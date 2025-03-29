新質生產力底色漸顯 內生外延多元驅動 同仁堂國藥增長動力持續釋放



香港, 2025年3月29日 - (亞太商訊) - 今年兩會期間，《政府工作報告》再次對中醫藥行業發展給予高度關注，強調要完善中醫藥傳承創新發展機制，推動中醫藥事業和產業高質量發展。 中醫藥行業作為兼具消費與醫療雙重屬性的民族瑰寶，正站在新的歷史起點上，迎來新的發展機遇。 3月28日，港股市場中醫藥行業龍頭同仁堂國藥，發佈了最新財年業績。 整體來看，過去一年公司積極應對外部環境變化，不斷優化內部管理，持續拓展業務版圖，深化品牌影響力，努力提升經營業績及維護股東利益，取得了一系列令人矚目的成績，不僅承接住了外部市場帶來的嚴苛考驗，更是將其獨特的競爭優勢與未來發展的藍圖，愈發清晰地展現在投資者面前。 多措並舉強化成長性，內生外延驅動收入增長 2024年，同仁堂國藥實現收入1,611.6 百萬港元，較2023年的1,524.9百萬港元，同比增長5.7%；實現淨利潤529.2百萬港元；末期股息每股0.35港元，較2023年每股0.33港元股息略有提升。 作為公司收入的主要來源，香港市場占公司總收入的比例超過50%。面對去年香港市場複雜低迷的市場環境，同仁堂國藥積極加強產品營銷推廣活動，舉辦一系列品牌活動，特別是在下半年零售收入實現同比及環比增長。2024年，香港地區市場收入為1069.7百萬港元，與2023年的915.3百萬港元，同比增長16.9%。 此外，同仁堂國藥分別在香港中環、北角、九龍站以及旺角地區新增零售終端，進一步擴大了同仁堂在香港的零售版圖，增強了市場覆蓋力。截至2024年12月31日，香港零售終端為29家，較上年淨增加2家。隨着未來門店數量增長和運營效率提升，營收水平與盈利能力有望進一步增強。 縱觀上市以來，同仁堂國藥的毛利率保持穩定。截至去年底，同仁堂國藥的負債比率為2.9%，現金及現金等價物約為18.20億港元。充足的現金儲備和連續的現金流增長，提供了更加充裕的內部資金，抗風險能力較強，亦為公司未來的擴張和投資打下堅實的基礎。 尤為值得一提的是，同仁堂國藥持續多年積極實施分紅政策，上市後累計分紅金額達30億港元。一方面，分紅體現出同仁堂國藥擁有充裕的現金流和卓越的盈利能力，是公司持續健康發展的印證。另一方面，這也意味着公司對股東利益的高度重視與回饋，通過「真金白銀」提振市場信心，彰顯公司投資價值。 強化產品生產研發與科技創新，加速形成新質生產力 隨着「新質生產力」一詞開始嶄露頭角，為中醫藥行業的高質量發展提供了科學指引。中醫藥蘊含着新質生產要素，通過科技創新、生產要素優化以及產業轉型升級能夠把這些新質生產要素轉化為先進生產力，讓傳統中醫藥形成「老樹發新枝」的新活力。 同仁堂國藥也早已洞察到這一趨勢並積極佈局，從傳承精華到守正創新，從持續產品研發到構建產學研用一體化平台，開啟了中醫藥現代化之路。 在產品創新研發方面，同仁堂國藥不斷強化產品生產及研發，注重精益管理，加速形成新質生產力，不斷向價值鏈高端攀升。2024年，同仁堂國藥相繼推出同仁堂仙齡、保齡中式抗衰老NMN系列產品、靈芝薑黃複方活血安神膠囊、桂枝茯苓丸、活絡油等新產品，積極擴大自有產品矩陣。同仁堂國藥研發的「當歸補血顆粒【同仁堂】」及「金釵石斛散【同仁堂】」分別於2024年及2025年通過香港中醫藥管理委員會審批獲得中成藥註冊證，進一步豐富了其品種資源。 2024年4月，公司下屬單位北京同仁堂(海南)控股公司(以下簡稱「海南控股」)申報的「一種祛斑美白產品及其製備方法、用途」發明專利獲得國家知識產權局發明專利正式授權。該專利配方已應用於同仁堂國藥首款中式抗衰老產品保齡清靚版中，產品已在中國香港地區上市。 2025年2月，海南控股申報的「一種抗衰老產品的製備方法及其用途」發明專利(專利號:ZL 2023 1 1235947.6)成功獲得國家知識產權局發明專利正式授權。這是繼2024年4月取得發明專利後，在不到一年內取得的又一重要成果。 同仁堂國藥還通過與大學院校合作不同科研項目，構建產學研用一體化平台。2024年，同仁堂國藥與澳門科技大學簽署合作意向書，建立專業人才培育計劃，開展科研合作研究，促進科研成果轉化、開展同仁堂中成藥產品在澳門的註冊等。在此基礎上，同仁堂國藥與澳門科技大學藥學院簽署了《芪藥丸對改善高脂飲食加STZ模型誘導的糖尿病腎病藥效驗證及機制研究》合作協議。 同仁堂國藥在與澳門科技大學藥學院的合作計劃「經典名方黃芪桂枝五物湯、桃紅四物湯處方藥理學考證及製劑優化研究」獲得澳門特區政府資助，總額達1200餘萬澳門元，為經典名方的傳承與發展提供有力的科技支撐。 截止2024 年 12 月 31 日，同仁堂國藥累計獲授權的專利共計75 件（包括中國內地、香港專利）及開展 PCT 國際申請 8 件，為同仁堂的優勢品種樹立了良好的保護屏障。 深化「中藥出海」業務佈局，線上線下多渠道拓展業務版圖 在當前大國崛起的時代大背景下，不容置疑的一個趨勢是，國內一眾行業中一定會湧現出一大批能夠在國際舞台上大放異彩且代表中國文化、企業經營理念的民族企業。隨着全球健康意識的提升和中醫藥文化的國際傳播，中醫藥在全球市場的潛力日益凸顯。 同仁堂國藥作為同仁堂集團旗下的海外發展平台，截止2024年底，同仁堂國藥銷售網絡廣泛覆蓋亞洲、大洋洲、北美洲、歐洲主要國家及地區，積極推動中醫藥文化走向全球。同仁堂國藥持續推進重點產品在越南、柬埔寨等東南亞國家註冊，將加快境外優選產品庫的建立，逐步拓展線上銷售渠道，將自身打造為全球優質大健康產品平台。 2025年2月，同仁堂集團董事長戴小鋒率隊拜訪柬埔寨王國衛生部,與柬方洽商安宮牛黃丸在柬註冊等事宜。 而早在2014年，同仁堂國藥在新西蘭成立了北京同仁堂奧克蘭有限公司，並相繼在奧克蘭、基督城等城市設立了八家零售和診療終端，創新「門店+專科中心"新模式，成為新西蘭最大的中醫藥連鎖企業。 2024年，同仁堂國藥進一步跟新西蘭鹿業局合作，開發以新西蘭鹿茸和鹿副產品為主要成分的新型保健食品。此外，同仁堂國藥利用新西蘭地區的優質資源優勢，結合同仁堂的中醫藥概念，在新西蘭設置鹿產品廠房，拓展健康概念新領域。 面對電商業務蓬勃發展，除了線下的出海佈局，同仁堂國藥積極佈局線上渠道。此前，同仁堂國藥已經自建網絡商城，方便用戶線上購買。2024年，同仁堂國藥繼續加強在電商渠道的佈局，分別與京東健康、阿里健康及有贊等合作開展電商跨境銷售業務，重點打造了破壁靈芝孢子粉膠囊及靈芝薑黃複方活血安神膠囊等產品的在線推廣，讓品牌伸延至不同銷售領域。 平衡商業價值與社會價值打造可持續發展，品牌影響力不斷擴大 實現長期可持續發展的企業，其商業價值一定是構建在社會價值之上，將自身的發展與社會緊密結合，踐行長期主義的精神。作為中藥行業著名的中華老字號，同仁堂國藥在為人們帶去更好的中醫藥健康服務的同時，也高度重視承擔社會價值，將「公益」作為同仁堂國藥企業品牌文化的底色及基石。 在2024年的首屆「同仁堂日」，同仁堂國藥號召在境外設有中醫診療服務的零售終端，開展各具特色的「送健康」活動，例如健康講座專區、中醫師免費義診、穴位按摩技巧傳授、八段錦鍛煉等。 而在去年的「第九屆同仁關懷防中風」系列活動中，同仁堂國藥以香港首個以中醫藥文化為主題的戶外嘉年華會「『銅人同健康』中醫藥文化嘉年華」作為前期預熱活動，配合後續公益及營銷主場活動，包括「同仁健康治未病」健康講座及「同仁關愛防中風2024《同仁心安》健康宮略」，積極對接香港中小學、社福機構等，講好同仁堂中醫藥服務健康民生的精彩故事。 隨着2024年旅遊業復甦，同仁堂國藥持續強化品牌宣傳，加強市場競爭力。同仁堂國藥在香港及澳門市場安排遊走主要街道的巴士、主要口岸的LED屏幕、遊客區商場外高清戶外大電視等設置廣告，宣傳同仁堂安宮牛黃丸及破壁靈芝孢子粉膠囊及同仁牛黃清心丸等「大品種」產品，有效提高了同仁堂品牌在港澳地區的影響力。 同時，同仁堂國藥積極參與全球各地展會活動，包括烏鎮健康大會、2024年中國國際服務貿易交易會、第29屆澳門國際貿易投資展覽會、第21屆世界中醫藥大會等，向世界展示同仁堂國際化發展及中醫藥文化底蘊，說好品牌及產品故事。 2024年，同仁堂國藥蟬聯香港「01企業金勛大獎——傑出中醫藥品牌」，首次榮獲「No.1 中醫藥創新大獎」，亦蟬聯新加坡「亞洲區最具影響力品牌大獎：中醫藥類最值得信賴品牌」大獎。這也證明了境外市場和消費群體對本集團品牌、產品、服務及其卓越質量的認可與信賴。 多維度發力鞏固競爭護城河，增長飛輪加速轉動 近年來，一系列中醫藥相關利好政策陸續出台，中醫藥行業迎來了政策紅利期。在政策面的強力支撐下，中醫藥行業也成功站上風口，成為醫藥領域熱門的板塊之一。在市場層面，隨着公眾對健康生活方式的追求日益增強，中醫藥在慢性病管理和身體調理方面的獨特價值愈發凸顯。這種以調理為核心的治療理念，不僅迎合了現代人對健康生活的追求，更預示着未來醫療發展的新趨勢。 因此，近年來從頂層設計到落地實施都在不斷加碼的中醫藥賽道，憑藉着這份「確定性」也就成為資本市場的「香餑餑」。 從同仁堂國藥交出的這份成績單不難看到，一系列優異成績的取得，均立足於公司多年來不改初心推動中藥文化「走出去」，充分展現出其穩健的持續經營實力和強勁的盈利增長潛能。 隨着未來同仁堂國藥進一步提升一線零售效率，構建不同產品矩陣，培育一系列大產品群，加快優質價值投資一批核心項目，投入一系列非藥賽道和創新營銷項目，提升科研成果轉化能力和營銷能力等多項舉措施行，進一步鞏固競爭優勢。在政策支持、市場剛需和中藥出海的環境下，同仁堂國藥未來將有機會受益於市場需求和規模效應，贏得更多的市場份額，增長飛輪亦將加速轉動。



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