四年度淨新增287家鄉鎮門店。新鄉鎮門店，在產品結構和門店陳列等方面均有別於鍋圈的標準門店，更好地滿足鄉鎮市場的消費者需求。 線上與線下雙輪驅動，全渠道銷售網絡撬動多場景消費生態 為賦能加盟商並促進其銷售增長，以及進一步擴大消費者範圍並提供更靈活的購物體驗，鍋圈亦開發了多種線上銷售網絡，包括公司的鍋圈APP、微信小程序、第三方外賣平台以及流行社交商務平台（如抖音），以推動線下門店和線上渠道的聯動。於二零二四年，公司繼續通過多層級的抖音賬號進行鍋圈產品的消費者觸達，全年通過抖音渠道的總曝光量突破62.1億次。此外，鍋圈陸續推出諸如「99元毛肚自由火鍋套餐」、「99元酸菜魚自由火鍋套餐」等質價比受到廣大消費者喜愛的產品組合。其中，從五月底開始陸續推出的毛肚火鍋套餐，深受廣大消費者歡迎，於二零二四年度累計售出超過人民幣5億元。 优质會員生態賦能增長，體係化革新提升消費粘性 鍋圈通過會員计划，與消費者建立緊密的線上及線下聯繫和互動，培養消費者忠誠度。2024年下半年，鍋圈針對會員體系進行全面升級，通過對會員等級分級體系的調整，同時加強會員權益的回饋，以期進一步帶動會員數量的增長和黏性的提升。於2024年，註冊會員數量達到約41.3百萬名，同比增長48.2%。公司繼續加強及深化預付卡計劃，預付卡預存金額達約人民幣9.9億元，同比上升36.6%。 深化上游產業佈局，築牢「好吃不貴」護城河 鍋圈通過採納單品單廠策略，已具備戰略性的食材生產力，對公司主要產品的生產及供應實現更加嚴格的控制。公司已全面實現對火鍋主要食材的產業端佈局，於二零二四年，擁有六個食材生產廠，即生產牛肉產品的「和一工廠」、生產肉丸產品的「丸來丸去工廠」、生產火鍋底料產品的「澄明工廠」、生產水產類產品的「歡歡工廠」、生產滑類產品的「逮蝦記」、以及生產酸湯底料產品的「台江工廠」。通過產業端的深耕與佈局，鍋圈在上游採購端的議價能力持續提升，生產端的規模效應不斷釋放，助力生產成本持續優化。 2025年，鍋圈將圍繞「品牌、產品、渠道」三位一體的發展戰略，深化「產、供、銷」一體化的協同效應，通過持續整合上下遊供應鏈、擁抱AI與無人零售、實現線上線下融合發展，積極探索海外市場，傳遞中國好味道。 一是，擴大及深化全渠道銷售網絡，持續拓展下沉市場。鍋圈計劃繼續拓展多層級的銷售網絡，提升已覆蓋地區的市場滲透率及將門店網絡擴展至新地區，並通過諸如鄉鎮店等新店型，覆蓋更多的縣鄉市場。公司也將繼續推出滿足下沉市場消費需求的產品及服務，在龐大的下沉市場中佔據更多市場份額。 二是，夯實會員體系建設，IP賦能品牌觸達。鍋圈將持續延展拓客渠道推動會員拉新，完善公域、私域引流路徑，並通過知名電視廣告、線下廣告和社交電商平台（如抖音等）觸達消費者，從而擴大公司的會員群體。公司將通過豐富會員積分商城及升級會員權益體系，不斷優化會員福利計劃。公司將逐步圍繞品牌卡通IP形象「鍋寶」，創作和發佈各種圖文和視頻形式的優質內容，與消費者產生情感連結，更好的傳遞品牌價值理念。公司亦會提高對消費者行為的理解，以提供最合適的營銷、服務及產品，提高會員活躍度。 三是，強化社區央廚定位，加碼即時零售、智慧零售。鍋圈將繼續深化多元消費場景，最終打造成為億萬戶家庭的社區廚房。公司也將繼續創新銷售渠道，發展「一店一鋪一庫」的商業模式，提供無限的購物體驗，擺脫實體門店零售空間的限制。公司也將依託於物聯網、大數據及AI技術，對部分即時零售門店進行智慧化的無人零售改造，以進一步延長門店營業時間，服務更多在家吃飯的消費場景，打造全時段覆蓋的智慧零售網絡。 四是，推動產業端佈局，夯實供應鏈體系，鞏固產品的核心競爭優勢。鍋圈將繼續採取「單品單廠」戰略，以實現規模經濟效應並提升成本優勢。公司計劃通過投資或合作的方式，推動產業端佈局，聯合具備市場潛力、能與鍋圈實現協同效應的海內外優質食品供應商，進一步整合公司的上游資源及引進優質食材，形成強大的產業供應鏈。 五是，探索海外市場，傳遞中國好味道。鍋圈計劃初步探索海外區域市場，審慎評估及選擇合適的地點，諸如中國香港、東南亞等地，嘗試佈局銷售公司的產品，向外輸出供應鏈能力，傳遞中國好味道，從而不斷提升全球知名度，探索海外銷售增長點。 關於鍋圈食品（上海）股份有限公司(2517.HK)： 鍋圈食品（上海）股份有限公司（股票代號：2517.HK）是中國領先的一站式在家吃飯餐食產品品牌，提供即食、即熱、即煮和即配食材，並專注於在家火鍋和燒烤產品。憑藉強大的供應鏈能力、自有工廠的產業端佈局，遍佈全國的萬家即时零售門店網絡及精心策劃的產品組合，公司使用「鍋圈食匯」品牌為消費者提供各種在家吃飯餐食產品解决方案，服務於不同的用餐場景。



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