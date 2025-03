Friday, 28 March 2025, 22:52 HKT/SGT Share: 2025孤獨星球-星光跑:用愛點亮"星星的孩子"未來 - 海納特教集團助力孤獨星球-星光跑,共築自閉症兒童成長之路

深圳, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 由深圳市殘聯和龍華區人民政府指導,區殘工委主辦、區殘聯承辦的"孤獨星球-星光跑"公益活動將於3月30日上午在深圳龍華人才綠道群賢廣場正式開跑。本次活動旨在提升社會對自閉症群體的認知,推動社會各界共同為他們構建更加友好的成長環境。作為本次活動的主要協辦單位,深圳海納特教集團正積極籌備,號召自閉症兒童及家長、特教從業者和社會各界愛心人士踴躍參與。 孤獨症,又稱自閉症,是一種廣泛性發育障礙,主要表現為社交障礙、語言溝通困難和刻板行為模式。世界衛生組織(WHO)資料顯示,全球每100名兒童中就有1名被診斷為孤獨症。為提高公眾對這一群體的關注度,聯合國自2008年起將每年的4月2日設立為"世界自閉症關注日"。今年的孤獨星球-星光跑,正是為了在世界自閉症關注日前夕,通過運動和公益行動,讓更多人瞭解並接納自閉症群體。 海納特教集團創始人郭潔波 攜手同行"孤獨星球-星光跑",用愛點亮星光 本次星光跑活動,社會各界愛心人士和企業積極回應,踴躍報名參與並提供支持。活動將在3月30日早上7:30進行簽到和物資領取,並於8:30正式開跑。參與者將通過奔跑與陪伴,讓自閉症兒童及其家庭感受到社會的溫暖與關懷。 "我們希望不僅僅是為孤獨症兒童提供康復和教育服務,更要讓社會認識到,他們的成長和發展需要社會各界共同努力。"郭潔波先生補充道,"同時,我們也希望吸引更多投資者關注特殊兒童教育產業,這不僅具有重要的社會價值,也蘊藏著可持續發展的經濟潛力。" 未來,海納特教集團將持續深化在孤獨症康復教育領域的探索,為更多特殊兒童及其家庭帶去希望與改變。 關於中國自閉症兒童康復事業的可持續發展 近年來,中國自閉症兒童康復和教育行業逐步發展,社會關注度不斷提升。然而,行業仍面臨專業人才短缺、服務資源分佈不均、長期資金支持不足等挑戰。根據《中國自閉症教育康復行業發展狀況報告》,我國孤獨症群體已超過1000萬人,其中兒童超過200萬。 海納特教集團創始人郭潔波先生表示:"特殊兒童教育不僅是一項公益事業,更是具備長期可持續發展的社會產業。隨著社會認知的提升和政府政策的支持,行業正在從單一的康復培訓模式向'康復+教育+就業'的多元化方向發展,為投資者提供了可觀的經濟回報。" 他進一步指出:"當前,社會資本的進入將加速行業的標準化和規模化,提升服務品質,同時推動技術創新,如智慧輔助康復設備、AI特教平臺等,使更多孤獨症兒童獲得更高效的成長支持。這不僅有助於解決社會問題,也能帶來穩定的長期收益。" 未來,隨著政府、社會組織及市場資本的共同推動,中國自閉症康復與教育行業將迎來更廣闊的發展前景,實現經濟效益與社會效益的雙贏。 構建自閉症兒童全生涯支持體系 海納特教集團創始人郭潔波先生表示:"孤獨症兒童被稱為'星星的孩子',他們的成長離不開社會的支持。海納希望通過此次星光跑活動,讓社會各界更加關注這一特殊群體,促進自閉症人士的社會融合。" 為了幫助孤獨症群體實現更好的發展,海納於2019年創辦了"海納星智夢工廠",整合特教康復、職業培訓與就業支持,探索"康復教育+職前培訓+就業支持"的發展模式。在龍華區民政局的支持下,海納還註冊成立了深圳市龍華區海納兒童康復中心,為孤獨症兒童提供從學齡期到職前技能培訓、再到就業支援的全鏈條服務,助力他們更好地融入社會。 關於海納特教集團 海納特教集團成立於2009年,致力於為心智障礙者提供涵蓋早期干預、融合教育、職業培訓、支持性就業等在內的全生涯服務。截至目前,海納已為5000多名心智障礙人士提供支援,在深圳乃至整個大灣區享有良好聲譽。自2009年成立以來,海納不斷拓展服務體系,包括發育評估、早期康復、融合教育、職業技能培訓、支持性就業等,幫助孤獨症群體更好地融入社會,提升生活品質。瞭解更多,請關注http://hainatejiao.com/ 媒體聯絡

