飛魚科技公佈2024年年度全年業績公告

香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 飛魚科技國際有限公司(「飛魚科技」或「公司」或「集團」,股份代號:1022.HK)董事會欣然宣佈本集團截至2024年12月31日止年度的綜合年度業績。 截止2024年12月31日止年度,飛魚科技收益總額約人民幣276.7百萬元,同比增長22.4%。其中,遊戲營運收益約為人民幣238.8百萬元,較2023年度約人民幣174.7百萬元增加約36.7%,該增長主要由於在2024年8月1日推出廣受用戶歡迎的「一步兩步」。 2024年,中國線上遊戲行業複甦趨勢顯著,而其中HTML5遊戲表現尤為突出,收益同比增長近100%至人民幣398億元。飛魚科技緊抓機遇,於2024年成功推出以HTML5遊戲為主的三款新遊戲,其中「一步兩步」憑藉獨特玩法與高質量體驗,贏得玩家高度認可,並於2025年1月在微信小遊戲暢銷榜攀升至第八位。該遊戲在營运收益與廣告收益方面貢獻顯著,已成為驅動公司收益增長的核心動力。未來,飛魚科技將繼續於HTML5、手機應用程式及主機等多個平台開發新遊戲,並且將充分發揮自身優勢,持續投資「一步兩步」,進一步挖掘其市場潛力。同時,公司計劃於2025年上線主機遊戲「霓虹深淵2」,拓展多平台佈局,以滿足不同玩家群體的需求。 值得關注的是,在積極投資推出新遊戲的同時,公司長期運營的經典遊戲「神仙道」、「三國之刃」及「保衛蘿蔔」系列也仍持續提供穩定現金流。其中,「保衛蘿蔔4」廣告收益同比增長22.2%,用戶黏性穩固且持續吸引廣告主,體現了公司培育及維持既有知識產權的能力,這也彰顯了公司的知識產權於激烈的市場競爭中仍保持強勁的盈利能力。此外,公司還積極擴展知識產權邊界,推出以「蘿蔔阿波」為原型的收藏模型,2024年,該系列新增6個產品系列,部分限量模型發售5分鐘即售罄。 為進一步強化知識產權與粉絲之間的情感連結,提升知識產權商業價值,飛魚科技還通過展覽、快閃活動及文化沙龍等各種線下渠道,提高相關知識產權的實際曝光率。這種線下活動一方面可以深化與現有粉絲的互動,另一方面也可以吸引更多新客戶,在一定程度上展現了公司於在線遊戲之外的創新及價值創造能力,有助於進一步鞏固公司的品牌影響力和市場佔有率。 展望未來,飛魚科技表示,儘管行業或將面臨競爭激烈、客戶獲取成本上漲及消費者信心減弱等挑戰,但公司有信心憑藉在創造具吸引力且富文化底蘊的遊戲體驗方面的專業知識把握機遇。此外,公司還計劃挖掘海外市場機遇,將旗下遊戲推向更廣泛的全球受眾,豐富收益來源,為玩家與股東提供持續價值。 關於飛魚科技國際有限公司 飛魚科技是國內領先互聯網遊戲開發和運營商,本著"用簡單創造精彩"的企業理念,致力於互動娛樂產品的研發與運營。2014年12月,飛魚科技成功登陸香港聯交所上市(01022.HK),為廈門地區首家在香港上市的遊戲公司。 飛魚科技在全國進行戰略化佈局,分支機構遍佈北京、深圳等國內主要城市;集團旗下擁有數款精品網路遊戲產品,如《神仙道》、《保衛蘿蔔》系列、《三國之刃》、《超級幻影貓》系列等,並在多個細分領域開展專業化佈局,陸續推出了《英雄就是我》、《初體計劃》、《你胖你先吃》等多款精品獨立遊戲及輕度休閒遊戲。憑藉優質的產品、服務品質、受歡迎程度獲得多項行業重要獎項及玩家認可,累計遊戲用戶數超過十億,遍及中國大陸及海外地區。 如欲瞭解更多關於飛魚科技,請瀏覽https://www.feiyu.com/。 如有垂詢,請聯絡慧悅公共關係顧問集團有限公司: Anne Lin / Ken Wu / Jane Zhuang

