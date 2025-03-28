新質生產力轉化加速 科創佈局效能漸顯 聯想控股2024年業績實現大幅回升

香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 聯想控股股份有限公司（「聯想控股」或「公司」；股份代號：3396.HK）於今日公佈截至2024年12月31日止年度（「報告期」）之經審核全年業績，公司收入5,128.06億元（人民幣，下同），同比增長18%；淨利潤76.83億元；歸屬於本公司權益持有人淨利潤1.33億元。聯想控股在報告期內實現扭虧為盈，主要由於產業運營板塊的聯想集團業績同比大幅提升，以及受益於市場回暖，產業孵化與投資板塊的投資業務得以改善。

聯想控股執行董事、首席執行官李蓬先生表示，2024年，面對產業結構轉型升級帶來的挑戰與機遇，中國高質量發展扎實推進。聯想控股一如既往地將發展新質生產力、落實創新驅動發展戰略放在核心位置，保持戰略定力，夯實產業基礎，加強抗風險能力，通過持續的技術創新與管理優化，確保了整體業務穩健經營。同時，公司緊抓科技浪潮機遇，前沿領域佈局效能得到持續釋放，業績同比實現大幅回升。

聯想控股積極將各方因素轉化為實際發展成效，進一步夯實產業根基。報告期內，聯想集團把握混合式人工智能崛起機遇，整體盈利水平得到提升。在全球PC產業迎來新一輪換機週期的市場機遇下，PC業務以24.3%的全球市場份額持續鞏固行業領導地位，其中AI PC第四季度在中國市場銷量佔比達15%。隨著多元化戰略深入推進，聯想集團非PC業務營收佔比升至46%的歷史新高，業務結構持續優化。聯泓新科堅持創新驅動發展戰略，持續優化產品結構，提升運營管理能效，並進一步完善創新體系，豐富新能源材料、生物材料、電子材料等領域的技術研發與儲備，推動新項目投產達效。

同時，在當前全球科技競爭日益激烈的背景下，聯想控股堅定服務國家「科技自立自強」，重點聚焦人工智能、集成電路、新能源、新材料等關鍵科創領域，支持新興支柱產業搶佔競爭制高點，加速培育專精特新企業，推動產業鏈關鍵環節自主可控。截至目前，聯想控股體系累計培育國家級專精特新「小巨人」企業180家。

科創引領，前瞻佈局

長期以來，聯想控股體系積極貫徹落實「創新驅動發展」戰略，在前沿技術和核心技術自主化方面取得進展，為培育發展新質生產力、推動創新鏈產業鏈深度融合提供助力。

人工智能正成為引領新一輪科技革命與產業變革的核心技術。在人工智能領域，聯想集團構建起「端-邊-雲-網-智」全棧智能技術體系，並打造混合式AI解決方案，已形成從個人智能終端到企業級應用的完整創新生態，其中革命性的「聯想小天」個人智能體達到國際領先水平；陸續推出了全球首款對標國際頂尖算力性能的DeepSeek訓推一體機、全球首款端側部署DeepSeek模型的AI PC，構建了豐富的「一體多端」應用場景。此外，聯想控股在AI領域已建立生態優勢，圍繞AI「基礎層-技術層-模型層-平台層-應用層」投資超270家AI企業，是目前在AI投資領域體系最完整、企業數目最多、持續時間最長的投資機構。其中，地平線機器人（9660.HK）、黑芝麻智能（2533.HK）、小馬智行（PONY.O）於2024年成功登陸資本市場，另有多家企業進入上市輔導階段。同時，公司在科技創新特別是AI領域繼續投入，研發費用達158億元，創歷史新高。

報告期內，聯想控股體系圍繞「人工智能+」戰略，在多個垂直領域形成示範效應，包括AI+教育、AI+醫療、AI+製造等，並以此驅動傳統企業全鏈條提質增效，推動產業數字化、智能化升級，為實體經濟高質量發展增添動能。

新興產業和未來產業具有創新活躍、技術密集、發展前景廣闊等特點，關乎國民經濟社會發展和產業結構優化升級全局，是培育發展新質生產力的主陣地。報告期內，聯想控股旗下各基金平台持續深耕新興產業與未來產業，新增投資項目超百個，涵蓋人工智能、量子計算、生物技術、新能源、半導體芯片、機器人、大數據與雲計算、醫療健康、新材料等關鍵領域，不僅助力突破技術瓶頸、實現產品創新與商業化落地，還推動相關產業的技術進步與升級。其中在市場較為關注的具身智能領域，聯想控股體系投資企業近40家。

堅持為基，責任為本

企業社會責任是聯想控股整體戰略的重要組成部分，公司重點在科技創新與鄉村振興等領域系統規劃並長期投入。

於2008年設立的聯想之星創業CEO特訓班致力於通過公益免費培訓科技創業領軍人物的方式，推動中國科技創新與產業創新相融合，更好實現科技成果轉化。設立以來，聯想控股每年保持上千萬資金投入，累計錄取1,364位優秀創業者，其中高新技術企業855家，涉及芯片、人工智能、生物醫藥、新能源、新材料等領域。截至2024年末，學員企業融資總額超過4,200億元，總市值超過1.6萬億元，帶動超過45萬個就業崗位。

面向欠發達地區開設、為低收入家庭高中生提供學習和生活費用支持的「聯想進取班」公益助學項目已開展20年，資助數千名學子通過知識改變命運；同時，聯想控股與中國婦女發展基金會合作設立「母親創業循環金」公益項目，多年來持續為農村女性提供無息借款和入戶扶貧資金支持，輻射四個省市，帶動當地農戶增收，為鄉村振興的人才建設和產業建設貢獻力量。

此外，聯想控股將ESG理念深度融合到企業發展戰略之中。聯想集團連續三年獲得MSCI AAA評級，是中國非綠色產業唯一企業；其還與生態環境部共建AI技術應用平台，在應對氣候變化、生物多樣性保護等全球性議題中有所貢獻。聯泓新科多年來深耕佈局EVA光伏膠膜料、生物可降解材料、鋰電隔膜等綠色產業，助力「美麗中國」建設。

以進促穩，守正創新

未來，聯想控股將貫徹「穩中求進、守正創新」的指導思想，加快發展新質生產力，以科技創新驅動高質量發展。公司將以人工智能為支點，進一步深化全棧式AI佈局，加速推動其與實體經濟深度融合，培育戰略性新興產業和未來產業；聚焦數字經濟與綠色轉型，打造綠色算力產業鏈標桿；加大研發投入，強化科技成果產業化，助力突破關鍵技術，築牢產業鏈安全屏障。

聯想控股董事長、執行董事寧旻先生表示，回首聯想40年發展之路，在多方的指導和支持下，在改革開放的浪潮中，聯想人為中國經濟和高科技產業化不懈努力，也取得了一定成績。今後，聯想控股將繼續堅定不移地實施創新驅動發展戰略，堅守產業報國初心，發揚企業家精神和創業激情，大力推動新質生產力發展，自覺踐行以人民為中心的發展思想，積極履行社會責任，以自身的成長，為中國式現代化做出更大貢獻。

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