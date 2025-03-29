廣發証券(HKSE:1776; SZSE:000776)發佈2024年度報告

香港, 2025年3月29日 - (亞太商訊) - 廣發証券股份有限公司（「廣發証券」或「公司」，公司及併表範圍內的子公司〔附屬公司〕，統稱「集團」）發佈2024年度報告。過去一年，是我國經濟轉型、資本市場全面深化改革的關鍵一年，面對充滿挑戰的宏觀形勢與深刻變化的行業格局，廣發証券堅守「功能性」定位，切實發揮服務實體經濟的作用，各項工作穩中向好，主要經營指標位居行業前列，全年實現收入及其他收益總額人民幣373.46億元，歸屬于本公司股東的淨利潤人民幣96.37億元。

作為國內首批大型綜合類券商，廣發証券擁有投資銀行、財富管理、交易及機構和投資管理四大業務板塊，具備全業務牌照；先後設立期貨子公司、公募基金子公司、私募基金子公司、另類投資子公司和資產管理子公司等，以獨有的價值理念和務實的創業作風，打造了佈局完善、實力強勁的全業務鏈條。在區域發展上，公司立足廣東，服務全國，聯通境內外，以長遠的眼光、開放的格局鍛造綜合金融服務實力，主要經營指標連續多年穩居中國券商前列。

廣發証券董事長林傳輝表示，過去的一年，公司堅守服務實體經濟初心，回歸行業本源謀發展；主動融入國家發展大局，深耕「五篇大文章」展現新作為。2025年，資本市場「1+N政策」將持續落地走實，投資價值進一步凸顯。公司將堅守主責主業，把發揮功能性放在首要位置，在擁抱科技革命中積極創新變革，努力為資本市場高品質發展貢獻廣發力量。

聚焦主責主業 四大業務板塊穩健增長

廣發証券擁有完備的業務體系、均衡的業務結構，在財富管理、資產管理、研究等多項核心業務領域中形成領先優勢。報告期內，公司四大業務板塊均實現穩健增長。

財富管理轉型成效顯著。截至2024年末，公司代銷金融產品保有規模超過2,600億元，較上年末增長約22%；滬深股票基金成交額達23.95萬億元（雙邊統計），同比增長28.98%；融資融券餘額突破1,036.86億元，同比增長16.52%，市場份額達5.56%，客戶資產配置需求持續釋放。擁有投資顧問團隊超4,600人，蟬聯行業第一（母公司口徑）。境外金融產品銷售淨收入、保有量及多市場交易傭金均實現同比增長。

投行業務實現逆週期增長。報告期內，公司股債承銷規模均進入行業前十。在股權融資方面，公司完成A股股權融資主承銷金額86.66億元，市場份額逆勢提升；同時境外投行完成14單港股IPO及1單美股IPO，根據Dealogic統計，按IPO和再融資專案發行總規模在所有承銷商中平均分配的口徑計算，在香港市場股權融資業務排名中資證券公司第4。債務融資方面，公司主承銷發行債券665期，同比增長59.86%；主承銷金額2,963.22億元，同比增長21.22%。在中資境外債業務方面，完成60單債券發行，承銷金額110.22億美元。並購重組業務主導完成5單境內重大交易，涉及金額133.57億元。

投資管理板塊優勢鞏固。集團旗下控股子公司廣發基金和參股子公司易方達基金合計管理公募基金規模超過3.5萬億元，剔除貨幣市場型基金後的規模分別排名行業第3、第1（資料來源：Wind，公司統計）。全資私募基金子公司廣發信德聚焦佈局生物醫藥、智能製造、新能源、企業服務等行業，2024年三季度管理基金月均實繳規模超過175億元（資料來源：中國證券投資基金業協會）。在境外，集團間接全資持股的子公司廣發投資（香港）聚焦高端製造、TMT、大消費、生物醫療等核心領域進行投資佈局，部分項目已成功通過並購退出或在香港、美國等證券交易所上市。

交易及機構業務板塊持續發力。作為場外衍生品業務一級交易商，公司交易業務穩居第一梯隊，為上交所、深交所的800餘檔基金及全部ETF期權提供做市服務，為中金所的滬深300股指期權、中證1000股指期權提供做市服務，為43家新三板企業提供做市服務。報告期內，公司通過中證機構間報價系統和櫃台市場發行私募產品84,691只，合計規模人民幣9,007.44億元；FICC業務多策略規模持續增長；公募基金託管存續規模排名行業第5。

以客戶為中心 錘煉綜合金融服務能力

廣發証券堅持以投資者為本，通過錘煉全業務鏈、全生命週期的綜合金融服務能力，持續提升對個人投資者、機構客戶、企業客戶等不同客群的服務質效，並以良好的發展成果回饋投資者。

針對個人投資者，公司始終踐行「以客戶為中心」的經營理念，堅定不移地加快向買方投顧轉型，與投資者利益保持高度一致。報告期內，公司緊跟高品質發展主基調和數字化、平台化戰略，聚焦財富經紀業務「高品質客群和高效率線上運營」重點發展方向，線上線下並舉，做好客戶服務和運營，財富經紀業務轉型改革逐步落地見效，服務居民財富管理的綜合能力持續增強，公司代銷非貨幣公募基金保有規模行業排名穩居第三。截至2024年12月末，公司擁有全國356家分公司及營業部，實現全國31個省、直轄市、自治區全覆蓋；其中，粵港澳大灣區珠三角九市營業網點家數及覆蓋佔比均為行業第一，為公司業務開展提供了廣泛的市場觸角，為客戶積累和服務提供重要支撐。2024年，公司還獲得首批跨境理財通業務試點資格，在深化粵港澳大灣區金融合作、助力居民財富跨境配置方面又邁出了堅實的一步。

在機構客戶服務方面，公司卓越的研究能力在業界享有盛譽，屢獲殊榮，連續多年榮獲證券時報最佳分析師、新財富最佳分析師、中國證券業分析師金牛獎等主流評選的機構大獎，並名列前茅。截至2024年12月末，公司的股票研究涵蓋境內28個行業的993家A股上市公司，以及在香港或海外上市的169家公司。2024年，圍繞中國式現代化建設主線，舉辦「聚焦新質生產力」、「固本培元」、「預見2025」等大型策略會，搭建上市公司與機構投資者交流平台，服務實體經濟發展並首次在香港舉辦投資策略會，重點服務海外機構投資者。

在企業客戶服務方面，公司堅持以客戶需求為導向，構建全業務鏈、全生命週期的投資銀行服務體系，堅守金融服務實體經濟初心，把功能性放在首要位置，著力打造產業投行、科技投行。截至2024年末，公司作為主辦券商持續督導掛牌公司共計44家，其中「專精特新」企業佔比達84.09%。同時，公司高度重視債券業務服務國家戰略，以金融力量助推高品質發展。報告期內，主承銷各品種科技創新債券110期，承銷金額344.79億元；主承銷各品種低碳轉型和綠色債券18期，承銷金額56.31億元；主承銷鄉村振興債券5期，承銷金額11.19億元。公司多措並舉加強執業品質管控，在證券業協會2024年度證券公司債券執業品質評價中獲得A類評價。

此外，公司緊密圍繞國家產業政策、金融政策、區域發展政策指導方向，踐行「一個廣發」展業模式，主辦新質生產力並購論壇、廣東資本市場並購聯盟成立大會等多個大型並購主題活動，致力於構建並購業務生態圈，為客戶提供多層次、全方位的綜合服務，促進資產資本有序循環。報告期內，公司產業研究院持續打造產、學、研、投、融生態，賦能各業務板塊發展，為政府部門的政策制定與產業規劃提供研究支持，探索與重點科研高校建立產業孵化轉化合作機制，發揮「科技-金融-產業」的橋樑作用。

深耕「五篇大文章」 積極履行社會責任

作為20世紀80年代末至90年代初成立的第一批券商中為數不多的未經歷過因經營虧損而接受注資和重組的主要券商之一，廣發証券始終保持強烈的家國情懷，秉持「以價值創造成就金融報國之夢」的使命感，傳承以「知識圖強，求實奉獻」為核心的企業價值觀，發揚「博士軍團」的優秀文化基因，以知識為保障，以專業為基石，服務實體經濟量質雙升。

報告期內，公司主動融入國家發展大局，深耕「五篇大文章」。公司在科技金融方面重點發力，股權投資30家科創企業，為42家科技企業股債融資1,470億元，設立6只科創產業投資基金，滿足各類科創主體投融資需求。持續構建綠色金融服務體系，發佈《綠色能源產業發展藍皮書》等11篇深度研究報告，支持綠色領域產業研究；承銷發行7單綠色ABS項目，融資147.59億元，為綠色產業提供多樣融資管道；自有資金投資綠色債券59.93億元，為綠色領域發展注入金融活水。加大養老金融業務佈局，累計發行養老目標基金產品24只，合計規模69億元，打造多層次的養老金融服務體系。持續探索數字金融應用與實踐，累計落地43個AI大模型應用，場景數量和業務覆蓋保持行業領先。

同時，公司堅守「金融報國、金融為民」的理念，積極履行社會責任。報告期內，公司聚焦「鄉村振興、助學興教、金融賦能、醫療救助」等領域，公益支出達2,267.60萬元。發起設立的廣發公益基金會累計公益支出超過3億元。在ESG治理水平提升上，公司加強集團全面風險管理，嚴守合規經營底線，提高投資者保護和股東利益回報水平，綜合實現每股社會經濟貢獻值4.29元，連續多年被納入恒生可持續發展企業指數系列。

未來，廣發証券將以新時代中國特色社會主義思想為指導，在服務國家戰略中求發展，在擁抱科技革命的大潮中求發展，在創新變革中求發展，奮力譜寫建設國際一流投行的嶄新篇章！

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