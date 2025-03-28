碧瑤綠色集團（01397.HK）公佈2024年度業績

香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 碧瑤綠色集團有限公司（「碧瑤」或「集團」；股份編號：01397.HK）欣然宣佈截至2024年12月31日止年度（「年內」）之全年業績。

年內，集團收益為約26.0億港元，較去年增加約11.8%。集團年內純利約為56.5百萬港元，較2023年同比增加約17.3%。董事會建議派付本年度的末期股息每股3.8港仙。

業務回顧及展望

年內，清潔作為集團的核心業務，繼續於年內錄得增長，收益相比去年同期增加14.2%，至約2,086.8百萬港元，佔集團總收益約80.1%。集團為政府轄下的街道清潔服務版圖，覆蓋全香港共七區，服務人口約280萬，標誌碧瑤於香港清潔服務市場的領導地位。年內，集團的機動掃街車潔淨服務覆蓋香港各大區域。另外，集團亦為全港各大區的政府街市、設施及康樂場地提供清潔服務。此外，集團的其他清潔場地遍及各大醫院、政府診所、香港國際機場、學校、屋苑及私人機構等眾多不同場所，顯示集團的專業服務廣受認可。

廢物管理及回收業務於年內收益錄得增長，相比去年同期增加約2.5%，至約285.8百萬港元，佔集團總收益約11.0%。廢物管理回收業務的毛利大幅增加約58.2%，至約33.5百萬港元，主要受惠於政府積極推動回收，大幅擴展包括廚餘的回收點網絡，便利市民參與並有效刺激收集量。集團繼續為政府轄下的五區提供廢物收集服務，服務人口約160萬。回收方面，集團作為環境保護署（「環保署」）服務承辦商，為香港數千個回收點提供收集服務（包括塑膠、玻璃樽、金屬、廢紙及廚餘），為市場領導者之一。集團於年內為公共場所及學校的回收箱，提供收集服務。碧瑤繼續為環保署的「塑膠回收先導計劃」服務合約，為香港區提供塑膠收集服務。此外，碧瑤亦為香港眾多環保署轄下的「綠在區區」回收環保站、回收便利點、智能回收機及不同機構，提供回收服務。另外，碧瑤為政府於香港多區負責玻璃容器收集及處理，以及廚餘收集，為市場領導者之一。

綠色科技業務方面，集團積極發展綠色科技業務，通過結合智能數碼科技、大數據分析及物聯網技術，成功推出一站式智能回收系統。用戶通過實時數據準確掌握回收量，有助適時安排運輸、降低物流成本並減少碳排放。年內，集團贏得環保署兩份智能合約（分別提供智能廚餘回收機及智能磅），彰顯集團於綠色科技領域的產品創新、研發實力及市場領導地位，並支持香港邁向智慧城市的目標。現時集團綠色科技產品（如：智能回收機、智能廚餘回收機及智能磅等）於年內帶動集團的收入貢獻，已廣泛應用於政府機構、公營及私人住宅、商場、大學、醫院、大型展覽場館等，為市民提供便捷的回收體驗，提升回收效率，推動香港可持續發展進程。

集團與怡和機器有限公司合作位於香港屯門環保園的生物炭工廠已於年內試營運，通過熱解技術將園林廢料轉化為高質量生物炭以作各種應用，從而達到「轉廢為材」的目的。

園藝服務業務方面，集團客戶涵蓋大型私人住宅、政府處所、學校、商場、酒店、機場、香港房屋委員會、香港賽馬會、香港科學園、香港大學、香港科技大學及嶺南大學等各個類型。年內新中標的合約包括港深創新及科技園、油旺微型公園及東涌西新發展區。

蟲害管理方面，集團年內繼續為黃大仙區及大埔區提供蟲害管理服務。此外，集團分別為古物古蹟辦事處轄下29個古蹟及華人廟宇委員會轄下24間廟宇，提供白蟻防治及監測服務。

截至2024年12月31日，集團的手頭合約約38.9億港元，為日後年度，迎來可觀的收益。

隨著以「市場主導模式」的塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃有序實行，集團認為措施提供經濟誘因鼓勵市民積極參與回收，預計刺激塑膠飲料容器、紙包飲品盒回收率，促進回收行業健康發展，協助香港構建循環經濟及綠色產業。

此外，集團於本財政年後贏得食物環境衞生署（「食環署」）供應太陽能智能廢物收集箱的服務合約。根據政府資料，食環署計劃於2026年底前在約300個地點增設多種廢物收集設施，包括太陽能廢物壓縮箱，進一步優化鄉郊地區廢物收集及改善環境衞生。集團的產品以可持續發展及智慧科技為設計理念，專為香港不同場景而研發，旨在提升收集質量、支持智慧城市建設、塑造宜居環境。

隨著香港聯合交易所有限公司要求上市公司加強氣候相關揭露，相信市場對集團有關ESG的業務將與日俱增。

展望未來，集團將在鞏固核心業務市場份額的同時，加快在香港及國際市場的擴展步伐，並適時探索併購、合營及新業務機會，推動業務增長，為股東創造長遠價值。

有關集團2024年度業績公告詳情，請瀏覽以下網址：

https://www.baguio.com.hk/zh-hant/investor/notices/

碧瑤綠色集團簡介：

碧瑤綠色集團（股份編號：01397.HK）成立於 1980 年，為香港最大的綜合環境管理方案供應商之一，提供環衞保潔、資源回收、循環再造、廢物管理、綠色科技、綠色產品、園藝綠化工程及害蟲防治等。集團應用最新科技，提供創新環境解決方案，為不同領域的客戶提供服務，包括政府部門、各大機構及跨國企業。集團努力不懈地提升環境、社會及管治(ESG)的表現，以推進集團的可持續發展，為了更綠的明天，實現將香港推動成為更清潔、更綠色、更健康城市的願景。

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