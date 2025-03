Friday, 28 March 2025, 13:06 HKT/SGT Share: 如祺出行2024年收入大增持續發力Robotaxi 或將佈局低空經濟

香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 3月27日,如祺出行(09680.HK)發布2024年度業績公告。2024年,如祺出行延續過往增長態勢,全年總收入達24.63億元(人民幣,下同),同比增長14%,毛利率同比大幅提升80%,全年多項核心財務指標持續改善。同時,包括網約車和Robotaxi的出行服務作為主營業務,收入同比增長21.2%。 如祺出行在業績報告中稱,將繼續實施既定業務戰略,包括利用已有成功經驗將網約車和Robotaxi出行服務擴展至國際規模、提高網約車運營效率、迭代有人駕駛網約車和Robotaxi服務的混合運營模式、提供流暢Robotaxi體驗等。 隨著端到端大模型技術的突破發展,有市場機構預測今年端側AI將在汽車領域落地,不僅是Robotaxi,還將有飛行汽車等AI+應用佈局。近日,如祺出行在公司官方渠道發布消息稱,正基於運營優勢探索包括飛行汽車在內的低空出行服務運營場景,打造立體化智能出行平台。 收入持續三年大幅提升

主營業務收入增長超20% 這是如祺出行自2024年7月登陸港交所以來發布的首份年度業績公告。報告顯示,該公司出行服務及技術服務兩大核心業務均錄得增長,帶動整體收入從2023年21.61億元進一步增加至2024年24.63億元,增速達14%。其中,包括網約車和Robotaxi的出行服務作為主營業務,為如祺出行貢獻了21.99億元的收入,同比增長21.2%。 對比該公司以往公開招股書及報告可見,這已是如祺出行連續三年保持總收入錄得雙位數增長,忠實且不斷擴大的乘客群及不斷增加的訂單量是推動出行服務收入增長的主要原因。 截至2024年12月31日,如祺出行註冊用戶達到3,450萬,同比增長45%;全年出行服務訂單量達到1.13億單,同比增長15.7%。單量增加推動整體交易額增長8.7%至2024年的29.79億元。與此同時,涵蓋AI數據及模型解決方案和高精地圖的技術服務收入同比穩步增長2.7%。 此外,該公司毛利率顯著提升,反映其盈利能力持續向好。數據顯示,如祺出行2024年毛利同比改善高達76.5%,使得期內利潤同比改善18.6%。報告提到,毛利率改善是受益於技術服務收入增加、出行服務對客戶和司機激勵減少、運營效率提升等多種因素影響。 2024年,如祺出行研發開支達到1.4億元,同比增長18.8%,相關費用主要用於Robotaxi及運營領域的研發活動、Robotaxi測試人員成本等。作為國內Robotaxi第一梯隊公司,2024年如祺Robotaxi服務發展持續向好,運營範圍從廣州南沙逐步拓展至深圳寶安、南山,以及橫琴粵澳深度合作區等,成為大灣區智能網聯汽車示範應用試點互認首批合作企業。 截至2025年2月底,如祺出行平台運營Robotaxi合計超過300輛;在粵港澳大灣區核心區域,自有車隊的安全運營里程超過200萬公里,已覆蓋3,000餘個站點,僅在廣州市南沙區的累計訂單量就已超過4萬單。 數據閉環價值凸顯

正探索低空出行服務運營 基於自身的Robotaxi商業化運營優勢,如祺出行持續佈局自動駕駛運營數據解決方案。 近日廣汽集團公開提及,如祺出行平台為廣汽智駕研發提供了強大的數據服務支持。廣汽透露,將建設萬卡級別的算力集群以支持千萬級場景數據訓練,並發揮在B端的運營數據優勢、在如祺出行部署超千台數據採集車,相當於擁有百萬級更優質、更有效的C端數據,可以讓廣汽能培育出性能更優的高階智駕模型。 有市場人士認為,當車企快速切入AI+領域,數據、算力等重點板塊有望迎來高增長,像如祺出行此類已具備運營能力和路測數據的公司,其價值將會獲得爆發。 此外,隨著端到端大模型技術的突破發展,有市場機構預測今年端側AI將在汽車領域落地,除了Robotaxi,車企還將加快佈局如飛行汽車、人形機器人等AI+應用,同時快速補齊數據、算力、算法等短板。消息顯示,如祺出行已在探索低空出行服務運營。 如祺出行近日在公司官微上發布消息稱,正基於運營優勢探索包括飛行汽車在內的低空出行服務運營場景,打造立體化智能出行平台。



