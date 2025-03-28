中集集團公佈2024年全年業績



香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（簡稱"中集集團"或"集團"，股份代號：000039.SZ/02039.HK）欣然公佈截至2024年12月31日止12個月（"報告期內"或"年內"）之經審核全年業績。 財務摘要 業績亮點 01.海工相關產業盈利改善近9億：製造分部首次扭虧為盈。中集來福士2024年營收同比增長58%至165.56億人民幣，淨利潤約2.24億元，下半年毛利率提升7.8個百分點至12.8%。年內，海洋工程分部新增生效訂單同比增長93.5%至32.5億美金，創歷史新高。2）金融及資產管理分部淨利潤大幅改善近6.4億人民幣：鑽井平臺自升式平臺上租率100%，Deepsea Yantai半潛鑽井平臺租金上漲超20%； 02.集裝箱產銷創歷史新高，分部業績大幅提升：2024年，集團集裝箱標準幹箱新箱銷量同比大增417.03%；集裝箱製造板塊淨利潤同比增長128%至人民幣40.9億元，毛利率逐季攀升； 03.道路運輸、能源化工液態食品兩大核心分部業務穩健經營：2024年中集車輛在中國半掛車市場的銷量同比提升12.02%，市場佔有率連續六年保持全國第一，營收逆勢增長；中集安瑞科水上清潔能源相關業務累計新簽訂單超人民幣100億元，再創新高； 04.有息債務結構持續優化：有息負債率下行至22.4%。截至年底，已完成18.9億浮動計息美元債置換，優化融資成本。 中集集團管理層表示："2024年全球整體經營環境持續錯綜複雜，競爭加劇。集團持續務實篤行，深耕主業，優化訂單品質，各業務板塊協調並進，厚植製造業堅實優勢，擘畫服務業高品質發展新藍圖。得益於不斷夯實的全球營運平臺基礎，集團能夠通過捕捉各區域客戶需求、平抑單一地區的風險波動，實現穩健有質發展。 2024年，集團秉持穩中求進、守正創新的理念，發揮全球佈局優勢，於逆勢中破浪前行，單季度業績節節攀升，全年實現營業收入1,776.64億元，同比增長39.01%，創歷史新高；歸母淨利潤達29.72億元，同比大幅增長605.60%；其中，海外與國內營收比重約54%比46%，全方位捕捉區域增長極。" 主要板塊經營表現（人民幣億元） 2024各項指標 營業收入 占總營收比重 毛利 占總毛利比重 毛利率 淨利潤 集裝箱製造 622.1 35.0% 97.0 43.6% 15.6% 40.9 物流服務 313.9 17.7% 19.4 8.7% 6.2% 4.4 道路運輸車輛 210.0 11.8% 34.3 15.4% 16.3% 10.8 能源、化工

液態食品裝備 255.8 14.4% 35.3 15.9% 13.8% 7.3 海洋工程 165.6 9.3% 15.1 6.8% 9.1% 2.2 核心業務表現 在物流領域 集裝箱製造業務再創佳績，標準箱生產交付量達到歷史新高。報告期內，全球商品貿易需求回升，行業權威分析機構克拉克森（CLARKSONS）2025年2月報告顯示2024年全球集裝箱貿易量同比增長5.9%至2.13億TEU；同時，紅海危機導致歐線繞航、碼頭工人罷工導致港口擁堵等事件降低了集運運輸效率，集裝箱需求提升。受此影響，報告期內，集團集裝箱製造業務產銷量創下歷史高峰，其中乾貨集裝箱累計銷量達343.36萬TEU（去年同期：66.41萬TEU），同比增長約417.03%；冷藏箱累計銷量13.86萬TEU（去年同期：9.25萬TEU），同比增長約49.84%。2024年全年集團集裝箱製造業務實現營業收入人民幣622.05億元（去年同期：人民幣302.13億元），同比上升105.89%，實現淨利潤人民幣40.88億元（去年同期：人民幣17.94億元），同比上升127.84%。 物流服務業務方面，報告期內，全球商品貨物貿易呈現反彈增長態勢，帶動國際集運市場貨量需求旺盛；同時，集運運價大幅回暖，反向促進空運、陸運市場需求增長。2024年集團物流服務業務直接獲客能力持續增強，其主要核心產品業務量呈現2%-49%不同程度的增長，實現營業收入人民幣313.89億元（去年同期：人民幣201.66億元），同比增長55.65%，再創歷史新高；淨利潤為人民幣4.37億元（去年同期：人民幣1.87億元），同比增長133.27%。其中，場站業務量再創新高，全年完成空箱進出場箱量超過750萬TEU。報告期內，中集世聯達在全球物流業權威雜誌《Transport Topic》2024年全球海運貨代50強榜中位列中國企業第三。 道路運輸車輛方面，中集車輛縱深掘進"星鏈計畫"，實現新質領航。2024年，儘管全球商用車物流市場表現疲軟，但中集車輛星鏈計畫通過整合國內半掛車工廠資源，憑藉卓越的產品力突出重圍，實現國內車輛銷量逆勢上揚，鞏固海外市場的競爭優勢。國內市場方面，中集車輛在中國半掛車市場的銷量同比提升12.02%，中國半掛車市場佔有率連續六年保持全國第一，營收逆勢增長。期內，中集車輛還順應新能源發展趨勢，首次向市場推出了純電動頭掛列車產品。2024年，中集車輛實現收入人民幣209.98億元（去年同期：人民幣250.87億元），同比下降16.30%；實現淨利潤人民幣10.81億元（去年同期：人民幣24.48億元），同比下降55.83%，主要系2024年北美業務由高位回歸常態水準；同時2023年中集車輛處置深圳專用車股權產生一筆非經常性收益約人民幣8.48億元。 在能源領域 海洋工程方面，業績首次扭虧為盈。2024年全球船舶和海工市場環境持續向好，國際油價處於相對高位水準，對油氣生產平臺仍存在促進作用，持續增長的海洋作業活動推動海工裝備利用率和租金連續走高，海工裝備市場繼續恢復向好。報告期內，中集來福士新簽海工訂單創歷史最佳業績，達32.5億美金（去年同期：16.8億美元），同比增長近一倍，包括1條FLNG修改造、2個FPSO船體總包、3條滾裝船及其它清潔能源訂單。2024年底，累計持有在手訂單價值同比增長27%至69.2億美元（去年同期：54.7億美元），其中油氣業務、風電安裝船及滾裝船占比約為3：1：1，已排產至2027年。報告期內，集團海洋工程業務的營業收入為人民幣165.56億元（去年同期：人民幣104.52億元），同比上升58.41%；淨盈利人民幣2.24億元（去年同期：淨虧損人民幣0.31億元）。 海工資產運營方面，全球宏觀經濟復蘇緩慢及原油價格波動持續影響全球海上鑽井市場，市場競爭加劇，海上鑽井市場利用率及費率在下半年有所承壓。石油公司重新審視新能源轉型，調整發展戰略、放慢轉型步伐，重新聚焦油氣生產。報告期內，中集海工資產運營管理業務持續發揮現有專案經驗和業務能力，進一步鞏固與國內外客戶合作關係，借助優異的海工平臺運營管理能力，提高資產上租率，成功完成2座平臺新簽租約。2024年，海工資產池平臺運營搶抓資產盤活機會，租賃運營收入實現同比提升，減虧效果明顯。 能源、化工及液態食品裝備業務方面，集團克服週期錯位波動，助力全球能源轉型需求。清潔能源收入與訂單增速亮眼，更持續完善海外業務佈局及氫能上游業務能力。具體來看，全球航運業加速綠色轉型，中集安瑞科水上清潔能源相關業務累計新簽訂單超人民幣100億元，再創新高；LNG車用瓶的銷售收入達人民幣11.4億元，同比增長31%，創歷史新高。化工環境連續多年全球罐式集裝箱市場份額第一。液態食品方面，集團緊抓國內烈酒市場成長機遇，實現分部營業收入同比增長。總的來看，報告期內，集團能源、化工及液態食品裝備業務實現營業收入人民幣255.79億元（去年同期：人民幣250.26億元），同比增長2.21%；淨利潤人民幣7.32億元（去年同期：人民幣8.54億元），同比下降14.31%。 未來發展和展望 集團管理層表示："展望2025年，集團將繼續深化公司五年戰略規劃，落實"加快構建增長新動能，著力推動高品質發展" 的戰略主題，統籌"量"的合理增長與"質"的有效提升，打造"成為高品質的、受人尊敬的世界一流企業"。 增長新動能方面，中集將抓住綠色發展、新質生產等重要機遇，積極開拓清潔能源、智慧物流等戰略新興業務佈局；兼顧全球化，拓展東南亞、中東等新興市場區域發展機會；注重核心產品升級與關鍵技術突破，向產業鏈更高價值環節進取。聚力高品質發展方面，將更加著重提升品質與效益，實現資源投入回報水準的穩定、可持續增長；加強科技創新與數位化建設，進一步提升產品競爭力；加強戰略夥伴聯盟與產業協同，建立高品質發展關係。 2025年，是中集集團'向高而行'的關鍵一年，集團將持續勇於直面挑戰，不畏艱難險阻，以堅定的步伐砥礪奮進，在逆境中尋求突破，在挑戰中鑄就新篇，以穩紮穩打的業績回饋全體股東！” 關於中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 中集集團是全球領先的物流及能源行業設備及解決方案供應商，產業集群主要涵蓋物流領域及能源行業領域，龍頭市場地位持續鞏固。在物流領域，本集團仍然堅持以集裝箱製造業務為核心，孵化出道路運輸車輛業務、空港與物流裝備/消防與救援設備業務，輔之以物流服務業務及迴圈載具業務提供物流專業領域的產品及服務；在能源行業領域，本集團主要從能源/化工/液態食品裝備業務、海洋工程業務方面開展；同時，本集團也在不斷開發新興產業並擁有服務本集團自身的金融及資產管理業務。作為一家為全球市場服務的多元化跨國產業集團，中集在亞洲、北美、歐洲、澳洲等地區擁有300余家成員企業，共擁有4家上市公司，客戶和銷售網路分佈在全球100多個國家和地區。2024年，本集團業績實現營業收入人民幣1,776.64億元，毛利率保持在12.52%，淨利潤為人民幣41.95億元。2024年，本集團位列2024《財富》中國500強榜單第179名。如欲獲得更多資訊，請流覽https://www.cimc.com/。



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