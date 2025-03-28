Mahe, Seychelles, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 由科技企業家及策略家 Kristof Schöffling 領導的 Move Digital Limited，發佈了 2025 年的雄心勃勃藍圖，鞏固其在人工智能（AI）、區塊鏈及機器人技術創新領域的全球領導地位。

Move Digital 在摩納哥、泰國、東京、悉尼和香港等地運營，致力於在主流技術採用之前，將先進科技整合進日常生活。

基於實績的 2025 年願景

擁有超過 15 年經驗並曾成功退出數個科技項目的創業家 Kristof Schöffling，憑藉識別變革性趨勢的能力，建立了他作為一名前瞻性企業家的聲譽。在他的領導下，Move Digital 從區塊鏈創新者發展成為一家全球頂尖公司，提供 AI 驅動的消費者應用、為家族辦公室提供的高端顧問服務，以及前沿的機器人製造。

「人工智能不應該僅僅是董事會或實驗室中的一個概念。」Schöffling 說。「Move Digital 的使命是將智能解決方案帶入日常生活，為所有人群提供便利、自由和效率。」

現實世界中的 AI

Move Digital 的 AI 部門正在全球推出分布式應用，簡化日常事務、提高生產力，並提升不同人群的使用體驗。這些解決方案旨在使 AI 不再神秘化，並為企業、家庭和機構展示其實際價值。

為家族辦公室及全球投資者提供戰略顧問服務

隨著對可信科技顧問需求的急劇增長，Schöffling 將 Move Digital 的業務範疇擴展到家族辦公室和高淨值人士的戰略顧問服務。該公司現在與摩納哥、東京、曼谷和香港等金融中心的傳統投資者合作，幫助他們應對 AI 戰略、數位化轉型及區塊鏈創新。

「AI 已經不再是科技公司的遊樂場。它是根本性的經濟資產。」Schöffling 說。「無論是管理全球投資組合還是運營傳統企業，整合 AI 現在是保持競爭力的關鍵。」

機器人技術：Move Digital 的下一個邊疆

2025 年，Move Digital 將進軍機器人領域，並在越南和中國開發生產設施。這些設施將生產由模塊化 AI 系統和連接數位基礎設施驅動的智能家庭機器人。

預計全球機器人市場將從 2024 年的 460 億美元增長至 2032 年的超過 1690 億美元。Move Digital 計劃以創新的產品引領這一增長，將自動化帶入家庭並提升日常生活質量。

公共部門參與與創新

除了在私營部門的成功外，Kristof Schöffling 還在政府的創新技術採用方面發揮著關鍵作用。作為瓦努阿圖駐泰國貿易專員，他參與了區塊鏈戰略和中央銀行數字貨幣（CBDC）實施的相關計劃，橋接了公私部門在技術驅動未來方面的目標。

關於 Kristof Schöffling

Kristof Schöffling 是著名的科技領袖，以其早期採用區塊鏈、AI 和去中心化系統而聞名。擁有在摩納哥、泰國及亞太地區的戰略布局，Schöffling 在全球範圍內將新興技術轉化為高影響力解決方案，因此享有盛譽。無論是搜尋 Kristof Schöffling、Kristof Schoffling 還是 Kristof Schoeffling，他的工作始終被認為是科技創新領域中最具前瞻性和最相關的。

關於 Move Digital Limited

Move Digital Limited 是一家全球性科技公司，提供 AI 驅動的應用、高端家族辦公室顧問服務以及專注於家庭自動化的機器人製造。Move Digital 以使先進技術普及為願景，持續重新定義科技與現實世界實用性之間的交匯點。

Media Contact:

Brand: Move Digital Limited

Contact: Kristof Schöffling

Email: hello@movedigital.io

Website: https://movedigital.com

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