安樂工程2024年收益升至64.50億港元 經調整本公司擁有人應佔溢利增至2.06億港元

香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 領先的機電工程與智慧城市的資訊及通訊科技服務供應商安樂工程集團有限公司（「安樂工程」或「公司」，連同附屬公司統稱（「集團」））（股份代號：1977），今天宣佈截至2024年12月31日止年度（「年內」或「2024財政年度」）的全年業績。

財務摘要

- 手頭合約總值維持在110.527億港元高位

- 收益上升至64.501億港元，按年增加5.2%

- 扣除一次性開支及撥備，經調整本公司擁有人應佔溢利為2.06億港元1，按年增加10.2%2

- 全年合共派息每股4.38港仙

主席麥建華博士表示：「儘管年內全球及香港面臨挑戰，我們憑藉多元化的業務範疇，把握轉趨於智能及數碼解決方案、數據中心、環境工程和氣候解決方案、醫院、基建和房屋等市場機遇，使手頭合約維持高位，為未來兩年及未來的業務發展奠定穩固的基礎。」

「新總部安樂工程大廈的啟用，不僅是集團對未來發展的重要投資，亦彰顯我們對香港前景信心滿滿。我們將繼續發揮專業知識和財務優勢，把握更多香港市場的機會，並拓展海外市場的新業務發展。持續投資於研發和創新將增強我們的核心優勢和競爭力。我們將貫切實踐『重承諾、慎履行、獻成果』的座右銘，推動可持續增長，最終為股東和其他持份者創造最佳價值，貢獻社會。」

業務回顧：屋宇裝備工程

- 該業務板塊對集團的收益貢獻最大，收益上升5.3%，達39.33億港元。

- 經常性維修保養收益增加40.2%至4.22億港元。

- 在創新建築技術 - 機電裝備合成法（「MiMEP」）的業界領導地位於年內獲得進一步提升，不僅獲得重大合約，為銅鑼灣一幢甲級辦公大樓應用MiMEP達85%，屬商業樓宇的最高水平，更自主研發系統化的MiMEP指引及解決方案。

- 在珠海設立「機電裝備合成法設計及建造中心」和「機電裝備合成法高效生產研發中心」，以及於香港設立相關的MiMEP生產設施，旨在將我們於大灣區的生產力與香港的尖端技術相結合。

環境工程

- 訂單額大幅增長107.4%至15.14億港元，主要由於贏得的合約涉及加強氣候適應力、環境保護、供水及廢物處理的可持續性，以及支持公共房屋及公用事業所需的環境基建。

- 積極將其優質服務擴展至全球，包括菲律賓特蕾莎(Teresa)、杜拜及全球其他地區。

資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」）

- 訂單額增加22.5%至7.57億港元，手頭合約價值上升13.8%至9.59億港元。

- 積極與全球及中國內地的領先生產商合作，以擴大技術應用範疇，並為不同領域提供先進技術的解決方案。

升降機及自動梯

- 訂單額和收益均獲得顯著的增長，分別提升48.5%至5.48億港元和39.9%至5.29億港元。

- 近年收購的兩家英國升降機公司對收益增長作出貢獻，並推動英國業務取得進展。

- 美國聯營公司於2024財政年度實現轉虧為盈，並將業務進一步擴展至美國南部其他城市。

有關2024年度業績詳情，請參閱已呈交香港聯合交易所有限公司的公告。

註：

1.本公司擁有人應佔溢利為1.353億港元，當中包括因搬遷至新綜合總部以增強業務部門之間的效率及協同效應而產生一次性稅前開支約2,310萬港元，以及預期信貸虧損的稅前撥備8,800萬港元，以反映與若干建築公司有關的應收款項及合約資產可收回性的風險。

2.比較2023財政年度經調整本公司擁有人應佔溢利1.869億港元（已撇除一間中國內地聯營公司完成私人配售後一次性稅前攤薄收益、出售於聯營公司權益的稅前收益及就若干醫療保健業務合約的稅前撥備）。

關於安樂工程集團有限公司

安樂工程集團有限公司成立於1977年，為領先的機電工程與智慧城市的資訊及通訊科技服務供應商，總部設於香港，業務遍及澳門、中國內地、美國及英國。本集團為不同行業，包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務，涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」），以及升降機及自動梯等四大業務板塊。

本集團同時製造及向全球銷售Anlev升降機及自動梯，並與美國紐約最大獨立升降機及自動梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）達成夥伴關係。本集團的聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（603912.SS）專門製造精密空調設備。

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