科技驅動綠色未來：光大環境（00257.HK）擬創新驅動二次創業

香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 我國以至全球加速推進綠色轉型的背景下，光大環境（00257.HK）作為中國環保行業的領軍企業，2024年圍繞構建"科研生態圈"與深化數字化管理的目標，在技術研發、裝備製造、成果轉化等領域取得多項突破性進展。

全年30項科技成果轉化顯實效

作為光大環境技術創新及成果轉化的核心平台，環境研究院在2024年緊密對接集團業務需求，針對項目運營痛點精准發力，全年累計實現30項科技成果轉化，覆蓋多個關鍵領域。

- 煙氣治理：高效濕法脫硫技術、脫硫脫硝一體化技術成功落地，為多個項目提供低成本煙氣提標方案，顯著降低成本。

- 智慧水務：厭氧膜生物反應器（MBR）已應用於公司旗下項目，厭氧氨氧化技術首次以合同能源管理模式進行項目應用轉化。

- 自動化升級：自動燃燒控制（ACC）技術推廣至更多項目，垃圾焚燒自動化水平進一步突破，提升運營效益。

- 數字化突破：數據綜合應用服務技術大部分核心模塊上線，打通集團內部數據壁壘，實現數據共享能力躍升。

技術與裝備創新邁上新台階

2024年，圍繞提質增效目標，光大環境在技術研發與裝備製造領域持續突破，同時通過數字化管理實現運營質效的全面提升。

裝備方面，200噸/日快裝式小型固廢處置裝備已通過驗收，促進裝備產品迭代更新，75噸/日小型爐在四川馬爾康項目投產運行，填補中小城市固廢處理市場空白；技術層面上，集團在脫硫脫硝、氣化供熱、廢舊電池回收等領域積極轉化落地技術，助力相關項目更好優化成本、增效增收、降低安全生產風險。

另外，數字化平台建設進展良好，令經營管理成效進一步顯現。業財一體化平台、智慧管理系統、檔案管理系統逐步上線，其中，業財一體化平台獲得年度最佳數字化管理會計創新大獎。

升級打造"零碳工廠"

結合中國"碳達峰、碳中和"戰略目標，集團不僅持續通過運營各類環保項目替代二氧化碳排放，亦積極在光伏發電、儲能等清潔能源領域佈局。截至目前，集團已先後佈局4個零碳園區項目，進一步構建"零碳園區+虛擬電廠"的業務模式。此外集團已成功搭建起了虛擬電廠和電力交易平台，也於去年完成首筆電量交易。

對內，集團也在通過"廠內光伏"等工作的試點和推廣，持續提升旗下項目廠區的綠色低碳運營水平。以汙水處理項目為例，集團旗下已有7個項目的光伏設施投入運營，全年可以提供綠色電力超過1,300萬千瓦時，更好打造低碳廠區。此外，集團推動自主研發的碳資產管理系統在全系統內應用，並已覆蓋旗下370多個項目，進一步加強項目碳排放數據的智能化管理水平。

增加193項知識產權背書

光大環境的技術領先地位在2024年再獲權威背書，增加193項知識產權。其中，多源多相態危廢大容量順流式焚燒成套裝備和廢舊動力電池高效梯級熱解關鍵技術及有價組分回收成套裝備獲認證為國際先進水平，彰顯科研硬實力。

集團技術獎項亦取得豐收，如"多源固廢高效清潔燃燒關鍵技術開發及裝備應用項目"獲機械工業科學技術獎，"生物質鍋爐中高溫SCR高脫硝集成技術項目"斬獲環保裝備科學技術二等獎。截至2024年底，集團累計獲省部級以上科技獎項超20項。

科技委員會啟新篇章

為深化創新驅動戰略，光大環境于2024年成立科技委員會，建立集團課題研發一盤棋。未來將持續深化科技與產業融合，培育新質生產力，明確"兩化一型"（科技化、國際化、生態型）發展方向，以創新驅動助力"二次創業"。針對科技化佈局，集團提出要從技術研發向價值創造轉變，圍繞高科技催生成果轉化，爭創唯一的國家級製造業創新中心。

另一方面，集團將用科技創新引領產業創新，突破傳統的以焚燒發電為核心的技術路線，構建起資源化技術體系；技術路線方面，將大力推動AI賦能企業經營治理，如機器人巡檢、業財一體化、無人打焦機等智能設備和管理平台在運營管理、風險識別等領域的運用。努力升級傳統領域，發展新興領域，培育未來領域，以高科技實現高效能，助力高質量。

在發佈2024年全年業績當晚，集團亦對外公告披露董事會成員調整。香港大學校長張翔獲任光大環境獨立非執行董事。張翔作為國際知名光電學家、中國科學院外籍院士，在綠色技術、能源轉型等領域的研究成果豐碩，預計未來可為集團的低碳轉型發展提供前沿科技建議與指導，助力集團強化ESG治理能力。

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