王朝酒業2024年全年公司所有者應佔溢利增加57%

財務摘要 (經審核) (港幣千元) 截至十二月三十一日止年度 2024年 2023年 變動 收入 271,372 262,801 +3% 毛利 104,720 90,666 +16% 本公司所有者應佔溢利 33,440 21,338 +57% 毛利率 39% 34% +5個百分點 每股基本盈利 (港仙) 2.37 1.62 +0.75港仙

香港, 2025年3月29日 - (亞太商訊) - 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司(「王朝」或「集團」)(股份代號:00828)今日公佈截至2024年12月31日止(「年內」)經審核之全年業績。 2024年,受惠於全國經濟逐步復甦及集團不斷創新產品及消費模式令銷售改善,集團收入較去年同比增加3%至2.71億港元,另外由於年內豁免若干前董事酬金產生的其他收益約 12.2百萬港元,本公司所有者應佔溢利較去年同比增加57%至33.4百萬港元,每股基本盈利為每股2.37港仙。董事會建議恢復派息,2024年度派發末期股息每股 0.35港仙。 集團白葡萄酒產品的銷售於年內錄得良好增長,成為集團主要的收益貢獻來源。紅葡萄酒及白葡萄酒產品的銷售分別佔集團於年內收入的約41%及56%(2023年:紅葡萄酒及白葡萄酒:約52%及44%)。於2024年,紅葡萄酒產品及白葡萄酒產品的毛利率分別為37%及41%(2023年:分別為32%及38%)。整體毛利率增加至39%(2023年:34%),主要由於年內控制生產成本及銷售安排項下的市場推廣費用的報銷減少所致。 集團於2024年第3季度完成位於寧夏青銅峽市鴿子山葡萄酒文化旅遊小鎮的天夏酒莊(一期)及其附屬廠房的開發項目。該酒莊毗鄰中國優質葡萄主產區之一的寧夏賀蘭山東麓。其集壓搾、發酵、處理、化驗及研發於一體,年生產及加工能力為5,000噸。壓搾、發酵、加工設備已於2024年第3季度投產試運行。該酒莊將成為集團新的長期穩定經濟增長點,有助於王朝葡萄酒的區域佈局,符合中國葡萄酒行業發展的整體規劃及行業規劃。 年內,王朝批准新設立兩間合資公司,並於2025年2月成立,分別於中國江蘇省東台市生產及銷售黃酒及陳皮酒,以及於全國範圍內買賣醬香型白酒產品。對於黃酒項目,合資公司將於2025年上半年在江蘇啟動建設一座儲罐容量為3,000噸黃酒及特種黃酒-陳皮酒的生產廠房。計劃從特種黃酒-東台陳皮酒開始。此舉目標旨在有效擴展產品品類,把握中國黃酒行業的發展機遇,實現酒業高質量發展的重大戰略舉措。對於醬香型白酒領域,王朝集團策略性涉足此領域,乃對當前葡萄酒品類創新的突破嘗試。通過整合上下游相關方共同設立新公司,構建利益共享、風險共擔、持續合作及創新機制的商業模式。王朝醬香型白酒產品,即「漢」、「唐」、「宋」、「明」,全新推向市場,滿足不同消費習慣的客戶群體的需求,並為集團業務作出貢獻。未來,醬香型白酒產業的持續發展及擴張及客戶群體水平的持久提升,必將及有效推動王朝葡萄酒及相關產品銷售規模的增長,從而提升行業影響力及品牌知名度。 集團積極求新,聚焦「5+4+N產品戰略」,其中「N」代表集團推出N項需求定制,不斷開拓創新產品,以滿足中國不同類型消費群體的多元化需求。年內,集團推出中高端新品-王朝甲辰龍年生肖紀念乾紅葡萄酒,將高端品質酒品與中國生肖文化相融合,引領「國潮風」。此外,基於其現有的優質產品,集團繼續推出新產品並推進產品升級。集團於2024年3月在第110 屆全國糖酒商品交易會上推出新品傳承系列「續寫輝煌,傳承經典」,以及年內推出龍運系列、珍藏解百納等其他新品,以進一步完善其產品矩陣,為消費者提供多元的消費選擇。集團憑藉自家領先及傳承的技術,對產品的工藝、包裝設計等進行了全面升級。隨著國潮的崛起,全新升級的設計更易觸發中國消費者內心文化自信的共鳴,進一步加強王朝品牌的認知度,並吸引追求國貨及國潮的主流消費群體。 除了豐富產品矩陣外,集團正在加速創新消費場景,提升及強化葡萄酒文化體驗。於2024年6月及7月,王朝星空酒吧於王朝基地天津正式開業。星空酒吧是王朝精心設計的線下快閃酒吧,旨在創新產品體驗形式,滿足多元消費需求,打造國民消費新場景。其致力於使消費者感受到品牌溫暖及認同品牌價值,從而用創新圈粉更多的消費者。於年內,集團通過線上渠道,持續打造「王朝小酒館」,在王朝酒業微信公眾號打造系列產品推介稿件,利用新媒體形式,推廣王朝各大主流產品。結合夜市的環境,拓展葡萄酒多種飲用場景,推廣王朝年輕化產品。 電商銷售方面, 集團的電商團隊於傳統電商平台全面運營在線商店銷售產品,例如京東商城、天貓商城及拼多多,以及通過興趣電商平台(包括小紅書app、快手app 及抖音app)全面創新品牌、品類、業務體系、流程和模式。集團繼續為改善網上銷售渠道及時投入資源,優化在線商店界面,以把握中國客戶消費行為的變化。年內,集團積極通過直播或廣播等渠道推廣電商平台上的獨家產品系列,除主流傳統電商平台維持增長外,集團竭力整合現有渠道並改進其效益及以及利益型電商覆蓋的盈利能力。因此,經整合的電子商務銷售額於年內有若干的下降,但整體實現了盈利較去年明顯改善。集團相信線上平台不僅是集團與消費者之間的企業對客戶交易平台,亦是品牌新增的市場推廣及宣傳渠道,此更可提升集團的整體業務潛力。 王朝主席萬守朋先生總結︰「展望2025年,集團將繼續以市場及消費者需求為導向,重塑消費埸景,提升產品質量。同時,集團將繼續創新市場營銷策略,激發品牌活力,進一步擴大王朝產品的市場佔有率,加強王朝品牌作為國產葡萄酒代表的形象。集團將進一步加強在寧夏及新疆的佈局,以獲取優質葡萄及葡萄汁供應。寧夏天夏酒莊(一期)落成後,將推出以當地採購的優質葡萄及葡萄汁釀製的相關優質新品葡萄酒,以滿足不同市場及消費者需求。除致力於中國核心葡萄酒業務外,集團亦將通過2025年新設立的合資公司,進一步拓展至新的酒類飲料領域,如醬香型白酒、黃酒及特種黃酒-陳皮酒,以實現收入來源的多元化。鑒於中國經濟增長及消費持續恢復,董事會目前對2025年的業務保持審慎樂觀。集團將繼續通過產品品類及消費場景的創新,以及跨行業合作,積極開拓新的營銷前景,以提升銷量,藉此支持國家擴大內需及釋放消費增長潛力的工作。」 關於王朝酒業集團有限公司

王朝酒業集團有限公司於2005年1月26日在香港聯合交易所有限公司主板上市,股份代號00828。成立於1980年,王朝為中國優質葡萄酒生產商,主要生產及銷售「王朝」商標的葡萄酒產品,是中國第一家中外合資的釀酒企業,主要股東包括天津食品集團有限公司及法國葡萄酒巨頭人頭馬集團。集團產銷葡萄酒産品系列超過100種,及引入進口葡萄酒產品,為國內各消費層提供高質素及物超所值的葡萄酒。



