光大永年2024年全年收入錄得人民幣45.9百萬元

香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 光大永年有限公司,為中國光大集團旗下物業租賃、物業管理及銷售持作出售物業公司(「光大永年」或「集團」,香港聯交所股份代號:3699)今天公佈截至2024年12月31日止年度(「回顧年度」)之全年業績。 回顧年度,本集團的收益約為人民幣45.9百萬元(2023年:約人民幣46.8百萬元),較去年減少約1.9%,主要由於租金收入下跌所致。本公司權益股東應佔溢利約為人民幣25.3百萬元(2023年:約人民幣19.3百萬元),較去年增加約31.1%。溢利增加主要由於年內外匯(主要包括以人民幣以外貨幣計值的銀行存款)收益。每股基本盈利約為人民幣0.06元(2023年:人民幣0.04元)。董事會建議就截至2024年12月31日止年度派付末期股息每股人民幣1.05分(相當於1.14港仙)(2023年:人民幣0.60分),並派發特別股息每股人民幣0.34分(相當於0.37港仙)(2023年:無)。連同中期股息每股人民幣0.78分,全年股息為每股人民幣2.17分(2023年:每股人民幣1.66分)。 於2024年12月31日,本集團的流動資產約為人民幣239.9百萬元(2023年: 約人民幣231.4百萬元)。流動資產增加主要由於年內現金及銀行結餘上升所致。本集團的流動負債為人民幣19.9百萬元(2023年: 約人民幣25.8百萬元)。流動負債減少主要是由於年內預收租金減少所致。 物業租賃 截至2024年12月31日止年度,本集團物業租賃業務的租金收入約為人民幣30.5百萬元(2023年:人民幣33.2百萬元)。由於每平方米(「平方米」)的平均租金下跌及向租戶提供租金補助,故總租金收入減少。本集團的租賃物業位於中國四川省成都市及雲南省昆明市。於2024年12月31日,本集團的物業組合包括三棟商業樓宇,即光大金融中心、光大國際大廈的部分物業及明昌大廈的部分物業,總建築面積(「總建築面積」)約為89,507平方米。 物業管理服務 本集團為其物業(即光大金融中心及光大國際大廈)提供物業管理服務。截至2024年12月31日止年度,本集團物業管理服務的收益約為人民幣15.4百萬元(2023年: 人民幣13.5百萬元)。年內,物業管理服務收益增加是由於餐廳收入的增加。於2024年12月31日,本集團管理的總建築面積為72,534平方米。 投資物業 本集團的投資物業主要包括擁有或按租賃權益持有以賺取租金收入及╱或資本增值的土地及╱或樓宇。於2024年12月31日,投資物業的公允價值為人民幣967.1百萬元(2023年:人民幣959.5百萬元),較去年增加約0.8%。截至2024年12月31日止年度,投資物業的估值收益約為人民幣6.6百萬元(2023年:約人民幣5.3百萬元)。 展望 回首2024年,全球經濟在經歷連續兩年放緩之後,正在回歸「正常」狀態,但增速仍然較為疲軟,增長動能減弱。然而,中國經濟在2024年上半年開局良好,儘管成長動力減弱,但經濟運行仍然相對平穩,經濟狀況持續回暖向好。 隨著房地產市場投資放緩,新屋開工面積、房屋竣工面積以及新建商品房銷售面積持續放緩,物業管理行業規模增速因而受到影響。物業管理企業的發展戰略發生了重大轉變,企業未來在管理規模上的增長將不再是核心重點,而重心將逐步向服務品質和增值業務轉移。 集團在過去一年商用物業受房地產市場波動影響程度相對較低,租戶及租務合同、出租率保持了相對穩定的態勢,使得集團在市場中保持了相對穩定的業績表現。 展望未來,面對當前的經營環境,集團將繼續迎難而上,充分發揮與母公司中國光大集團的協同效應,借助「光大」品牌的知名度,發展多元化的增值服務。一方面,集團將致力於增加收入來源;另一方面,積極提升品牌影響力,把握行業調整期的機遇,進一步加強自身實力,鞏固競爭力及抗風險能力,力爭成為一家長期可持續發展且實力雄厚的企業。儘管2024年房地產及物業管理行業經歷了諸多挑戰,但在政策的支持與市場的逐步回暖下,集團對未來充滿信心,並將在穩健經營的基礎上,積極探索新的發展機遇,為本公司股東創造更大的價值。



