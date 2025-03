Friday, 28 March 2025, 19:08 HKT/SGT Share: 光大環境(00257)派息穩定增長 行業龍頭地位牢固

香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 國內環保行業在政策、技術研發及市場擴張方面,正經歷全面格局重塑,在新格局下突圍需要新策略,需要深刻理解新的市場需求和行業運行邏輯。環保企業的成功不再依賴簡單的擴張,需要以更精細的策略實現突破,轉型與升級將成為關鍵節點。中國環保行業龍頭光大環境(00257.HK)在行業面臨較大的發展瓶頸背景下,去年仍實現穩健業績表現,派息見增長;謀劃「兩化一型」的發展策略,開啓「二次創業」,國內外市場拓展加快,可望迎來重估。 派息比率提高 領先同業 近日,光大環境公布截至2024年12月底止的全年業績,收益302.58億港元;其中,佔整體收益比重64%的運營服務收益約194.3億港元,同比增長1%,反映收入結構進一步優化。公司擬派末期息每股9港仙,較2023年度增長12.5%;全年股息達每股23港仙,全年派息率41.8%,較2023年度的30.5%大幅提升,反映集團對未來發展的信心,並於同業中領先。 光大環境提供環境綜合服務,涵蓋各類環保項目的投資、建設和運營,產業 鏈布局較為完整。集團鞏固傳統優勢主業同時,也積極探索新業務、新模式,加强產業鏈延伸與協同業務拓展,促進輕重資產業務平衡發展。 2024年,光大環境共投資落實新項目12個,總投資約人民幣17.64億元;新簽署各類輕資產業務合同,合同總額約人民幣18.35億元。例如去年集團取得其首個儲能項目、首個生物質氣化項目和首個廢舊電池回收資源化利用項目,進一步拓寬業務範疇。海外市場方面,先後於埃及、印度尼西亞、馬來西亞、印度等地簽署或中標輕資產業務,進一步推動自主研發的環保裝備、工藝包出海。 二次創業締造新增長引擎 過去一年,光大環境深入調查研究,研判內外部形勢,制定「十五五」戰略發展預規劃,明確「兩化一型」(科技化、國際化、生態型)發展方向,開啓「二次創業」新征程。 科技化方面,集團以新質生産力為指引,用科技創新引領産業創新,通過人工智能賦能企業治理,積極打造科研「生態圈」,以高科技實現高效能,助力高質量發展。國際化方面,集團以在新市場發揮傳統優勢,向海外輸出自身優勢業務、管理經驗和專業技術,穩步推進國際化發展進程。生態型方面,集團致力於通過耦合各類資源,促進將社會關係轉化為生産力,促進共贏共生,進而助力打造自身的高質量發展。 截至2024年12月31日,光大環境業務分布已拓展至國內26個省(市)、自治區及特別行政區,足跡遍及229個市縣區,海外市場布局德國、波蘭、越南和毛里求斯;共投資落實環保項目604個,總投資約人民幣1,624.25億元。集團另承接環境修復、垃圾分類、設計諮詢、設備供貨、技術服務等各類輕資產服務。 在深耕環保主業的同時,光大環境正以「兩化一型」戰略為引領,著力鞏固環保行業龍頭地位,以高質量發展步伐,開啓「二次創業」新征程,未來可望進一步迎來「質」的飛躍,前景值得留意。



