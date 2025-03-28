2025孤獨星球-星光跑：用愛點亮"星星的孩子"未來

深圳, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 由深圳市殘聯和龍華區人民政府指導，區殘工委主辦、區殘聯承辦的"孤獨星球-星光跑"公益活動將於3月30日上午在深圳龍華人才綠道群賢廣場正式開跑。本次活動旨在提升社會對自閉症群體的認知，推動社會各界共同為他們構建更加友好的成長環境。作為本次活動的主要協辦單位，深圳海納特教集團正積極籌備，號召自閉症兒童及家長、特教從業者和社會各界愛心人士踴躍參與。

孤獨症，又稱自閉症，是一種廣泛性發育障礙，主要表現為社交障礙、語言溝通困難和刻板行為模式。世界衛生組織（WHO）資料顯示，全球每100名兒童中就有1名被診斷為孤獨症。為提高公眾對這一群體的關注度，聯合國自2008年起將每年的4月2日設立為"世界自閉症關注日"。今年的孤獨星球-星光跑，正是為了在世界自閉症關注日前夕，通過運動和公益行動，讓更多人瞭解並接納自閉症群體。

海納特教集團創始人郭潔波

攜手同行"孤獨星球-星光跑"，用愛點亮星光

本次星光跑活動，社會各界愛心人士和企業積極回應，踴躍報名參與並提供支持。活動將在3月30日早上7:30進行簽到和物資領取，並於8:30正式開跑。參與者將通過奔跑與陪伴，讓自閉症兒童及其家庭感受到社會的溫暖與關懷。

"我們希望不僅僅是為孤獨症兒童提供康復和教育服務，更要讓社會認識到，他們的成長和發展需要社會各界共同努力。"郭潔波先生補充道，"同時，我們也希望吸引更多投資者關注特殊兒童教育產業，這不僅具有重要的社會價值，也蘊藏著可持續發展的經濟潛力。"

未來，海納特教集團將持續深化在孤獨症康復教育領域的探索，為更多特殊兒童及其家庭帶去希望與改變。

關於中國自閉症兒童康復事業的可持續發展

近年來，中國自閉症兒童康復和教育行業逐步發展，社會關注度不斷提升。然而，行業仍面臨專業人才短缺、服務資源分佈不均、長期資金支持不足等挑戰。根據《中國自閉症教育康復行業發展狀況報告》，我國孤獨症群體已超過1000萬人，其中兒童超過200萬。

海納特教集團創始人郭潔波先生表示："特殊兒童教育不僅是一項公益事業，更是具備長期可持續發展的社會產業。隨著社會認知的提升和政府政策的支持，行業正在從單一的康復培訓模式向'康復+教育+就業'的多元化方向發展，為投資者提供了可觀的經濟回報。"

他進一步指出："當前，社會資本的進入將加速行業的標準化和規模化，提升服務品質，同時推動技術創新，如智慧輔助康復設備、AI特教平臺等，使更多孤獨症兒童獲得更高效的成長支持。這不僅有助於解決社會問題，也能帶來穩定的長期收益。"

未來，隨著政府、社會組織及市場資本的共同推動，中國自閉症康復與教育行業將迎來更廣闊的發展前景，實現經濟效益與社會效益的雙贏。

構建自閉症兒童全生涯支持體系

海納特教集團創始人郭潔波先生表示："孤獨症兒童被稱為'星星的孩子'，他們的成長離不開社會的支持。海納希望通過此次星光跑活動，讓社會各界更加關注這一特殊群體，促進自閉症人士的社會融合。"

為了幫助孤獨症群體實現更好的發展，海納於2019年創辦了"海納星智夢工廠"，整合特教康復、職業培訓與就業支持，探索"康復教育+職前培訓+就業支持"的發展模式。在龍華區民政局的支持下，海納還註冊成立了深圳市龍華區海納兒童康復中心，為孤獨症兒童提供從學齡期到職前技能培訓、再到就業支援的全鏈條服務，助力他們更好地融入社會。

關於海納特教集團

海納特教集團成立於2009年，致力於為心智障礙者提供涵蓋早期干預、融合教育、職業培訓、支持性就業等在內的全生涯服務。截至目前，海納已為5000多名心智障礙人士提供支援，在深圳乃至整個大灣區享有良好聲譽。自2009年成立以來，海納不斷拓展服務體系，包括發育評估、早期康復、融合教育、職業技能培訓、支持性就業等，幫助孤獨症群體更好地融入社會，提升生活品質。瞭解更多，請關注http://hainatejiao.com/

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