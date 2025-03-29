聯想控股2024年扭虧為盈 效能釋放能否助推回歸增長曲線



香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 據財華社報道，3月28日，聯想控股（3396.HK）公佈其2024年度業績，報告顯示，公司收入5,128億元（人民幣，下同），同比升18%；淨利潤76.83億元，較去年同期的6.3億元錄得顯著增幅；歸母淨利1.33億元，實現扭虧為盈。早前，聯控便發佈盈利預告，而從今天正式公告的這份成績單來看，實績接近預測上限。 筆者猶記得2023年對於聯控而言曾是充滿挑戰的一年，彼時全球PC市場經歷了歷史級別的下滑，資本市場的大幅波動和IPO政策的收緊也對創投行業造成衝擊。不過承壓之下，聯控這間公司的韌性與潛能卻能從其穩健的產業支柱和高質量的前沿科創佈局中得到體現。步入2024年，全球市場又經歷了經濟格局的深度調整與貿易保護主義的抬頭，伴隨地緣政治風險加劇，種種原因都導致了大環境的轉圜餘地仍十分有限。在此複雜局面下，聯控成功實現扭虧為盈，著實不易。 聯控公告說明，業績改善的主要原因之一，便是其旗下作為支柱產業之一的聯想集團業績同比大幅增長，而這背後的更多細節也在這份業績單中得以展示。2024年，聯想集團把握住了混合式人工智能崛起的機遇，收入同比增長19%，歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤同比增長74%。其中第四季度，PC業務以24.3%的全球市場份額穩居榜首，AI PC在中國筆記本電腦市場銷量佔比達15%。同時作為戰略轉型重點的方案服務業務營收保持同比雙位數增長，營運利潤率為21%；聯想集團的業務結構得到持續優化，數據顯示，非PC業務營收佔比已升至46%的歷史新高。 不難看出，聯想集團業績大幅上升的主因之一便是受到了人工智能發展週期的帶動，而隨著中國人工智能滲透率呈爆發式增長，資本市場也迎來了一波回暖行情，相當大程度上催化了多年來聯控在科創領域佈局的效能釋放。以下幾組數據可以一定程度上支撐這一觀點：2024年，聯控體系推動了13家企業登陸資本市場，其中有3家來自自動駕駛領域，包括地平線（9660.HK）、黑芝麻（2533.HK）和小馬智行（PONY.O）。此外，在GPU領域也有三家被投企業沐曦、摩爾線程、格蘭菲相繼進入了上市輔導階段。公開資料顯示，2024年，聯想控股繼續加碼科創投入，研發費用達到158億元，創下歷史新高，全年新增投資超百家中國科技企業；同時通過自主技術攻堅形成了核心專利集群，以前瞻技術研究院為核心，與19家頂尖機構建立IP共創生態圈，挖掘了數百項核心技術。截止目前，聯控已形成超270家的AI企業投資版圖，實現了AI「基礎層-技術層-模型層-平台層-應用層」的全棧佈局，據業界統計，是目前在AI投資領域體系最完整、企業數目最多、持續時間最長的投資機構，從而在競爭格局中建立了先發優勢和生態優勢。 隨著人工智能行業發展進入到應用落地階段，聯控的多年佈局在逐步釋放顯性價值的同時，也令整個體系在不同階段的發展過程中得以保持先手優勢，這無疑將會開啓公司下一個中長期增長曲線。2025年初，DeepSeek橫空出世，為AI的蓬勃發展帶來了新的範式和機會。高盛表示，DeepSeek挑戰傳統人工智能訓練成本的假設，推動了人工智能推理需求的加速增長。由此，新一輪科技創新發展如火如荼，而AI無疑是這一輪科技浪潮的核心。聯控旗下聯想集團再度緊握市場機遇，第一時間將DeepSeek融入到聯想AI智能體的相關功能中，之後又陸續推出全球首款國產DeepSeek訓推一體機、全球首款端側部署DeepSeek模型的AI PC，並將DeepSeek全面接入到手機、平板等產品中，從而構建了豐富的「一體多端」應用場景。 說到應用場景，我們再來看下聯控體系內深耕大語言模型領域的被投企業達觀數據，作為智能文本處理領域的首家國家級專精特新「小巨人」企業，其所研技術廣泛應用於各行業的文檔自動撰寫、智能審批、流程自動化，客戶覆蓋金融、製造、傳媒、政企等。而在近期佔據熱門話題的具身智能領域，聯控同樣進行了提前佈局，擁有近40家被投企業，包括人形機器人、機械臂操作、機器人核心零部件等。同時，聯想自身也推出聯想晨星機器人，在南極科考、工業巡檢等場景實現了商業化落地。 無論從聯控體系自身的成長潛能，還是從資本市場的認可程度，筆者看到的是一家多年來不斷夯實支柱產業、佈局以AI為核心的科創領域以及新興未來產業的公司。更為重要的是，聯控已逐步從佈局階段開始走入效能釋放期，想必也將馬上迎來成果展示期，邁向下一個可持續的良性增長週期。



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