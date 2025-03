Friday, 28 March 2025, 11:13 HKT/SGT Share: 選對高息股比把錢放銀行賺多了

香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 港股市場2025年火力全開,中國資產集體"翻身"",一片紅火中,高息股像夜空中最亮的星,牢牢吸住投資者的目光。 財報季到來,越來越多上市公司加入分紅"大軍",讓高股息個股沖上市場熱點。Choice數據顯示已有超130家上市公司掏出"真金白銀"派息分紅。 3月25日,朝雲集團發佈2024年財報,持續80%高派息、現金流高達27億。這是在港股裏面為數不多的高股息個股、也是寵物賽道裏現金流最多的個股之一。 持續80%高派息高回報,波動市场中的確定性 在高波動的市場裏,確定性就是黃金。內外資增配中國資產熱潮下,如何把握重估潮中的確定性? 我們注意到,這輪大行情中,朝雲集團以"高派息+強現金流"跑贏了恒指。 一方面,朝雲集團已連續3年派息率保持在80%,遠超港股4%均值,收益安全墊豐厚。另一方面,公司手握27億元現金儲備,現金市值比接近1:1,估值窪地特徵仍然明顯。 增長勢能強,剛需消費+寵物潛力賽道雙重驅動 強勁現金流和高派息背後,是朝雲集團營收純利4連增的增長力。 財報顯示,公司連續4個半年度實現營收與純利雙位數增長(營收+12.7%、純利+13%),毛利率提升4.6個百分點,得益於剛需消費與寵物賽道的協同發力。 朝雲集團的家居護理基本盤,在市場上擁有鞏固的領導地位,公司殺蟲驅蚊產品市占率十年霸榜(NielsenIQ零售市場數據),同時又以創新驅動高複購,帶動品類收入較去年同期增長11%。隨著接下來鼓勵消費的政策出台,朝雲集團作為消費剛需版塊的家居護理賽道就像其業績的一顆"定心丸"。 而其近年拓展的寵物板塊也正在"深蹲起跳",今年營收同比大增64.5%。持續高質量打造寵物線下服務業態,成功打造"人寵互動第三空間",精准切入年輕消費者追捧的寵物經濟。雖然開店速度並沒有市場期望的快,但比起不顧成本利潤地盲目擴張,朝雲集團目前採用高質量、穩利潤、可盈利的拓店模式,似乎走得更穩一些。 剛需顯韌性,寵物板塊搏爆發,朝雲集團會在中國消費新十年故事裏創造新的造富故事嗎? 被低估,資本重新定價中國消費 朝雲集團高現金流、高派息、高增長三大優勢凸顯。 然而,由於港股估值長期被按在地上摩擦,橫向比較全球家用消費品板塊,朝雲集團估值明顯偏低。隨著內外資合力湧入港股市場,這家公司將低估中醞釀厚積薄發的投資機遇。 市盈率(PE-TTM);圖源:Wind金融終端 除了估值偏低,朝雲集團的未來成長性也沒有被充分定價。手握27億現金流,這家公司是否在蓄力"大招"? 翻開公司履歷看,朝雲集團核心團隊有著豐富個人護理、化妝品行業操盤經驗。以寵物門店版塊的高質量拓店成績而言,朝雲集團對收購的企業是完全具備改造能力和盈利能力的。這讓人忍不住腦補:下一步是要在寵物賽道兼併購擴張,還是砸錢研發孵化新品類?但無論朝雲集團的下一個大動作是什麼,27億的現金流都是其底氣,想像空間巨大。 當投資者糾結"要股息還是要成長"時,朝雲集團已在左手發錢、右手擴疆,活成了"人間理想型"。 隨著政府消費政策加持,年輕消費者"精緻養寵"成風潮,朝雲會成為這輪港股重估浪潮中的弄潮兒嗎?



