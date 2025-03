卫龙美味公佈2024年全年業績

香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 中國辣味休閒食品行業龍頭企業,卫龙美味全球控股有限公司("卫龙美味"或"集團")及附屬公司("集團")(香港聯交所股票代碼:09985)公佈截至2024年12月31日止12個月("年內")之全年業績。 2024年,面對錯綜複雜的國內外環境,中國消費市場不斷呈現出新的快速變化。卫龙美味深度洞察消費者需求,聚焦"多品類"產品策略,持續推進全渠道策略和品牌建設,致力於將中國的傳統美食打造成消費者能隨時隨地享用的休閒食品,滿足市場和消費者多元化和個性化的需求。 回顧年內,卫龙美味整體業務運營及財務業績保持良好的增長態勢。2024年實現總收入約62.66億元(人民幣,下同),同比增長28.6%,主要得益於集團年內有效實施各項業務發展策略,特別是積極推進全渠道建設和品牌建設,線上線下收入均有穩步提升。受惠年內產能利用率提升,集團錄得毛利約30.16億元,同比增長29.9%,毛利率由上年度47.7%提升0.4個百分點至48.1%。集團年內淨利潤同比增長21.3%至約10.68億元,主要由於年內本集團的收入增加。 基於集團年內整體業績表現,董事會建議派發2024年末期股息每股普通股0.11元(人民幣,含稅,下同),此末期股息連同中期股息,約為集團2024年度淨利潤的59%。同時,集團董事會建議派發特別股息每股普通股0.18元,約為集團2024年度淨利潤的40%。合計中期股息、末期股息及特別股息,集團擬全年派息比率高達約99%。 產品方面,集團基於"多品類"產品策略深度佈局,通過深度消費者洞察,挖掘市場需求,持續提升產品品質和創新能力,圍繞"麻辣麻辣"、"魔芋爽"、"小魔女"、"風吃海帶"多品類系列產品口味、工藝、包裝等方面持續升級和創新,進一步豐富了產品矩陣,滿足消費者多元化和個性化的需求,鞏固了集團在辣味休閒食品市場的領先地位。 渠道方面,集團抓住渠道多元化的趨勢,持續推進全渠道策略落地實施,與消費者建立更多的連接。集團持續提升銷售團隊的專業能力,賦能經銷商並加強終端門店的執行力,通過優化門店管理和執行策略,有效提升線下渠道的銷售業績。同時,集團積極佈局主流電商平臺(如天貓、京東、拼多多)和新興內容電商平臺(如抖音、快手、小紅書),通過短視頻和直播等各種年輕消費者喜愛的方式,增強品牌互動,提升市場影響力。 品牌方面,集團不斷深化品牌建設,通過線上線下融合的整合式推廣策略持續強化與消費者互動,從而推動品牌的持續年輕化與市場滲透。年內,集團圍繞核心大單品"魔芋爽"以及以"小魔女"IP為主要抓手的品牌傳播,與手遊《蛋仔派對》跨界聯名"親嘴燒"產品,以及"榴槤辣條"主題快閃活動等多元行銷活動的玩法,持續推動品牌與新生代消費場景深度融合,從而進一步提升品牌的話題度和整體活力。 卫龙美味董事長劉衛平先生表示:2024年是卫龙美味砥礪奮進、有效實施各項業務發展策略、收穫成長的一年。面對消費市場不斷呈現出新的快速變化,集團堅持以消費者體驗為中心,持續開拓市場。新的一年,集團將繼續積極關注行業和消費者的變化,持續推進產品升級與創新,深化品牌年輕化策略和全渠道佈局策略,並加強供應鏈、數位化能力和組織團隊建設,不斷提升經營效率,努力為廣大股東和客戶創造價值。 關於卫龙美味全球控股有限公司 卫龙美味全球控股有限公司("卫龙美味")是中國領先的集研發、生產及銷售為一體的辣味休閒食品企業,擁有強勁的增長勢頭和頗具影響力的品牌。卫龙美味以傳統美食為基礎開創了中國調味面製品(俗稱"辣條")行業,於2001年開創出第一根辣條,並引領了辣條行業標準建設。憑藉出眾的品類拓展能力,本集團已成功擴展至蔬菜製品、豆製品及其它產品等品類,推出了包括魔芋爽、風吃海帶、小魔女等大單品。卫龙美味是倍受中國年輕消費者喜愛的休閒食品品牌,擁有有效觸達年輕消費者的全渠道銷售及經銷網路。2024年我們榮登胡潤百富頒發的"胡潤國潮品牌百強榜",榮獲每日經濟新聞頒發的"2024食品飲料行業創新力榜『Z世代』喜愛品牌TOP10"和"2024大消費最具成長公司"以及由中國廣告協會頒發的"第31屆中國國際廣告節青年榜2024大學生喜愛的活力品牌"等二十余項獎項。如欲獲得更多資訊,請流覽https://www.weilongshipin.com/。



