舒寶國際在港上市：深耕剛需消費品賽道 發展後勁充足

香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 近年來，隨著經濟發展及居民生活水平的提高，一次性使用衛生用品因其便捷、衛生、舒適等特點，廣受消費者歡迎，逐漸成為人們在日常生活和醫療護理中的的剛需。今日（3月27日），舒寶國際（2569.HK）登陸港交所主板，發行價0.51港元，為一次性使用衛生用品這一剛需消費品賽道帶來優質投資標的。

產品矩陣豐富，多元增長曲線雛形初成

舒寶國際成立於2010年，主要在中國從事個人一次性使用衛生用品開發、生產及銷售，擁有三大核心品牌，即嬰童護理、女性護理及成人失禁用品，通過豐富的產品組合，為各個年齡層、從嬰兒至老年各個生命階段的消費者提供日常服務。

其中，嬰童護理用品自有旗艦品牌為「嬰舒寶」，於2024年9月30日，約有六個品類，包含約140多個SKU。女性護理用品，如經期褲及濕巾，在中國擁有自有品牌「五月私語」，於2024年9月30日有約20多個SKU。成人失禁用品專為老年人設計，自有品牌「康舒寶」於2024年9月30日有約15多個SKU。

於2024年前九個月，嬰童護理產品實現收入人民幣2.86億元，佔公司總收入的55.0%；女性護理產品收入約人民幣1.58億元，佔比30.4%；成人失禁產品取得收入約人民幣1,430.5萬元，佔比2.7%。相比2023財年71.5%、17.4%、2.1%的各品類收入佔比，顯現出舒寶國際業務結構的持續優化及多元增長極的初步成型。

持續擴大D2C佈局，國際化發展日益深化

經過逾14年的經營，舒寶國際垂直整合生產業務，覆蓋所有核心產品類別的產品開發、無紡布生產、原材料採購、生產、質量控制、倉儲至物流管理。為應對世界各地電商快速發展的趨勢，公司全力發展「直接面向消費者」(D2C)模式，從而迅速餉應客戶需求，與消費者建立緊密聯繫，不斷提高品牌聲譽和影響力。

在中國市場，D2C模式通過在主要數字平台上的自營網店及第三方經營的網店進行。該等平台包括拼多多、天貓及京東等傳統電商渠道和抖音、快手等社交媒體及短視頻平台。於2024年9月30日，舒寶國際營運D2C銷售的自營網店超過約30家，提供包括「嬰舒寶」下的嬰童護理用品、「五月私語」下的女性護理用品及「康舒寶」下的成人失禁用品等更廣泛的品牌產品。

同時，舒寶國際以合同生產的方式，聚焦出口市場，服務於俄羅斯頂級兒童用品零售商及國際品牌商等主要企業客戶。公司擁有多年的國際貿易經驗，是向俄羅斯及歐亞大陸領先的零售商提供自有品牌產品及解決方案的先行者之一，彼此合作關係穩固。根據弗若斯特沙利文報告，按2023年出口額計，舒寶國際是向俄羅斯出口嬰童護理一次性使用衛生用品的第二大中國供應商。

合同生產與品牌產品業務的結合，推動舒寶國際出口、內銷均衡發展，國際化佈局進一步加快。於2024年前九個月，公司來自俄羅斯、中國、東南亞的收入分別為人民幣2.06億元、2.43億元、3,671.3萬元，佔比39.6%、46.6%、7.1%。

從長遠看，D2C品牌及自有品牌在歐亞大陸的許多新興市場正快速增長，同時一次性使用衛生用品的剛需屬性，也賦予了行業穩定的需求和扎實的安全邊際。2021財年至2023財年57.7%的收入複合年增速、142.6%的淨利潤複合年增速，驗證了舒寶國際的高成長性，而其長期的價值提升，目前或僅僅是開始。

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