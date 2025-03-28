歸母淨利潤首超20億 麗珠集團如何煉成「集采免疫術」

香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 118.12億元的營收規模，20.61億元的淨利潤水平，這是3月26 日麗珠集團交出的去年經營成績單。這也是2018年以來，公司 歸母淨利潤規模首次突破20億元整數關口。

近些年，醫藥行業表現整體承壓。麗珠集團化學製劑領域也受 到醫保談判、集中採購等政策波及，包括重點產品注射用艾普 拉唑鈉、注射用伏立康唑等銷售收入均有下滑。不過作為創新性綜合醫藥企業，公司保持了穩定的業績表現和運營韌性。

拆解公司2024年年報來看，收入結構的優化、強研發持續推進，不斷豐富產品集群，拓展業績長期增長空間 - 這些都成為公司練成"集采免疫"的重要因素。

點滿"科技樹"當集采大刀闊斧砍向仿製藥紅海時，把"科技樹"點滿成為麗珠集團這家大型藥企的應對之舉。左手微球技術稱霸長效製劑江湖，右手在研管線狂飆突進，勾勒出麗珠集團的發展實錄。

拆解麗珠集團年報來看，麗珠集團不僅搭建了以微球為代表的 高壁壘複雜製劑平臺和以生物藥為代表的創新藥平臺，而且已逐步成為製劑、原料藥和診斷試劑等業務全面發展的大型綜合 醫藥企業；同時還通過研發創新，重點佈局消化、輔助生殖、精神神經、抗感染和代謝等慢病五大領域，構築起豐富的在研 管線，以期為長期發展奠定基礎。

從2024年年報披露情況來看，麗珠集團在研發上的佈局更加清晰：45個在研項目中，創新藥、高壁壘複雜製劑、高臨床價值產品達到23個，且重點領域均有競爭力的藥物進入申報上市或臨床三期等後期階段，一些大單品雛形顯現。破局市場潛力的 阿立呱唑微球、司美格魯肽、IL-17 A/F等多產品上市在即。

"科技樹"需要強研發支撐。2024年年報顯示，公司去年研發投入金額再度超過10億元，而近5年研發投入已超60億元。

自研+BD成為麗珠集團驅動研發的雙輪。BD有利於快速補齊公司管線，自研則借助AI手段加速自研過程。

BD步伐加速是麗珠集團去年研發的表現特徵。精神神經類 KCNQ2/3創新藥、D2/D3/5HT2A受體拮抗劑藥物，以及抗感染 領域DHODH抑制劑創新藥、男科領域PDE5抑制劑創新藥、代謝領域小核酸創新藥、新型重組蛋白流感疫苗等共6個項目都成功引進，其中5個為創新藥。目前，公司正加速推進後續臨床開發工作。

公司方面明確，BD方向圍繞集團重點領域佈局，包括消化、精神神經、代謝、抗感染等領域，兼顧短期與中長期項目，重點關注與現有管線契合度高或能夠形成優勢互補的項目，以推動公司實現產品迭代及創新技術平臺的建設。

AI作用顯性化

強研發，既體現在研發投入方面，也體現在研發結構層面，創新藥和高壁壘複雜製劑（微球）已經構成重要產品矩陣拼圖。

如何保障強研發的效率呢？核心秘密在於生產關係的持續優化。

為了適配強研發投入，麗珠集團不斷完善管理架構，搭建起藥學、非臨床、醫學策略、臨床運營、藥物警戒、註冊事務一體化的管理架構，實現了藥物從早研到上市的全流程覆蓋和把控。

這種持續優化更有利於創新聚焦。公司在去年年報中明確，通過強化項目立項和再評估機制，通過審慎評估與決策，對部分普通仿製、缺乏市場競爭優勢或專利保護壁壘低的在研項目統籌優化，集中資源及研發投入全力推進具有競爭力的研發項目。

一個值得注意的現象是，AI在麗珠集團研發中的作用正在顯性化。公司董秘劉寧舉例說，麗珠全面拓展其在藥物研發全流程中的多元應用場景，取得了階段性成果，比如在藥物研發前期，公司通過AI平臺的精准流程，對輸入分子的理化性質以及穩定性關係進行高效預測；基於AI的創新分子路線設計為化學 合成路徑的探索及工藝研發提供了全新思路，助力科研團隊在眾多可能性中精准探尋更具潛力與前景的合成路線；結合長期積累的研發經驗和數據資源，有效提高了生物藥雜質清除等關鍵環節研發效率。AI的運用有效地提升了研發效率與質量，為研發工作注入強勁動力，推動創新研發提質增效。

豐沛的現金儲備池

強研發需要現金流支撐。2024年資產負債表上，貨幣資金儲備超108億元，這已經是公司連續三年突破百億元。

豐沛的現金也為眾股東帶來"福利局"。繼近十年75億元規模的分紅、股息率穩居行業前列，麗珠集團今年擬擬每10股派發現 金紅利11元（含稅）。

豐富的現金儲備為基礎，疊加在產業結構多元化下，製劑、原料藥、診斷端共同發力，從而帶來抵禦外界風險的能力明顯增強。

"國家已經實現10多批集采，但公司真正進入到集采的大品種不多，也一定程度印證了公司產品的臨床價值。"劉寧表示，在研品種有充分的管線佈局和研發梯度，在應對集采衝擊方面使公司有了更多的靈活性；同時也為公司未來探索創新提供了更多可能。

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