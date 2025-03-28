光大環境(00257)派息穩定增長 行業龍頭地位牢固

香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 國內環保行業在政策、技術研發及市場擴張方面，正經歷全面格局重塑，在新格局下突圍需要新策略，需要深刻理解新的市場需求和行業運行邏輯。環保企業的成功不再依賴簡單的擴張，需要以更精細的策略實現突破，轉型與升級將成為關鍵節點。中國環保行業龍頭光大環境(00257.HK)在行業面臨較大的發展瓶頸背景下，去年仍實現穩健業績表現，派息見增長；謀劃「兩化一型」的發展策略，開啓「二次創業」，國內外市場拓展加快，可望迎來重估。

派息比率提高 領先同業

近日，光大環境公布截至2024年12月底止的全年業績，收益302.58億港元；其中，佔整體收益比重64%的運營服務收益約194.3億港元，同比增長1%，反映收入結構進一步優化。公司擬派末期息每股9港仙，較2023年度增長12.5%；全年股息達每股23港仙，全年派息率41.8%，較2023年度的30.5%大幅提升，反映集團對未來發展的信心，並於同業中領先。

光大環境提供環境綜合服務，涵蓋各類環保項目的投資、建設和運營，產業

鏈布局較為完整。集團鞏固傳統優勢主業同時，也積極探索新業務、新模式，加强產業鏈延伸與協同業務拓展，促進輕重資產業務平衡發展。

2024年，光大環境共投資落實新項目12個，總投資約人民幣17.64億元；新簽署各類輕資產業務合同，合同總額約人民幣18.35億元。例如去年集團取得其首個儲能項目、首個生物質氣化項目和首個廢舊電池回收資源化利用項目，進一步拓寬業務範疇。海外市場方面，先後於埃及、印度尼西亞、馬來西亞、印度等地簽署或中標輕資產業務，進一步推動自主研發的環保裝備、工藝包出海。

二次創業締造新增長引擎

過去一年，光大環境深入調查研究，研判內外部形勢，制定「十五五」戰略發展預規劃，明確「兩化一型」（科技化、國際化、生態型）發展方向，開啓「二次創業」新征程。

科技化方面，集團以新質生産力為指引，用科技創新引領産業創新，通過人工智能賦能企業治理，積極打造科研「生態圈」，以高科技實現高效能，助力高質量發展。國際化方面，集團以在新市場發揮傳統優勢，向海外輸出自身優勢業務、管理經驗和專業技術，穩步推進國際化發展進程。生態型方面，集團致力於通過耦合各類資源，促進將社會關係轉化為生産力，促進共贏共生，進而助力打造自身的高質量發展。

截至2024年12月31日，光大環境業務分布已拓展至國內26個省（市）、自治區及特別行政區，足跡遍及229個市縣區，海外市場布局德國、波蘭、越南和毛里求斯；共投資落實環保項目604個，總投資約人民幣1,624.25億元。集團另承接環境修復、垃圾分類、設計諮詢、設備供貨、技術服務等各類輕資產服務。

在深耕環保主業的同時，光大環境正以「兩化一型」戰略為引領，著力鞏固環保行業龍頭地位，以高質量發展步伐，開啓「二次創業」新征程，未來可望進一步迎來「質」的飛躍，前景值得留意。

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