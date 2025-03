Saturday, 29 March 2025, 01:57 HKT/SGT Share:

來源 Mobvoi Inc 出門問問2024年度業績 出門問問2024年度業績:AIGC純軟件產品營收超2.2億,同比增長88.5%

香港, 2025年3月29日 - (亞太商訊) - 出門問問(02438.HK)(以下簡稱「集團」)發佈2024年度業績報告。集團AIGC純軟件產品營收超2.2億元(單位:人民幣,下同),較2023年同比增長88.5%,真正做到了純軟件、高毛利與國際化。 總收入方面,截至2024年12月31日止年度,集團的收入為人民幣390.3百萬元,與2023年同期相比增長6%(扣除汽車附屬公司A的知識產權安排收入)。其中AIGC解決方案收入為人民幣221.7百萬元,AI解決方案收入為人民幣16.4百萬元,智能設備及其他配件收入為人民幣152.2百萬元。 AIGC純軟件產品營收超2.2億,實現可持續增長的AIGC業務模式 作為集團的核心業務,AIGC業務近年來保持着強勁的增長。這得益於集團積極調整業務及收入戰略,不再增加傳統AI項目制收入(例如汽車附屬公司A的業務),全面投身於可持續增長的純軟件AIGC產品化業務。截至2021年、2022年、2023年及2024年12月31日止年度,AIGC營收分別為人民幣6.8百萬元、39.9百萬元、117.6百萬元、221.7百萬元,占集團總收入的比例分別是1.7%、8.0%、23.3%及56.8%。值得一提的是,與2023年相比,集團的AIGC業務同比增長88.5%,真正做到了純軟件、高毛利、國際化,集團已成為名副其實的「AIGC第一股」。 AIGC業務的增長離不開集團領先行業的技術與日益豐富的AIGC產品應用。2024年,集團在AI 智能體、大模型、數字人等領域持續發力,並形成了完整的AIGC產品矩陣:AI配音助手「魔音工坊」(海外版 DupDub)、AI數字人分身「奇妙元」(海外版「LivGen」)、企業AI交互式數字員工生成平台「奇妙問」、AI視頻創作平台「元創島」等。 同時,隨着業務精進、運營能力和品牌影響力的進一步提升。截至2024年12月31日,集團的AIGC註冊用戶數量超 1000萬人,付費用戶數量超100萬人,持續為來自中國、北美、歐洲、東南亞等全球用戶提供服務。 堅持「產模結合」的戰略,不斷突破創新邊界 「產模結合」讓AI應用公司隨模型能力「水漲船高」。本集團正是這種將「產模結合」作為戰略指引的公司,能在先進模型(如序列猴子、DeepSeek等)的基礎上構建數據壁壘、產品壁壘。 一方面,「產模結合」可以大幅提高效率,自研模型可以快速響應自身產品需求、節省成本、私有化定製;另一方面是可形成「數據飛輪」效應,可以通過數據推動產品和模型雙重自我迭代。 從模型層面來看,2024年集團堅持進行模型能力迭代,在AI智能體、語音、數字人、視頻和圖像等領銜行業突破。 例如,集團不斷對語音大模型引擎進行技術升級,目前已迭代至第七代(TicVoice 7.0),將其應用於「魔音工坊」「DupDub」後,不僅讓產品具備超自然的語音克隆與跨語種生成能力,還可根據用戶需求定製精品專屬聲音。 數字人領域,集團在2024年發佈了WetaAvatar 4.0、AI視頻配音、WetaAvatar 4.0 Talking Photo等,使得「奇妙元」的能力再度升級。「奇妙元」攜手義烏小商品的合作的案例視頻一度霸屏紐約時代廣場,未來雙方將為超過6.5萬小戶商家帶來更好的技術服務,真正做到讓商業無邊界。 AI智能體領域,集團在AI Agent領域持續深耕,並落地了一款集大模型、具身智能、AI Agent於一體的產品「小問移動數字人」。它擁有靈活移動的身體,可以實現智能跟隨、自定義路線巡航及智能避障。同時,它也搭載了「序列猴子」「DeepSeek」等領先大模型,實現智能問答。 未來,集團也將繼續堅定「產模結合」的核心戰略錨點,推動技術與場景的深度融合迭代,成為全球產模協同創新的標杆實踐者。 持續打造出海產品,專注全球化生態佈局 集團擁有深厚的出海基因,在早年的硬件出海產品過程中積累了寶貴的全球化業務發展經驗、銷售團隊與媒體資源。 2024年,一方面,集團對海外AI配音產品「DupDub」不斷升級,獲得了來自全球創作者的高度認可。另一方面,集團推出了一站式數字人生成平台「LivGen」,不僅可以為創作者帶來極致的創作體驗,也可以用豐富的數字人形象、多國語言優勢幫助企業構建「24小時AI無國界員工」,實現降本增效。 除了打造全球化的產品,集團也專注於進行全球化的生態佈局,先後與NVIDIA、Google、高通、釘釘、華為雲、騰訊雲等國際化公司成為合作夥伴,助力行業生態發展。 全面擁抱組織AI化,做智能商業時代的先行者 集團認為「組織AI化」將成為企業進化的核心路徑,為此,集團將持續推動組織與產品AI化的雙重躍遷。 依託自有技術,集團將通過數據基建、建立Agent工作流、組織轉型等方式,讓AI滲透組織運營與管理之中,增強AI與人的協作,讓AI促進生產關係的革新,指數級提升生產力。 放眼未來,集團將以「產模結合」的戰略、健康可持續的商業模式、全球生態的開放格局,錨定長期價值,打造一個由AGI驅動的未來。



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics, 无线, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network