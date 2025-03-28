出門問問2024年度業績

香港, 2025年3月29日 - (亞太商訊) - 出門問問（02438.HK）（以下簡稱「集團」）發佈2024年度業績報告。集團AIGC純軟件產品營收超2.2億元（單位：人民幣，下同），較2023年同比增長88.5%，真正做到了純軟件、高毛利與國際化。

總收入方面，截至2024年12月31日止年度，集團的收入為人民幣390.3百萬元，與2023年同期相比增長6%（扣除汽車附屬公司A的知識產權安排收入）。其中AIGC解決方案收入為人民幣221.7百萬元，AI解決方案收入為人民幣16.4百萬元，智能設備及其他配件收入為人民幣152.2百萬元。

AIGC純軟件產品營收超2.2億，實現可持續增長的AIGC業務模式

作為集團的核心業務，AIGC業務近年來保持着強勁的增長。這得益於集團積極調整業務及收入戰略，不再增加傳統AI項目制收入（例如汽車附屬公司A的業務），全面投身於可持續增長的純軟件AIGC產品化業務。截至2021年、2022年、2023年及2024年12月31日止年度，AIGC營收分別為人民幣6.8百萬元、39.9百萬元、117.6百萬元、221.7百萬元，占集團總收入的比例分別是1.7%、8.0%、23.3%及56.8%。值得一提的是，與2023年相比，集團的AIGC業務同比增長88.5%，真正做到了純軟件、高毛利、國際化，集團已成為名副其實的「AIGC第一股」。

AIGC業務的增長離不開集團領先行業的技術與日益豐富的AIGC產品應用。2024年，集團在AI 智能體、大模型、數字人等領域持續發力，並形成了完整的AIGC產品矩陣：AI配音助手「魔音工坊」（海外版 DupDub）、AI數字人分身「奇妙元」（海外版「LivGen」）、企業AI交互式數字員工生成平台「奇妙問」、AI視頻創作平台「元創島」等。

同時，隨着業務精進、運營能力和品牌影響力的進一步提升。截至2024年12月31日，集團的AIGC註冊用戶數量超 1000萬人，付費用戶數量超100萬人，持續為來自中國、北美、歐洲、東南亞等全球用戶提供服務。

堅持「產模結合」的戰略，不斷突破創新邊界

「產模結合」讓AI應用公司隨模型能力「水漲船高」。本集團正是這種將「產模結合」作為戰略指引的公司，能在先進模型（如序列猴子、DeepSeek等）的基礎上構建數據壁壘、產品壁壘。

一方面，「產模結合」可以大幅提高效率，自研模型可以快速響應自身產品需求、節省成本、私有化定製；另一方面是可形成「數據飛輪」效應，可以通過數據推動產品和模型雙重自我迭代。

從模型層面來看，2024年集團堅持進行模型能力迭代，在AI智能體、語音、數字人、視頻和圖像等領銜行業突破。

例如，集團不斷對語音大模型引擎進行技術升級，目前已迭代至第七代（TicVoice 7.0），將其應用於「魔音工坊」「DupDub」後，不僅讓產品具備超自然的語音克隆與跨語種生成能力，還可根據用戶需求定製精品專屬聲音。

數字人領域，集團在2024年發佈了WetaAvatar 4.0、AI視頻配音、WetaAvatar 4.0 Talking Photo等，使得「奇妙元」的能力再度升級。「奇妙元」攜手義烏小商品的合作的案例視頻一度霸屏紐約時代廣場，未來雙方將為超過6.5萬小戶商家帶來更好的技術服務，真正做到讓商業無邊界。

AI智能體領域，集團在AI Agent領域持續深耕，並落地了一款集大模型、具身智能、AI Agent於一體的產品「小問移動數字人」。它擁有靈活移動的身體，可以實現智能跟隨、自定義路線巡航及智能避障。同時，它也搭載了「序列猴子」「DeepSeek」等領先大模型，實現智能問答。

未來，集團也將繼續堅定「產模結合」的核心戰略錨點，推動技術與場景的深度融合迭代，成為全球產模協同創新的標杆實踐者。

持續打造出海產品，專注全球化生態佈局

集團擁有深厚的出海基因，在早年的硬件出海產品過程中積累了寶貴的全球化業務發展經驗、銷售團隊與媒體資源。

2024年，一方面，集團對海外AI配音產品「DupDub」不斷升級，獲得了來自全球創作者的高度認可。另一方面，集團推出了一站式數字人生成平台「LivGen」，不僅可以為創作者帶來極致的創作體驗，也可以用豐富的數字人形象、多國語言優勢幫助企業構建「24小時AI無國界員工」，實現降本增效。

除了打造全球化的產品，集團也專注於進行全球化的生態佈局，先後與NVIDIA、Google、高通、釘釘、華為雲、騰訊雲等國際化公司成為合作夥伴，助力行業生態發展。

全面擁抱組織AI化，做智能商業時代的先行者

集團認為「組織AI化」將成為企業進化的核心路徑，為此，集團將持續推動組織與產品AI化的雙重躍遷。

依託自有技術，集團將通過數據基建、建立Agent工作流、組織轉型等方式，讓AI滲透組織運營與管理之中，增強AI與人的協作，讓AI促進生產關係的革新，指數級提升生產力。

放眼未來，集團將以「產模結合」的戰略、健康可持續的商業模式、全球生態的開放格局，錨定長期價值，打造一個由AGI驅動的未來。

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